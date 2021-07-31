Белотти не хочет в Россию. Но за такие деньги «Зенит» может найти форварда посильнее

У «Зенита» налажен контакт с Италией ещё со времён приглашения Лучано Спаллетти. При нём за клуб из Петербурга играли два итальянца — Доменико Кришито даже стал капитаном и задержался в команде на семь лет. Не самый удачный пример — Алессандро Розина (он появился чуть раньше тренера): за полтора года в Питере этот вингер провёл чуть больше 30 матчей, потом потерял мотивацию, и руководство с трудом отправило его обратно.

Следующее приглашение итальянца случилась уже при Сергее Семаке. Странно, кстати, что не при Роберто Манчини, учитывая любовь этой нации подтягивать своих. Но тренер и без того окружил себя немаленьким итальянским штабом, так что брать ещё и футболистов — перебор. Летом 2018-го уже после ухода Манчини «Зенит» подписал Клаудио Маркизио. Ничего плохого о нём сказать нельзя: игрок приехал свободным агентом, правда, на большую зарплату, и хотел не только гулять по музеям, но и помогать команде. Однако первое получалось лучше. Победить травму так и не удалось — в итоге всего девять матчей за сезон и финиш карьеры.



Теперь «Зенит» зовет Андреа Белотти. Однако он, судя по всему, не рвётся в Питер. По данным Calciomercato.com, нападающего «Торино» не возбуждает идея с переходом в чемпионат России, когда есть возможность уйти в европейский клуб. Но на ситуацию давят два других аспекта: в Италии пишут, что «Зенит» даёт за игрока очень большие деньги — от 30 до 35 млн евро. Личный контракт тоже приличный — в районе 4 млн евро. Два этих обстоятельства могут заставить передумать любого. Иногда желание действительно можно купить деньгами. Вот только если Белотти искренне не хочет, зачем платить?



Многие сейчас скажут — он элитный нападающий и чемпион Европы. Читать про титул — особенно смешно. Белотти на Евро-2020 был резервной опцией Манчини и провёл только один полный матч — ничего не значащую встречу с Уэльсом. Его выпускали в основном в дополнительное время, чтобы добавить интенсивности. Вы помните хотя бы одно яркое действие свежего игрока против уставшей обороны? Я — нет.

Да, среди его безусловных плюсов — стабильное количество голов в каждом сезоне. Меньше 10 мячей не забивал уже шесть лет. Он мощный, агрессивный и усилит РПЛ, но маловато плюсов за 35 млн евро.



И это с учётом того, что у «Зенита» уже есть готовый нападающий, который забивает больше — Сердар Азмун. И если предположить, что Белотти приглашают на место иранца, то экономически это выглядит странно. Сердар лучше почти во всех компонентах, но с его вероятного трансфера клуб получит примерно 16-18 млн. И вдвое больше заплатит за игрока, который слабее.



По моим ощущениям, в руководстве «Зенита» давно научились считать деньги и грамотно инвестировать. Так что сильно удивлюсь подписанию долгосрочного контракта с Белотти. А если он и сам не хочет этого, то точно не стоит упрашивать. За такие деньги можно найти форварда посильнее.



Было бы кому искать.