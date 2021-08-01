В Англии хотят ограничить количество ударов головой. Как это?

В Англии ввели новое правило, касающееся тренировочного процесса: Футбольная ассоциация, Премьер-лига, Английская футбольная лига, Ассоциация профессиональных футболистов и Ассоциация менеджеров лиги согласовали ограничение количества «сильных» ударов головой после навесов до 10 в неделю.

Это как?

К «сильным» ударам относятся навесы с флангов, угла штрафной и со стандартов. Также в опубликованном ранее руководстве указано предложение, чтобы во время тренировочного процесса клубы ограничивали количество ударов головой, когда игрок делает три или более шагов, бежит к мячу или «ныряет», чтобы его принять. Для каждого футболиста рекомендовано создать личный «профиль безопасности», учитывая его возраст, пол, позицию, а также количество и «тип» ударов головой, которые он совершает – это необходимо, чтобы каждый учился правильным навыкам владения головой и ограничивал количество таких действий в матчах. Тренерскому штабу также рекомендовано следить, чтобы у футболистов было достаточно времени для восстановления.

Почему?

В Англии были проведены «многочисленные исследования», касающиеся опасности ударов головой в долгосрочной перспективе. В 2019 году учёные установили, что профессиональные футболисты чаще страдают нейродегенеративными заболеваниями мозга – смертность от подобных болезней среди бывших футболистов в три раза выше, чем среди тех, кто не был связан с футболом. Яркие примеры – бывший нападающий «Вест Бромвич» Джефф Астл и члены сборной Англии на ЧМ-1966, включая Джека Чарльтона и Нобби Стайлза, которые умерли от болезней мозга, а также Бобби Чарльтон, страдающий слабоумием.

Ведущий автор исследования доктор Вилли Стюарт, консультант-невропатолог в больнице Университета Королевы Елизаветы в Глазго, говорил, что существуют явные доказательства, что постоянные удары по голове мячом ведут к черепно-мозговым травмам и хронической травматической энцефалопатии как среди футболистов, так и среди игроков в регби.

Исследования будут продолжаться и дальше – в Англии хотят убедиться, что они на «правильно пути, чтобы защитить здоровье всех игроков».

Как проводились эти исследования?

Первое исследование включало изучение игроков женских и мужских команд «Ливерпуля» U-23/U-18 и «Манчестер Сити» U-18. Футболисты и футболистки носили специальные каппы, которые собирали данные о частоте и силе ударов, наносящихся по телу и мозгу. Во время второго исследования сравнивались данные сезона-2019/20, полученные от Opta, с данными капп. После этого был проведён независимый обзор частот, сил и характеров ударов головой – он в том числе показал, что защитники бьют головой чаще, чем полузащитники и нападающие.

Будет ли контролироваться соблюдение этого правила?

Нет – эта мера рекомендательная, но необязательная. В заявлении говорится, что «очень важно, чтобы персонал клуба контролировал тренировку игры головой каждого игрока в режиме реального времени». Если у игрока во время занятия появляются какие-либо симптомы травмы головы, то его необходимо немедленно отстранить и провести обследование.

А вообще возможно следовать этому правилу?

Да, но для этого клубам нужно консолидировано изменить тактику – а на это вряд ли кто-то пойдёт прямо сейчас. Правило довольно спорное, в чём-то даже странное («футбол – контактный вид спорта», «с 1966 года мячи стали легче», «это же повлияет на эстетику игру» – лишь немногие из высказываний, оспаривающих эту рекомендацию), но оно нашло большую поддержку в научных кругах. Пусть и с оговорками: «Остаётся неясным, на каком основании были введены эти конкретные ограничения и как они будут применяться на практике, — сказал доктор Майкл Грэй. – В рекомендациях не указаны различия по полу, несмотря на растущие доказательства того, что женщины более подвержены травмам головы, чем мужчины. Между мужчиной и женщиной есть биологические различия как по строению, так и по физиологии, что требует более взвешенного подхода».

Исследования будут проводиться и дальше, но учёные не исключают, что со временем ограничения коснутся и матчей, а дальше и вовсе приведут к полному запрету играть головой. Будет это лучше или хуже, сказать сложно, ведь футбольные правила – это живой организм, который постоянно эволюционирует. Привыкнуть, пусть и со временем, можно ко всему.