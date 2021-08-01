Дзюба команде Карпина не забил. Но как остановить «Зенит», тренер сборной не придумал

«Зенит» одержал вторую победу в чемпионате. И третью подряд в новом сезоне, учитывая Суперкубок России, с общим счётом 10:3.

Изюминка матча «Ростова» с «Зенитом» – встреча нового главного тренера нашей сборной Валерия Карпина с её капитаном Дзюбой. Они сильно конфликтовали, но теперь, возможно, поплывут в одной лодке. А вот возглавляющего чемпионов России Сергея Семака, скорее всего, больше волновало не психологическое состояние центрфорварда, а то, как будет выглядеть в Ростове средняя линия. «Зенит» по разным причинам потерял Оздоева (травма), Дриусси (ушёл) и Малкома (на Олимпиаде), тогда как Барриос только-только вернулся после Кубка Америки и небольшого отпуска. Кто-то же должен отбирать мяч и доставлять его Дзюбе с Азмуном, который, если верить слухам, мог в последние дни установить мировой рекорд в скоростном собирании (и разбирании) чемоданов.

Карпин обещал смелый футбол в сборной России, однако во встрече с «Зенитом» выкатил «автобус», отдав сопернику без борьбы две трети поля. Конечно, для «Ростова» матч с «Зенитом» всё равно, что для нашей национальной команды игра, допустим, с Бельгией. Тем не менее не хочется видеть в исполнении сборной такой футбол, как на Евро-2020 с бельгийцами. А ведь у Карпина было целое межсезонье, чтобы подготовить «Ростов» к чемпионату, поставить игру…

Хозяева организовали два-три неплохих контвыпада с участием Альмквиста, но в целом игру контролировали гости. «Зенит» для такой жары (в Ростове больше +30!) хорошо прессинговал, а Кузяев, у которого какое-то невероятное количество энергии для недавнего участника Евро-2020, вообще совершил несколько перехватов на чужой половине поля. Благодаря одному из этих перехватов санкт-петербуржцы и открыли счёт.

Ерохин, игравший в схеме 4-4-2 на вершине сине-бело-голубого ромба, выиграл воздух у экс-зенитовца Терентьева и головой послал мяч в ворота своей бывшей команды. Вообще у Ерохина удивительная статистика результативности в РПЛ: он регулярно забивает, выходя на замену, а теперь сделал это и в основе.

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Через четыре минуты в эпизоде со вторым голом неудачно сыграл ещё один экс-зенитовец Бабурин. Голкипер отбил перед собой мяч после удара Вендела с подбора, после чего сфолил на Азмуне. Несостоявшийся новичок «Байера» переиграл Бабурина и с «точки», послав мяч не в тот угол, который выбрал для прыжка вратарь.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

В первом тайме «Зенит» нанёс 11 ударов, а «Ростов» шесть (в створ – 4:2). Только когда клюнул жареный петух, команда Карпина начала по-настоящему атаковать. В результате Комличенко заработал пенальти. Явно находящийся не в оптимальной форме после Евро-2020 Ловрен потерял ориентацию в пространстве и наступил на ногу форварду. Видеоповтор убедил судью Мешкова – фол был.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

После перерыва игра пошла повеселее. «Ростов» действительно осмелел, наступал, находя пространство на флангах. Видимо, Карпин в перерыве зажёг команду эмоциональной речью. Впрочем, «Зенит» всё равно забрал мяч и отодвинул игру от своих ворот. Запомнился оригинальный угловой в исполнении чемпиона: при подаче все футболисты сместились к ближней штанге, а мяч был послал к линии штрафной, откуда свободный Ракицкий пробил в касание. Если бы забил, это был бы шикарный гол. Но украинец не реализовал момент, а вскоре его заменили, похоже, из-за повреждения.

Зато Вендел попал как надо! Хотя бразилец тоже, казалось, загубил контрвыпад, который разогнал передачей на него Дзюба. Судьба и Ерохин подарили Венделу второй шанс, и тот мастерски пробил из-за штрафной.

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Обычно «Зенит» такое преимущество в РПЛ не упускает, но настойчивость команды Карпина вернула интригу в концовке. Хозяевам принёс успех стандарт. Чистяков, поменявший Ракицкого, задержался при создании офсайда, благодаря чему гол его бывшего партнёра по центру обороны «Ростова» Осипенко не был отменён.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

За счёт класса и замен «Зенит» спокойно провёл концовку, не дав ростовчанам устроить навал. Более того, сам забил. Ерохин оформил дубль, совершив рывок к чужой штрафной и пробив внешней стороны стопы.

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В итоге «Зенит» нанёс 18 ударов (в створ – 8). «Ростов» – 13 (3). Из этих 18 зенитовских ударов три в активе Дзюбы. Правда, все мимо цели. Артём по движению и остроте выглядел получше, чем в первом туре, отдал четыре ключевые передачи. Но пока он не забил ни одного из десяти зенитовских голов в трёх матчах на старте нового сезона. Очевидно, сегодня центрфорвард не впечатлил Карпина так, как это сделали Ерохин или Кузяев.