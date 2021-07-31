«Локомотив» ещё не развалился! ЦСКА не помог даже волшебный гол со штрафного

Алексей Березуцкий проиграл своё первое дерби в роли главного тренера ЦСКА.

«Локомотив» – главный ньюсмейкер последних дней. Вся футбольная Россия обсуждает новости о попытках руководства московского клуба продать Крыховяка (в «Краснодар»), Миранчука (в ЦСКА или «Зенит»), Баринова (в тот же «Зенит»), Смолова, Пабло, Мурило, Живоглядова и других. Тем не менее в заявку железнодорожников на дерби попали все эти игроки, кроме Крыховяка. По информации «Чемпионата», поляк уже подписал трёхлетний контракт с «Краснодаром» и покинул команду.

У ЦСКА опять только в числе запасных оказались Влашич и Дзагоев. В прошлом туре отсутствие хорвата на поле объяснили полученным на тренировке повреждением. В центре обороны неожиданно вышел Бийол.

Ни у одного из игроков «Локомотива», кажется, не было проблем с мотивацией на этот матч на фоне неприятных слухов. Команда не развалилась. С самого начала железнодорожники были очень заряжены, высоко встречали армейцев после потери мяча и в два раза превосходили соперника по владению. Впрочем, ЦСКА вполне устраивала игра «вторым номером». «Локомотив», контролируя мяч и территорию, с трудом продвигался к штрафной Акинфеева. Кстати, Николич продолжает пробовать разные тактические варианты: в этот раз выбранная им схема напоминала 4-2-2-2. Фланговые хавбеки Жемалетдинов и Рыбчинский по ситуации заполняли полуфланговые зоны или насыщали середину.

ЦСКА создавал опасность на ровном месте. На исходе трети игры простой длинный заброс едва не принёс пенальти, когда мяч попал в руку Магкееву, который забыл обо всём, увлекшись единоборством с Заболотным. Ещё через три минуты судья Матюнин назначил странный штрафной в пользу красно-синих. Бистрович идеально исполнил стандарт метров с 25-27 – волшебный гол! Гильерме, хоть и дотянулся до мяча, посланного в девятку, не спас.

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Армейцы не здорово защищали только воздух после угловых у своих ворот. Первые две подачи не завершились ничем плохим, несмотря на то, что первыми касались мяча в штрафной игроки «Локомотива». Третий стандарт привёл к скидке Мурило и голу Смолову. Тикнизян не успел среагировать на движение форварда, чтобы помешать ему. Очень простой мяч для Смолова.

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В первом тайме при равной по остроте игре «Локомотив» нанёс больше ударов – 7 против 5 (в створ – 2:2). Запомнился ещё эпизод с попаданием Камано в перекладину. Как раз смещение Жемалетдинова с последующей проникающей передачей обеспечило красно-зелёным этот момент.

После перерыва ЦСКА по-прежнему больше рассчитывал на ошибки соперника, тогда как «Локомотив» провоцировал их своим давлением. При этом каждый угловой железнодорожников продолжал напрягать Акинфеева. Например, на 50-й минуте хозяевам просто повезло, что Мурило, выиграв верховое единоборство, пробил головой выше цели.

Не сказать чтобы это дерби было блюдом для гурманом, зато – с голами. «Локомотив» забил второй на исходе часа игры. Смолов, Куликов и Жемалетдинов – молодцы, выцарапывали мяч в борьбе, не имея времени на размышления и пространства для комбинирования в этой атаке по центру. Прошли даже цепкого Мухина, «висевшего» ещё с 23-й минуты на карточке. Кстати, забавно было наблюдать за тем, как Николич требовал удалить своего бывшего игрока за фол на Смолове уже при счёте 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube

Березуцкому ничего не оставалось, кроме как бросить в бой Дзагоева и Влашича, который, значит, на 25 минут игры готов. Свежие силы (включая Эджуке) сделали атаку красно-синих внятной. Мяч у штрафной гостей задвигался с умом. Чалов имел супермомент, но новоиспечённый вингер всё же покинул поле без гола второй тур подряд. В дерби он пробил два раза, неточно. Всего ЦСКА нанёс 17 ударов, а «Локомотив» – 15 (в створ – 4:4).

Николич на концовку добавил защитников, благодаря чему красно-зелёные удержали победу. В очереди за счастьем его «Локомотив» занял сегодня первое место. А ЦСКА повезёт в другой день.