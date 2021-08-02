Формы топ-клубов в сезоне-2021/2022. «Барса» борется за женщин, «МЮ» возвращается в 1990-е

«Интер»

«Змея меняет свою кожу, чтобы мы были готовы к новым вызовам. Мы рады представить нашу домашнюю форму на сезон-2021/2022, первую в истории с нашим новым гербом!» – анонсировал выход новой экипировки клуб.

Домашняя форма, или, как гласит рекламная кампания, «новая кожа Милана», выполнена в паттерне змеиной шкуры ¬– это отсылка к одному из главных и старинных символов города. Бисцион, или же синий змей, был на эмблеме правящего герцогского рода Висконти и до наполеоновского вторжения являлся гербом Милана.



А ещё несколько раз использовался на логотипе «Интера».

Фото: inter.it

Выездная форма, помимо «змеиной» графики, имеет ещё одну отсылку – к форме сезона-2010/2011, который «Интер» начал как обладатель требла из скудетто, Кубка Италии и Лиги чемпионов.

Фото: Maurizio Lagana/Getty Images

Фото: inter.it

Форма нынешнего сезона особенна также тем, что впервые с 1995 года титульным спонсором клуба будет не Pirelli, а блокчейн-платформа Socios.com. Компания уже выпустила фанатские токены ведущих европейских клубов, таких как «Барселона», «Милан», «Ювентус», «Манчестер Сити», теперь настал черёд «Интера». Итальянские СМИ оценили сделку в € 20 млн в год. Неплохо за рекламу собственных токенов: их покупка позволит фанатам получить доступ к эксклюзивному контенту, а также даст возможность влиять на решения клуба через опросы на платформе.

«Милан»

В основе дизайна домашнего комплекта – инновации, движение и развитие Милана. На футболку нанесены традиционные полосы, но разной ширины: как объясняет Puma, это «новизна, которая символизирует тот факт, что «Милан» смотрит только вперёд».

Фото: acmilan.com

Выездной комплект посвящён работе Fondazione Milan – благотворительному фонду клуба. Узор на футболке вдохновлён картами шести городов, которые участвуют в совместной благотворительной программе организации и Puma, стартующей в сентябре: Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро, Калькутта, Мельбурн, Найроби и Милан.

«Ювентус»

Клуб и adidas заявили, что дизайн домашней формы вдохновлён 10-летием стадиона, поэтому в ткань футболки интегрировали звезду и пятиугольный дизайн Аллеи звёзд. Это – дань уважения культовым игрокам, вошедшим в историю «Юве», а также болельщикам, «сыгравшим фундаментальную роль в создании клуба».

Фото: juventus.com

Выездной комплект вдохновлён ночной жизнью Турина: линейные акценты на тёмном фоне – это как раз отсылка к огням, клубам и электронной музыке. Три полоски на плечах впервые залиты градиентом – от оранжевого к розовому.

Фото: juventus.com

«Барселона»

Домашний комплект выглядит по-инновационному интересно: полосы на футболке полностью копируют эмблему, а цвета штанин на шортах отличаются друг от друга.

Фото: fcbarcelona.com

Выездная форма выполнена в лиловом цвете – в выборе такой гаммы лежит желание поддержать борьбу женщин за свои права.

Фото: fcbarcelona.com

«Реал» Мадрид

Основной комплект выполнен в традиционном белом, но разбавлен сине-оранжевыми вставками и еле заметным паттерном, который символизирует культовые фонтаны Пласа-де-Сибелес – района в Мадриде, где собираются болельщики, чтобы отпраздновать победы.

Фото: realmadrid.com

Гостевую форму клуб ещё не представил.

«Атлетико»

Четыре комплекта «Атлетико» в нынешнем сезоне – дань памяти «незабываемым моментам, которые клуб пережил за 75 лет» (именно столько в этом году исполняется нынешнему названию команды).



Домашний комплект выполнен по подобию формы 1947 года, с одной лишь оговоркой – полосы размыты, будто футболку покрасили.

Фото: atleticodemadrid.com

Выездная форма – это дань игрокам, которые в сезоне-1995/1996 выиграли Ла Лигу и Копу дель Рей.

Фото: atleticodemadrid.com

Фото: atleticodemadrid.com

Третий комплект вдохновлён легендарным «Висенте Кальдерон»: выполнен в цветах кресел – красном, белом и синем. На футболке также есть изображение стадиона на внутренней стороне воротника.

Фото: atleticodemadrid.com

Четвёртая форма будет красной и с надписью посреди футболки «75 years honoring your name». Вдохновлена она двумя историческими моментами: первым матчем полуфинала Кубка европейских чемпионов (10 апреля 1974 года, игра с «Селтиком» в Глазго) и финалом Кубка Испании 1985 года – «Атлетико» тогда обыграл «Атлетик».

«Челси»

Дизайнеры домашнего комплекта формы вдохновились 60-ми и движением оп-арт – оптическим искусством, одним из ответвлений абстрактного искусства середины XX века. Представители этого стиля, используя геометрические узоры и цветовые контрасты, создавали картины, которые оживали – если долго смотреть на некоторые, может даже закружиться голова.



Из всего многообразия художников дизайнеры формы выбрали двоих – Бриджет Райли и Виктора Вазарели. Бриджет – урождённая англичанка, пик популярности которой пришёлся как раз на 60-е. Девушка творила в трёх мастерских, одна из которых располагалась в Челси. Вазарели – лидер направления и «дедушка оп-арта».



Смысл, вложенный в дизайн, очень прозаичен: завораживающий принт – метафора импульса, который даёт волна талантов, энергии и яркости.

Фото: chelseafc.com

Выездная форма – жёлтая с горизонтальными чёрными полосами. Этот цвет был традиционным для клуба долгое время, но последний раз команда выходила в нём на поле в сезоне-2018/2019.

Фото: chelseafc.com

«Манчестер Сити»

Клуб посвятил домашнюю форму сезону-2011/2012, а именно голу Серхио Агуэро «КПР» на 93-й минуте 20-й секунде, который подарил «Сити» первое чемпионство с 1968 года.

Фото: mancity.com

Фото: mancity.com

Выездная форма – это символ благотворительной инициативы фонда Cityzens Giving, который совместно с компанией по водным технологиям Xylem проводит кампании для привлечения внимания к проблеме использования водных ресурсов, санитарии и гигиены, а также проблеме доступа к чистой воде среди нуждающихся сообществ. «Наша цель — охватить более 10 000 молодых людей на трёх континентах, уделяя особое внимание Манчестеру, Сан-Паулу, Буэнос-Айресу и Мумбаи», – говорится в заявлении клуба.



Форма выполнена с использованием технологии Dope Dye, которая позволяет снизить количество затрачиваемой воды и красителя, используемых во время производства.

Фото: mancity.com

«Манчестер Юнайтед»

В основе дизайна домашнего комплекта ¬– ретро-формы 1960-х. Лаконичный крой, традиционный красный и белый манжеты – ничего лишнего.

Фото: manutd.com

Выездной комплект создан по прототипу того, в котором «МЮ» играл в 1990-1992 гг. Это одна из самых популярных форм клуба. «История повторяется», – анонсировал выход новой экипировки «Манчестер Юнайтед».

Фото: manutd.com

«Ливерпуль»

К традиционному красному в домашней форме добавили диагональные оранжевые полосы и окантовку на рукавах.

Фото: liverpoolfc.com

Цветовая палитра выездной формы – отсылка к форме сезона-1996/1997. Дизайн вдохновлён Ливерпулем: «Город, рождённый благодаря трудолюбию и упорному труду, прославился своим уникальным стилем и любовью к высокой моде».

Фото: liverpoolfc.com

«ПСЖ»

Форму для клуба создавала Air Jordan – дочерняя компания Nike, с которой у «ПСЖ» давний контракт. Из домашней формы исчезла традиционная белая вертикальная полоса, что понравилось далеко не всем фанатам.

Фото: psg.fr

Выездной комплект – трибьют Парижу с отсылками к постмодернистской архитектуре 1970-х годов.

Фото: psg.fr

Какой комплект понравился вам больше всего?