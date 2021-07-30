Первая победа «Спартака» Витории! Соболев рвётся в сборную с помощью пенальти

«Спартак» одержал первую победу под руководством нового главного тренера Руя Витории.

На поражение в Казани Витория отреагировал двумя перестановками в составе. В основе красно-белых на матч с «Крыльями Советов» вышли Игнатов и Бакаев. Лучший бомбардир команды и, казалось бы, неприкасаемая фигура Ларссон присел на скамейку запасных, а Промеса вообще не оказалось в заявке москвичей. Правда, голландец, по официальной информации, залечивает травму. А в заявке самарцев не было арендованного у «Спартака» Глушенкова.

Новички РПЛ «Крылья Советов» играли со «Спартаком» на равных. Это не было бы сюрпризом, учитывая, какой футбол команда Игоря Осинькина демонстрировала в финале Кубка России, если бы не неудачный старт самарцев в этом сезоне РПЛ. Домашнее поражение от «Ахмата» (1:2) заставило сомневаться, что «КС» способны стабильно держать такой уровень во встречах с соперниками из элиты.

У «Спартака» не получалось мощно атаковать, как в спаррингах «предсезонки» и даже первой игре чемпионата с «Рубином» (0:1). Это заслуга самарцев, которые достаточно высоко встречали москвичей, доигрывали эпизоды в отборе мяча. Правда, уже в середине первого тайма потеряли ключевую фигуру в разрушении – опорника Якубу, получившего повреждение. Без него «Крыльям Советов» стало сложнее закрывать центр. Умяров смещался к центральным защитникам, чтобы обеспечить лучший переход из обороны в атаку, но однажды это закончилось тем, что центрхава «Спартака» накрыли со спины (как раз Якуба). Так самарцы создали первый голевой момент в матче.

Больше владея мячом и территорией, команда Руя Витории нанесла до перерыва семь ударов (в створ – два). Самым опасным у «Спартака» был, конечно же, экс-самарец Соболев, который очень хотел забить своей бывшей команде. Он пробил три раза, то есть нанёс почти половину спартаковских ударов. В паре эпизодов хозяев выручил Ломаев. А ещё голкипер «КС» и молодёжной сборной России запомнился стычкой с… одноклубником Зиньковским. Понять эмоции Ломаева можно: к сожалению, яркий хавбек-дриблёр по-прежнему недорабатывает и совершает ошибки в игре без мяча. Наверное, поэтому до сих пор не в топ-клубе РПЛ. «Крылья Советов» нанесли четыре удара. И хотя в створ не попали, тоже имели возможности забить. По передвижению игроков группы атаки «КС» чувствуется, что у Осинькина более сыгранная команда.

Бакаев и особенно Игнатов (всего 16 касаний мяча до перерыва – меньше всех в команде) до перерыва не использовали полученные шансы в основе. Тем не менее в начале второго тайма Бакаев заработал штрафной, после которого хозяев спасли от пропущенного мяча Ломаев и штанга, а потом забил с передачи Игнатова. Но гол «Спартака» второй тур подряд отменили – теперь из-за «миллиметрового» офсайда у Михаила.

Гости выигрывали воздух в штрафной «Крыльев Советов». Соболев продавливал центральных защитников хозяев после подач, Жиго – кого угодно на стандартах, которые на сегодняшний день едва ли не самое мощное оружие команды Витории. Благодаря угловому красно-белые и заработали пенальти. «Точка» очевидная, так как мяч попал в выставленную руку Божина. Правда, игроки «КС» утверждали, что углового не было, поскольку мяч ушёл от спартаковца. Соболев, реализовав одиннадцатиметровый, не стал праздновать. Напротив, извинился жестом перед Самарой. Поступок достойный уважения.

Присутствовавший на матче тренер сборной России Виктор Онопко сегодня наверняка поставил «плюсик» рядом с фамилией Соболев.

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Чем дальше шла игра, тем больше на действиях самарцев отражалась усталость. «Наелись» все, включая Сергеева, у которого матч со «Спартаком» не очень получился. Супербомбардир ФНЛ настолько был заряжен на гол во встрече с топ-командой, что излишне тянул одеяло на себя в перспективных ситуациях (17 касаний мяча за 74 минуты, три неточных удара). Осинькин стал делать замены – так состоялся дебют в РПЛ 16-летнего Пиняева. Об этом талантливом парне давно говорят.

Благодаря Пиняеву «Крылья Советов» действительно смогли создать напряжение у ворот Максименко в концовке. Юный вингер три раза поразительно легко обыгрывал один в один Айртона! В первом случае был близок к голевой передаче, во втором – мог заработать пенальти. Однако во втором тайме «КС» нанесли всего лишь три удара, тогда как «Спартак» – 10 (в створ – 0:4). Разница солидная.

«Спартак» выиграл на классе. Впереди — «Бенфика» в Лиге чемпионов. Уже 4 августа команда Витории примет португальцев в первом матче в Москве.