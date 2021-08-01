«Зенит» даёт € 25 млн за партнёра Малкома по сборной. Стоит ли Кунья таких денег?

Чемпион России – в центре трансферных слухов. В последнее время «Зениту» всё чаще приписывают интерес к игрокам атакующего плана, в частности, нападающим. Невский клуб уже расстался с Дриусси и в ближайшее время может распроститься ещё с одним форвардом – Сердаром Азмуном. Иранский нападающий всё ближе к переходу в «Байер», где уже обосновался Андрей Лунёв. Руководство сине-бело-голубых ищет усиление под Лигу чемпионов в топ-5 чемпионатах и выходит на контакт с такими форвардами, как Симеоне («Кальяри»), Белотти («Торино»), а теперь и Кунья («Герта»).

Кто такой Матеус Кунья

После мониторинга рынка Серии А «Зенит» обратил внимание на 22-летнего партнёра Малкома по олимпийской сборной Бразилии. Матеус Кунья является воспитанником «Коритибы», но дебютировал в большом футболе в Швейцарии, в 2017 году подписав четырёхлетний контракт со «Сьоном». Став партнёром Антона Митрюшкина, бразилец провёл ударный первый сезон в карьере, забив 10 голов и отдав восемь голевых передач в 29 матчах чемпионата Швейцарии.

После такого резкого старта невозможно было остаться незамеченным. Скауты «Лейпцига» увидели в Кунье универсального нападающего, способного действовать как на острие атаки, так и в подыгрыше, выполняя функции оттянутого форварда или вингера. Летом 2018-го бразилец подписал пятилетнее соглашение с «Лейпцигом», но за два сезона не смог стать основным форвардом команды. Кунья сыграл за немецкий клуб 52 матча, забил девять мячей и отдал три ассиста.

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Во время выступления за «Лейпциг» Матеус принял участие в матче с «Зенитом» на групповом этапе Лиги чемпионов и оценил уровень российского клуба.

«Сложная игра, «Зенит» – очень сильная команда. Сначала они играли очень хорошо. Во втором тайме мы исправили свои ошибки первого тайма и смогли победить. Изменили схему игры во втором тайме, поменяли менталитет, приложили усилия, чтобы выиграть. Я уже знал «Зенит». Дуглас Сантос – мой хороший друг, мы из одного города. Сантос хорошо играет за свой клуб. Наш соперник отлично играет, все команды в нашей группе очень разные, но сильные. В гостевом матче будет сложнее победить, атмосфера будет на стороне соперника, но мы постараемся. В Бразилии считают «Зенит» очень крупным клубом. Ещё уважают «Локомотив». Вот эти две российские команды пользуются в нашей стране наибольшей популярностью», – прокомментировал победу (2:1) своей команды нападающий.

В апреле 2019-го Кунья забил красивейший гол «Байеру», который был номинирован на премию Пушкаша. Видео того мяча разместил кумир нападающего Роналдиньо.

Переход в «Герту» и выступление на Олимпийских играх с Малкомом

В январе 2020 года Кунья перешёл в «Герту». Не слишком яркое выступление форварда в «Лейпциге» никак не отразилось на его трансферной цене. Если в стан «красных быков» бразилец переезжал за € 15 млн, то стал игроком «Герты» за € 18 млн. За полтора сезона в новом клубе Кунья вновь продолжил рост (13 голов и 10 голевых передач в 39 матчах), прокачав в себе новые качества. 22-летний бразилец стал чаще бить из-за пределов штрафной и идти в дриблинг (помогает опыт раннего возраста в школе футзала). Также за последний сезон он прибавил в качестве паса, что подтверждает его статистика. Впрочем, Кунье есть ещё над чем работать – он не так опасен в верховой борьбе.

Сейчас Кунья играет за олимпийскую сборную Бразилии на Олимпиаде в Токио вместе с полузащитником «Зенита» Малкомом. За четыре игры Матеус отметился двумя голами и одной результативной передачей. Кроме того, форвард забил победный мяч в четвертьфинале в ворота Египта (1:0). Несмотря на интерес «Зенита», Кунья хотел бы продолжить карьеру в Испании или Англии. Но вариант с переходом в российский клуб не исключён. Тот же Малком мог бы ему посодействовать. По данным портала Goal, «Зенит» предложил «Герте» за её бразильского легионера € 25 млн. Transfermarkt оценивает его на пять миллионов дороже.