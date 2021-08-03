5 футбольных технологий, которые активно использовались на Евро-2020

Чемпионат Европы — 2020 получился в некоторых аспектах инновационным: тут и разброс на 11 городов, и виртуальная реальность для зрителей во время церемонии открытия. Помимо этого, на турнире активно использовались технологии, которые уже стали неотъемлемой частью футбола. Вместе с этими вспомогательными системами игра смогла стать более справедливой, техничной, но иногда и более напряжённой. Мы собрали их в одной статье и подробно рассказали, какое влияние инновации оказали на матчи — в специальном проекте с OMEN 15 by HP. Этот игровой ноутбук сочетает в себе ряд современных технологий, которые как никогда близки футбольным и позволяют получить максимум удовольствия от игр.

Video Assistant Referee

Систему видеопомощи, позволяющую арбитрам принимать правильные решения в спорных моментах матча, начали постепенно внедрять в 2018 году после серии испытаний на международном уровне.



Как это работает? В отдельной комнате сидят судьи VAR и AVAR – вместе они просматривают каждый момент — это важно. Но проверяют не игровые моменты, а решения судьи — это тоже очень важно. Вмешиваться они могут только в нескольких случаях:

гол / нет гола;

пенальти / нет пенальти;

прямая красная карточка (не вторая жёлтая и не предупреждение – их VAR не рассматривает!);

ошибочная идентификация (когда судья удаляет или выносит предупреждение не тому игроку).

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Часто проверка проходит «бесшумно», то есть главному арбитру даже не сообщают, что он поступил правильно. Если же судья в поле прикладывает палец к уху, то он общается с видеоассистентом – в таком случае игра не может быть продолжена, потому что VAR начал проверку на предмет нарушений. Если арбитр показывает знак «монитор», то либо первоначальное решение изменено после просмотра, либо он сам намерен подойти к монитору для изучения момента.



На Евро-2020: на турнире работали 22 видеоассистента – все они находились в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. В каждом из 51 матча работал VAR, и статистика его работы получилась следующая:

Общее количество изменённых решений после просмотра VAR – 18 (примерно каждые 2,83 игры).

Засчитанные голы – 5.

Назначено пенальти – 6 (4 пропущенных).

Голы, засчитанные после офсайда – 3.

Голы, отменённые из-за офсайда – 6.

Голы, отменённые из-за игры рукой – 1.

Красные карточки – 2.

Технология взятия ворот

В 1/8 финала чемпионата мира — 2010 полузащитник сборной Англии Фрэнк Лэмпард отправил мяч в ворота Германии – тот пересёк линию ворот, отрикошетив от перекладины. Но судейская бригада этого не увидела, поэтому гол не засчитали, и Англия в итоге проиграла. Тогда стало очевидно: футболу нужны технологии, помогающие судьям видеть и понимать больше. С внедрением технологического оснащения тянуть не стали: спустя два года на клубном чемпионате мира впервые опробовали сразу два типа систем взятия ворот.



Как это работает? Самые известные технологии – GoalRef и Hawk-Eye. Устроены они по-разному: в основе второй – 14 высокоскоростных камер, которые устанавливаются по периметру стадиона (обычно на крыше или под ней) и постоянно моделируют всё, что происходит в штрафной. GoalRef работает без камер, а по принципу электромагнитной индукции: в штанги и перекладины устанавливаются специальные датчики, создающие магнитное поле. При пересечении мячом линии ворот чип начинает пищать, а на специальные часы на руках у арбитра передаётся сигнал о забитом голе.

Фото: Stuart Franklin/Getty Images

На Евро-2020: пример, который сразу же приходит в голову, – это гол сборной Хорватии в ворота Испании в матче 1/8. Мислав Оршич на 85-й минуте пробил по воротам Унаи Симона, голкипер мяч выбил, но главный арбитр всё равно зафиксировал взятие ворот – ему пришла «подсказка» на часы.



Взять любые ворота и почувствовать себя участником таких крупных турниров, как Евро, можно и в виртуальном мире, играя на ноутбуке OMEN 15. Так вы сможете не только отвлечься от рутины, но и улучшить когнитивные навыки: например, скорость реакции, моторику, внимательность и память.

GPS-трекинг

Как это работает? На спину футболистов устанавливается небольшой датчик, который закрепляется майкой, напоминающей женское спортивное бра. Трекеры помогают отслеживать скорость бега, интенсивность, динамические нагрузки, среднюю и пиковую скорость, количество спринтов и многое другое – можно даже изучить тепловую карту игрока по окончании его активности. Получаемые данные необходимы тренерскому штабу для анализа состояния спортсмена и выявления его слабых сторон, поэтому этот девайс часто можно увидеть на футболистах во время тренировок. Результаты можно изучить в специальном приложении на смартфоне, планшете или компьютере в режиме реального времени.



Ноутбук OMEN 15 прекрасно подойдёт для длительной работы над изучением данных и их чёткого графического представления, а ещё для игр любой требовательности. В доступных модификациях много мощных начинок: видеокарта 30хх серии Nvidia RTX, процессор Intel Core i7 или Ryzen 7. Также в ноутбуке установлена инновационная охлаждающая система Temptest Cooling — он оснащён инфракрасным датчиком, чтобы оптимизировать тепловую эффективность и поддерживать стабильную и бесшумную работу вентилятора. Эта инновация позволяет добиться производительности процессора, сопоставимой с настольным компьютером.



На Евро-2020: во время матча сборной Украины и Швеции Артём Довбик после гола разделся и всей Европе показал свой модный топ – это как раз был один из девайсов для GPS-трекинга. Украинский тренерский штаб анализировал состояние игроков и во время тренировок, и во время матчей.

Фото: Andy Buchanan/Getty Images

Беспроводная связь судей

Как это работает? Наушник, микрофон и передатчик – и у главного рефери есть связь со своими помощниками. Работает система через Bluetooth, покрывает расстояние порядка 1 км, поэтому судьи могут спокойно перемещаться по полю и общаться между собой.



На Евро-2020: это происходит постоянно – судьи просто не могут не общаться между собой. Даже сложно представить, что раньше было иначе.

Tonsser

Это LinkedIn для футболистов, который несколько лет назад придумали в Дании. Петер Хольм и Симон Хьяере поняли, что в мире существует множество приложений для интересующихся футболом, но почти ничего нет для игроков. Тогда мужчины взялись за создание платформы, в основе которой лежат принципы социальной сети.



Как это работает? Футболист регистрируется, а после сам ведёт страницу и вносит статистику после каждого матча. Можно также ставить оценки партнёрам по команде и соперникам (если у них есть аккаунт), загружать видеонарезки со своей игрой или конкретными упражнениями, выполняемыми на тренировках. В итоге формируется рейтинг футболистов, и этим активно пользуются скауты по всему миру: платформа помогает им найти не самых очевидных игроков. Tonsser разрастается и постоянно обновляется, поэтому за изменениями следить довольно просто, а выбирать всегда есть из кого.

На Евро-2020: крупный турнир – всегда возможность для игроков заявить о себе, и этот чемпионат Европы точно не стал исключением.

Евро-2020 стал шансом ещё охотнее погрузиться в футбол и для игроков, и для болельщиков. А вот с головой окунуться в гейминг стало возможно благодаря инновационному командному центру OMEN Gaming Hub с обширным набором функций. Они сконцентрированы на повышении опыта во всём спектре игр за счёт увеличения производительности и объединения игрового сообщества. Тренируйтесь, побеждайте и получайте лучший игровой опыт вместе с ноутбуком и аксессуарами OMEN: гарнитурой Mindframe Prime, беспроводной мышью Photon, ковриком Outpost и клавиатурой Sequencer. К тому же среди аксессуаров появилась и крутая обновлённая линейка!