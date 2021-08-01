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Успешный дебют российского полузащитника Ярослава Михайлова за немецкий «Шальке»

Великолепный дебют россиянина в Германии! Михайлов отдал голевую передачу за «Шальке»
Дмитрий Росип
Михайлов отдал голевую передачу за «Шальке»
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Отличился спустя три минуты после выхода на поле.

Сегодня полузащитник «Шальке» Ярослав Михайлов, арендованный у «Зенита» этим летом, дебютировал за немецкий клуб в официальном матче. В игре 2-го тура второй Бундеслиги с «Хольштайн Килем» россиянин помог гельзенкирхенцам одержать разгромную победу — 3:0. Рассказываем, как Михайлов провёл свой первый матч за «Шальке».

Германия - Вторая Бундеслига. 2-й тур
01 августа 2021, воскресенье. 14:30 МСК
Хольштайн
Киль
Окончен
0 : 3
Шальке-04
Гельзенкирхен
0:1 Теродде – 2'   0:2 Теродде – 21'   0:3 Бюльтер – 68'

Голевая передача

18-летний полузащитник не попал в стартовый состав нового клуба, но вышел на замену во втором тайме. Главный тренер Димитриос Граммозис выпустил Михайлова на 64-й минуте при счёте 2:0 после дубля форварда Симона Теродде. Ярослав здорово вступил в игру и уже спустя три минуты отдал голевой пас на нападающего «Шальке» Мариуса Бюльтера, который довёл дело до разгрома.

Россиянин провёл на поле 26 минут. По подсчётам WhoScored, Михайлов совершил десять касаний с 85,7% точных передач. Сайт футбольной статистики поставил ему оценку 6,42.

Напомним, в предыдущем сезоне воспитанник академии «Зенита» выступал за молодёжную команду питерцев. На его счету 19 матчей в молодёжной лиге и шесть — в ЮФЛ-1. С июня Михайлов находился на просмотре в основной команде «Шальке», а 3 июля впервые вышел в стартовом составе гельзенкирхенцев в товарищеском матче с «Зенитом».

Талантливый футболист «Зенита» уехал в Европу. Как Михайлов проявит себя за рубежом? Талантливый футболист «Зенита» уехал в Европу. Как Михайлов проявит себя за рубежом?

За немецкую команду Михайлов проведёт весь сезон. Пока его «Шальке» после двух сыгранных туров находится на десятой позиции. В первой игре во второй Бундеслиге гельзенкирхенцы проиграли «Гамбургу» — 1:3. В следующем туре «Шальке» сыграет с «Эрцгебирге». Ждём нашего полузащитника в стартовом составе.

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Теги Футбол Германия Шальке-04 •••

Заглавное фото: Christof Koepsel/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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