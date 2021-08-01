Великолепный дебют россиянина в Германии! Михайлов отдал голевую передачу за «Шальке»

Сегодня полузащитник «Шальке» Ярослав Михайлов, арендованный у «Зенита» этим летом, дебютировал за немецкий клуб в официальном матче. В игре 2-го тура второй Бундеслиги с «Хольштайн Килем» россиянин помог гельзенкирхенцам одержать разгромную победу — 3:0. Рассказываем, как Михайлов провёл свой первый матч за «Шальке».
Голевая передача
18-летний полузащитник не попал в стартовый состав нового клуба, но вышел на замену во втором тайме. Главный тренер Димитриос Граммозис выпустил Михайлова на 64-й минуте при счёте 2:0 после дубля форварда Симона Теродде. Ярослав здорово вступил в игру и уже спустя три минуты отдал голевой пас на нападающего «Шальке» Мариуса Бюльтера, который довёл дело до разгрома.
Россиянин провёл на поле 26 минут. По подсчётам WhoScored, Михайлов совершил десять касаний с 85,7% точных передач. Сайт футбольной статистики поставил ему оценку 6,42.
Напомним, в предыдущем сезоне воспитанник академии «Зенита» выступал за молодёжную команду питерцев. На его счету 19 матчей в молодёжной лиге и шесть — в ЮФЛ-1. С июня Михайлов находился на просмотре в основной команде «Шальке», а 3 июля впервые вышел в стартовом составе гельзенкирхенцев в товарищеском матче с «Зенитом».
За немецкую команду Михайлов проведёт весь сезон. Пока его «Шальке» после двух сыгранных туров находится на десятой позиции. В первой игре во второй Бундеслиге гельзенкирхенцы проиграли «Гамбургу» — 1:3. В следующем туре «Шальке» сыграет с «Эрцгебирге». Ждём нашего полузащитника в стартовом составе.
- 1 августа 2021
-
22:53
-
22:42
-
22:33
-
22:04
-
21:57
-
21:43
-
21:40
-
21:27
-
21:12
-
21:09
-
21:02
-
20:51
-
20:41
-
20:36
-
20:11
-
20:05
-
19:55
-
19:34
-
19:32
-
19:27
-
19:17
-
19:00
-
18:49
-
18:43
-
18:33
-
18:21
-
18:05
-
18:00
-
17:39
-
17:38
-
17:19
-
17:10
-
17:00
-
16:55
-
16:50