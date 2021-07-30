Дзюба нарушил молчание после Евро. Похоже на месседж Карпину

Артём Дзюба больше не переживает из-за Евро-2020. Об этом заявил сам капитан сборной России, опубликовав видео в «сториз» своего «инстаграма».

«Всем хорошего дня и солнечного настроения! Всё, я возвращаюсь. Ухожу из мира негатива обратно в мир позитива. Хватит переживать за чемпионат Европы, за всё-всё, а то так можно уйти не туда. Я снова всё тот же. Новый сезон уже стартовал, будем стараться — никаких для нас границ. Спасибо всем за вашу доброту, переживания, всё нормальненько. Попереживали и хватит», – признался Дзюба.

Совпадение это или нет, но обращение Дзюбы к болельщикам появилось как раз перед встречей его клубной команды, «Зенита», с командой нового главного тренера сборной России Валерия Карпина в чемпионате. В воскресенье санкт-петербуржцы сыграют на выезде с «Ростовом». Сейчас самый подходящий момент для перезагрузки и очистки памяти после Евро-2020. Артём, судя по всему, хочет доказать Валерию Георгиевичу, что заслуживает приглашения в сборную, ведь после назначения нового тренера капитан не объявлял об уходе из национальной команды. Карпин в свою очередь первым объявил о готовности зарыть топор войны и забетонировать прошлое, чтобы старые конфликты с непростым по характеру игроком не вылезли наружу.

«Он был и есть важный игрок для российского футбола. Мои личные отношения не могут влиять на сборную, это останется за бортом. Если Артём покажет футбол, который может помочь сборной, то он в ней будет. Дорога в сборную никому не закрыта, но двери открываются не мной, а игроками», – сказал Карпин на пресс-конференции, посвящённой своему назначению в сборную России.

Наверное, так и будет. Если бы Карпин не хотел видеть Дзюбу в национальной команде, скорее всего, придумал бы подходящие оправдания своему решению и говорил про омоложение атаки и т.д.

Впрочем, для Дзюбы всё начинается с чистого листа. Это Станислав Черчесов строил игру сборной России вокруг центрфорварда «Зенита», а новый тренер может сделать ключевыми фигурами команды других игроков. В первом матче чемпионата с «Химками» Артём не убедил – нанёс всего один удар и не создал ни одного голевого момента. Видимо, ещё не вышел из «мира негатива». Но теперь, если верить словам центрфорварда, возвращается настоящий – позитивный – Дзюба.

По идее Дзюба должен пригодиться Карпину, поскольку вряд ли стоит ждать, что после ухода Черчесова сборная России начнёт играть в тонкий быстрый футбол. Например, в прошлом сезоне «Ростов» уступил по количеству навесов только «Зениту» и «Спартаку», по общему количеству передач был середняком лиги, а по эффективности технико-тактических действий (74%, по данным InStat) вообще поделил последнее место с «Тамбовом», «Ротором» и «Химками». По количеству единоборств вверху (64 за матч) команда Карпина и вовсе заняла первое место в РПЛ. По статистике подборов мяча – тоже (78). При этом активно прессинговала (соперник выполнял всего 4,6 передачи на защитное действие), как и сборная при Черчесове в лучших матчах.

Очевидно, любой тренер хотел бы иметь в сборной России нападающего, который, играя либо в паре с центрфорвардом, либо без напарника, мог бы открываться за спины защитникам соперника и убегать в контратаках. Но подходящих для этой роли футболистов высокого уровня в нашей стране, к сожалению, просто нет. Александр Соболев и Антон Заболотный – другие. Чалов – тоже, он «ложная девятка», а теперь ещё и вингер. Фёдор Смолов прежней скоростью давно не блещет, если забыть о его суперголе «Реалу» за «Сельту» в феврале 2020-го.

Конкуренты пока не кажутся сильнее Дзюбы. Статистика Артёма за прошлый сезон РПЛ и первый тур нынешнего – 63% успешных ТТД и 1,59 удара в створ в среднем за 90 минут игры. У Соболева – 57% и 1,19. У Заболотного – 60% и 1,46. У Чалова – 57% и 1,45. У Смолова – 65% и 1,29. В конце концов Дзюба – самый результативный игрок прошлого сезона РПЛ по системе «гол плюс пас» (лучший бомбардир и третий ассистент).

Но на Евро-2020 у Дзюбы не пошло. В том числе и потому, что в матчах с более сильными соперниками он на половине поля соперника возвышался одиноким маяком на заброшенном острове. Свои о нём не вспоминали (за исключением эпизодов, когда требовалось выбить на «столба»), а чужим до него не было дела, так как Артём не получал мяч в штрафной, и подстройка под его скидки не работала. Решать эпизоды один в один, находясь вдалеке от ворот, центрфорвард, конечно же, не будет.

Карпин как мало кто из тренеров знает все достоинства и недостатки капитана сборной. Может ли быть прочным их союз? В ближайшее воскресенье «всё тот же» Дзюба имеет шанс сделать первый шаг к тому, чтобы ответ на этот вопрос был утвердительным. Кстати, за «Зенит» Артём забивал «Ростову» Карпина только однажды. Зато сразу три гола в матче, который завершился победой команды Сергея Семака в октябре 2019-го с удивительным счётом 6:1.