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Трансферы РПЛ, лето 2021: Дриусси, Миладинович, Меркулов, Кечкеш, Сигурдссон, Крыховяк, Тимофеев

Главные трансферы недели в РПЛ. Из России уезжают в США, Хорватию и Италию
Дмитрий Росип
Главные трансферы недели в РПЛ
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Дриусси отказался от Лиги чемпионов ради МЛС.

Несмотря на старт сезона, клубы РПЛ продолжают активно работать на трансферном рынке. Эта неделя вышла не такой насыщенной, как предыдущая, но любопытные переходы всё же были. Рассказываем о главных сделках в РПЛ за последние семь дней. Интересно, что три игрока уехали из России в другие страны – США, Хорватию и Италию.

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Себастьян Дриусси, из «Зенита» в «Остин» как свободный агент

Аргентинец, пришедший в клуб ещё во времена Робенто Манчини, не раз намекал, что недоволен позицией на поле. Этим летом Дриусси реализовал своё право на выкуп контракта с сине-бело-голубыми и покинул «Зенит», трогательно попрощавшись с болельщиками. Слова благодарности аргентинскому форварду выразил даже главный тренер Сергей Семак, при котором Себастьян перестал попадать в стартовый состав. Дриусси быстро нашёл себе новое место работы. Теперь 25-летний футболист будет защищать цвета «Остина», который выступает в МЛС.

Михаил Меркулов, из «Рубина» в «Риеку»

Меркулов спустя год после прихода в Казань уехал в хорватскую «Риеку». В «Рубине» он не имел игровой практики (9 матчей в РПЛ), а после полученной в феврале серьёзной травмы в матче с «Томью» сел у Леонида Слуцкого на скамейку запасных. Спортивный директор Олег Яровинский заявил, что по Меркулову поступило очень хорошее предложение, и клуб пошёл ему навстречу. «Рубин» расторг контракт с игроком по обоюдному согласию сторон, позволив ему уехать в Европу.

Иван Миладинович, из «Сочи» в «Нижний Новгород» на правах аренды

Основной защитник «Сочи» в прошлом сезоне Миладинович перешёл на правах аренды к новичку РПЛ «Нижнему Новгороду». 26-летний сербский футболист приехал в команду Александра Кержакова за игровой практикой, которую, скорее всего, не получил бы в «Сочи» в текущем сезоне. Иван уже дебютировал за новый клуб, сыграв все 90 минут в матче 2-го тура РПЛ с «Уралом» (1:1). Также Миладинович до сих пор ждёт российский паспорт, который должен получить уже в этом году.

Акош Кечкеш, из «Лугано» в «Нижний Новгород» как свободный агент

Новичок РПЛ также усилился защитником сборной Венгрии Кечкешем. Акош является воспитанником «Аталанты», за основной состав которой он так и не провёл ни одной игры. На правах аренды Кечкеш играл в венгерском «Уйпеште» и польских «Брук-Бет Термалице» и «Короне». Последние три года он выступал за «Лугано» и провёл в высшей лиге Швейцарии 62 игры. 25-летний футболист заключил с «Нижним Новгородом двухлетний контракт, и пока не дебютировал за новый клуб.

Гжегож Крыховяк, из «Локомотива» в «Краснодар»

Пожалуй, самый неожиданный трансфер в РПЛ провернул «Краснодар», который переманил к себе Гжегожа Крыховяка. Поляка, который играл стабильно как при Юрии Сёмине, так и при Марко Николиче, попросило уйти из клуба новое руководство «Локомотива». В воскресенье стало известно, что переговоры между клубами находятся на финальной стадии и совсем скоро Крыховяк будет выступать за клуб Сергея Галицкого. По информации «Чемпионата», «Краснодар» заплатит железнодорожникам за польского полузащитника € 2,5 млн плюс бонусы.

Артём Тимофеев, из «Спартака» в «Ахмат»

Тимофеев выступал за «Ахмат» в прошлом сезоне и оставил весьма приятное впечатление у главного тренера Андрея Талалаева. Артём провёл за грозненцев 26 матчей, в которых забил три гола и отдал три голевые передачи. Этим летом южный клуб решил выкупить 27-летнего футболиста у «Спартака». Красно-белые не стали препятствовать трансферу и отпустили игрока в Грозный. Тимофеев подписал с «Ахматом» трёхлетний контракт, а также попрощался с болельщиками «Спартака» в своём «инстаграме».

Арнор Сигурдссон, из ЦСКА в «Венецию» на правах аренды

22-летний исландец отправился на сезон к новичку Серии А, который за короткое время стал самым стильным футбольным клубом Италии. У «Венеции» очень красивая форма. ЦСКА отдал Сигурдссона в аренду без права выкупа. К тому же перед уходом Арнор продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2023/2024. По данным Transfermarkt, аренда обойдется итальянскому клубу в € 800 тысяч.

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