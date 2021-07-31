«Спартак» внезапно показал слабый футбол во всех фазах. Перед «Бенфикой» очень тревожно

В пятницу команда Руя Витории одержала первую победу в чемпионате. Если оценивать количество и качество голевых моментов, победу можно даже назвать уверенной. Согласно Wyscout, «Спартак» нанёс 17 ударов (шесть в створ), из которых 11 — из штрафной, а общий вес составил 2,73 xG. У «Крыльев» — семь ударов, всего пять из штрафной, ни одного в створ и 0,31 ожидаемых гола.

Но даже при таком преимуществе в статистике ударов на протяжении большей части матча возникало ощущение, что «Спартак» не контролирует происходящее на поле. Я бы вообще в меньшей степени доверял сейчас модели xG: мы помним, что очень много опаснейших фланговых атак «Крыльев» заканчивались прострелами или навесами на дальнюю штангу, а их чудом никто не замыкал. Соответственно, моменты не попадали в статистику, но не переставали быть от этого менее опасными.



Убеждён, что «Спартак» по сравнению с проигранным матчем с «Рубином» сильно откатился в уровне и словно забыл все принципы, которые только-только начал прививать Витория и которые однозначно прослеживались в спаррингах, да и в стартовом матче чемпионата. А сейчас команда внезапно выключилась во всех фазах.



И это самое пугающее событие перед «Бенфикой». Нет какой-то одной проблемы, их целый комплекс.

Плохо работал выход из обороны. «Крылья» перекрыли «Спартак» классическим прессингом

«Крылья» выбрали довольно смелый оборонительный принцип: умеренно высокий блок 4-4-2, иногда переходящий в прессинг (при передачах на фланг, при обратных пасах, при неудобных пасах). В этой системе один из нападающих играл по ближнему центральному защитнику «Спартака», а другой заужал позицию до опорника (как правило, Умярова). Крайние полузащитники Ежов и Зиньковский занимали высокие позиции и ограничивали подключения фланговых защитников «Спартака».

Это абсолютно классический прессинг — в нём нет ничего необычного, против него легко найти контраргументы. Во-первых, можно пользоваться тем, что здесь нет игры «один в один»: дальний от мяча центральный защитник и вратарь остаются свободными, их можно и нужно задействовать для разворотов. Только мяч должен ходить быстро, чтобы соперник не успевал перестраиваться. Во-вторых, требуются качественные открывания игроков атакующей линии, особенно фланговых полузащитников и игрока «под нападающим». Они могут обеспечивать рассинхронные движения, выдёргивать оппонентов из зоны и создавать пространство.

Но «Спартак» испытывал сложности. Доводка мяча до чужой штрафной была не такой стабильной, как хотелось бы, когда играешь с соперником гораздо ниже уровнем. Дважды в первом тайме потери при выходе в атаку заканчивались очень неприятными моментами. На 9-й минуте Жиго после розыгрыша удара «от ворот» забросил мяч на фланг Соболеву, «Крылья» совершили перехват, а потом быстро провели контратаку — передача пошла в зону Айртона, который не успевал сузить пространство.

На 15-й минуте «Крылья» дождались ошибки Умярова прямо в центре: «Спартак» долго не мог вывести мяч из зоны, а потом опорник красно-белых зазевался, начал принимать передачу от Жиго не полубоком, а стоя спиной к чужим воротам. Поэтому и не увидел вовремя Якубу.

Кроме того, были потери Мозеса и Бакаева — тоже неприятные, но не становившиеся критическими из-за того, что «Крыльям» не удавалось провести быстрый выпад. Однако проблемы «Спартака» со взломом первых оборонительных линий были системными. Разве что в конце первого тайма команда наконец-то заиграла быстрее. Умяров стал быстрее садиться назад и образовывать тройку с центральными защитниками, фланговые защитники поднимались выше, Джикия активнее играл на разворотах.

Только это всё равно не тот уровень, который хотелось бы видеть от «Спартака» накануне «Бенфики». Проблемы в манёврах усугублялись браком от большинства игроков. Мозес, Зобнин, Игнатов плоховато играли с мячом и принимали спорные решения, а вперёд мяч двигал разве что Умяров. Но его усилий не хватало.

Собственный прессинг «Спартака» тоже не оказался эффективным

Как и «Крылья», «Спартак» тоже хотел отнимать мяч высоко. И структуру прессинга использовал точно такую же — 4-4-2, в которой один из форвардов заужал позицию до нижнего опорника соперника.

Прессинг работал средне. Да, в первом тайме центральный защитник «Крыльев» Божин перестраховывался и почти под любым давлением выбивал мяч левой ногой вперёд, но, когда самарцы не паниковали, они видели, что «Спартак» можно легко разворачивать за счёт обратных передач. Ключевая проблема, на мой взгляд, — в передней линии «Спартака» играли фактурные, не очень быстрые и интенсивные Соболев и Игнатов, оба тяжело разгоняются. Поэтому в прессинге, где постоянно нужно бегать от центрального защитника до опорника и обратно, им было тяжело.

Не припомню ни одного случая, чтобы «Спартак» вынудил ошибиться «Крылья» при розыгрыше и потерять мяч. В лучшем случае следовали длинные передачи. А в худшем — «Спартак» впустую бегал и тратил силы. А иногда и вовсе терял опорника и получал разрывы.

Разрывы между линиями и свобода Сарвели — проблема, которая могла привести к неудаче

Сарвели при 4-4-2 играл вторым нападающим и делал то, что как раз хотелось бы чаще видеть от Игнатова. Он отклеивался от линии защиты и опускался чуть в глубину, в буферную зону. То есть располагался между спартаковскими защитниками и нижним опорником.



В первой половине первого тайма «Спартак» ещё соблюдал компактность, но ближе к перерыву начали проявляться проблемы — а потом они перетекли на всю вторую половину. Сарвели гулял между линиями, принимал мячи и упрощал «Крыльям» созидательную игру.

Чтобы этого не происходило, «Спартак» должен был соблюдать два условия:

своевременная передача футболиста от защитников к опорнику. Или если опорник не может принять Сарвели, то за ним должен был выдвигаться и выдавливать центральный защитник. Но тот же Джикия этого не делал и перестраховывался, пятился назад; компактность, минимальные расстояния между линиями. Тогда бы не было никакой свободы и центральным защитникам нужно было бы сделать банально шаг-два, чтобы успеть встретить нападающего в момент приёма. Но с компактностью «Спартак» тоже стал проваливаться. Хотя, казалось бы, высота линии обороны и защита буферных зон – вообще ключевые принципы при Витории.

Защитники рискованно играли при подачах, дальняя штанга угрожающе часто проигрывалась

Это началось ещё в первом тайме. При подачах «Спартак» терял дальнюю штангу, а иногда вместо игры по створу не очень синхронно пытался выходить. Вот эпизод, возникший на 9-й минуте. Не уверен, что Жиго и Джикия были на 100 процентов уверены в офсайде. А Рассказов вообще действовал в отрыве от партнёров и никак не успевал отскочить по подаче.

Вот два подряд момента из начала второго тайма. Жиго терял створ (хотя игра по створу — тоже важнейший принцип для Витории), вся линия обороны «Спартака» смещалась к мячу. Мозес не успевал опуститься. И при ситуации «3 в 3» на дальней штанге Айртон один против двоих. Если бы последовала более точная подача, это был бы гол.

А вот 62-я минута. Всё то же самое, снова подача из-под Рассказова, в центре штрафной три спартаковца борются с двумя соперниками, а дальняя штанга опять потеряна. Самое странное, что Ежов ворвался туда ещё за 10 секунд до навеса, его видели все (даже Мирзов два раза показал рукой), но никто не среагировал.

Сколько бы набралось xG, если бы хотя бы одна из этих подач закончилась ударом?

Выводы

«Бенфика» получила исчерпывающую информацию обо всех слабостях сегодняшнего «Спартака». И она обязательно постарается правильно среагировать: задавить красно-белых ещё более агрессивным прессингом, построить атакующие алгоритмы с быстрыми разворотами за счёт широко расположенных центральных защитников и вратаря, попытаться организовать пространство между линиями, при подачах пользоваться зоной дальней штанги.



И очень хочется понять, способен ли в краткие сроки стать лучше «Спартак». Вернуться хотя бы на тот уровень, который был в игре с «Рубином». Тогда какие-то шансы ещё будут. А иначе команду Витории банально раздавят. Ведь даже недавние юноши из «Чертаново» заставили её в конце изрядно перепугаться.



Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.