Великолепный дебют россиянина в Германии! Михайлов отдал голевую передачу за «Шальке»

Сегодня полузащитник «Шальке» Ярослав Михайлов, арендованный у «Зенита» этим летом, дебютировал за немецкий клуб в официальном матче. В игре 2-го тура второй Бундеслиги с «Хольштайн Килем» россиянин помог гельзенкирхенцам одержать разгромную победу — 3:0. Рассказываем, как Михайлов провёл свой первый матч за «Шальке».

Голевая передача

18-летний полузащитник не попал в стартовый состав нового клуба, но вышел на замену во втором тайме. Главный тренер Димитриос Граммозис выпустил Михайлова на 64-й минуте при счёте 2:0 после дубля форварда Симона Теродде. Ярослав здорово вступил в игру и уже спустя три минуты отдал голевой пас на нападающего «Шальке» Мариуса Бюльтера, который довёл дело до разгрома.

Россиянин провёл на поле 26 минут. По подсчётам WhoScored, Михайлов совершил десять касаний с 85,7% точных передач. Сайт футбольной статистики поставил ему оценку 6,42.

Напомним, в предыдущем сезоне воспитанник академии «Зенита» выступал за молодёжную команду питерцев. На его счету 19 матчей в молодёжной лиге и шесть — в ЮФЛ-1. С июня Михайлов находился на просмотре в основной команде «Шальке», а 3 июля впервые вышел в стартовом составе гельзенкирхенцев в товарищеском матче с «Зенитом».

За немецкую команду Михайлов проведёт весь сезон. Пока его «Шальке» после двух сыгранных туров находится на десятой позиции. В первой игре во второй Бундеслиге гельзенкирхенцы проиграли «Гамбургу» — 1:3. В следующем туре «Шальке» сыграет с «Эрцгебирге». Ждём нашего полузащитника в стартовом составе.