Главные трансферы недели в РПЛ. Из России уезжают в США, Хорватию и Италию

Несмотря на старт сезона, клубы РПЛ продолжают активно работать на трансферном рынке. Эта неделя вышла не такой насыщенной, как предыдущая, но любопытные переходы всё же были. Рассказываем о главных сделках в РПЛ за последние семь дней. Интересно, что три игрока уехали из России в другие страны – США, Хорватию и Италию.

Себастьян Дриусси, из «Зенита» в «Остин» как свободный агент

Аргентинец, пришедший в клуб ещё во времена Робенто Манчини, не раз намекал, что недоволен позицией на поле. Этим летом Дриусси реализовал своё право на выкуп контракта с сине-бело-голубыми и покинул «Зенит», трогательно попрощавшись с болельщиками. Слова благодарности аргентинскому форварду выразил даже главный тренер Сергей Семак, при котором Себастьян перестал попадать в стартовый состав. Дриусси быстро нашёл себе новое место работы. Теперь 25-летний футболист будет защищать цвета «Остина», который выступает в МЛС.

Михаил Меркулов, из «Рубина» в «Риеку»

Меркулов спустя год после прихода в Казань уехал в хорватскую «Риеку». В «Рубине» он не имел игровой практики (9 матчей в РПЛ), а после полученной в феврале серьёзной травмы в матче с «Томью» сел у Леонида Слуцкого на скамейку запасных. Спортивный директор Олег Яровинский заявил, что по Меркулову поступило очень хорошее предложение, и клуб пошёл ему навстречу. «Рубин» расторг контракт с игроком по обоюдному согласию сторон, позволив ему уехать в Европу.

Иван Миладинович, из «Сочи» в «Нижний Новгород» на правах аренды

Основной защитник «Сочи» в прошлом сезоне Миладинович перешёл на правах аренды к новичку РПЛ «Нижнему Новгороду». 26-летний сербский футболист приехал в команду Александра Кержакова за игровой практикой, которую, скорее всего, не получил бы в «Сочи» в текущем сезоне. Иван уже дебютировал за новый клуб, сыграв все 90 минут в матче 2-го тура РПЛ с «Уралом» (1:1). Также Миладинович до сих пор ждёт российский паспорт, который должен получить уже в этом году.

Акош Кечкеш, из «Лугано» в «Нижний Новгород» как свободный агент

Новичок РПЛ также усилился защитником сборной Венгрии Кечкешем. Акош является воспитанником «Аталанты», за основной состав которой он так и не провёл ни одной игры. На правах аренды Кечкеш играл в венгерском «Уйпеште» и польских «Брук-Бет Термалице» и «Короне». Последние три года он выступал за «Лугано» и провёл в высшей лиге Швейцарии 62 игры. 25-летний футболист заключил с «Нижним Новгородом двухлетний контракт, и пока не дебютировал за новый клуб.

Гжегож Крыховяк, из «Локомотива» в «Краснодар»

Пожалуй, самый неожиданный трансфер в РПЛ провернул «Краснодар», который переманил к себе Гжегожа Крыховяка. Поляка, который играл стабильно как при Юрии Сёмине, так и при Марко Николиче, попросило уйти из клуба новое руководство «Локомотива». В воскресенье стало известно, что переговоры между клубами находятся на финальной стадии и совсем скоро Крыховяк будет выступать за клуб Сергея Галицкого. По информации «Чемпионата», «Краснодар» заплатит железнодорожникам за польского полузащитника € 2,5 млн плюс бонусы.

Артём Тимофеев, из «Спартака» в «Ахмат»

Тимофеев выступал за «Ахмат» в прошлом сезоне и оставил весьма приятное впечатление у главного тренера Андрея Талалаева. Артём провёл за грозненцев 26 матчей, в которых забил три гола и отдал три голевые передачи. Этим летом южный клуб решил выкупить 27-летнего футболиста у «Спартака». Красно-белые не стали препятствовать трансферу и отпустили игрока в Грозный. Тимофеев подписал с «Ахматом» трёхлетний контракт, а также попрощался с болельщиками «Спартака» в своём «инстаграме».

Арнор Сигурдссон, из ЦСКА в «Венецию» на правах аренды

22-летний исландец отправился на сезон к новичку Серии А, который за короткое время стал самым стильным футбольным клубом Италии. У «Венеции» очень красивая форма. ЦСКА отдал Сигурдссона в аренду без права выкупа. К тому же перед уходом Арнор продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2023/2024. По данным Transfermarkt, аренда обойдется итальянскому клубу в € 800 тысяч.