Карпин ещё не начал совмещать, а проблемы уже начались

«Ростов» стартовал так, что слова полузащитника Даниила Глебова в недавнем интервью «Чемпионату» сразу разбились: «Надеюсь, начнём хорошо, увеличим темп и будем побеждать в каждой игре».

«Ростов» начал нехорошо – с двух домашних поражений подряд с общим счётом 2:6. Все они – после новости о назначении Карпина тренером сборной России.



Конечно, у такого старта есть несколько причин первого порядка.

Во-первых, играли с «Динамо» и «Зенитом», более мощными финансово и по составу, финишировавшими выше по итогам прошлого сезона.



Во-вторых, «Ростов» не отсиживался, а в каждом матче был близок к сопернику по владению (56 – 44 против «Динамо» и 45 – 55 с «Зенитом) и за два матча нанёс 25 ударов в сторону ворот соперника.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

В-третьих, «Зенит» не проигрывает «Ростову» с 2019 года (четыре победы и одна ничья). Окажись на месте чемпиона кто-то другой, оценка старта «Ростова» была бы более прозрачной.



В-четвёртых, есть вопросы к судейству. И не только у «Ростова», который обратился в ЭСК РФС из-за работы Виталия Мешкова. Но и у автора судейских разборов Игоря Федотова – по его мнению, на 32-й минуте матча при счёте 1:0 в пользу «Зенита» Михаил Кержаков не успел сыграть в мяч и попал кулаком по голове Комличенко, и за это надо было назначить пенальти.



Пенальти не дали, а через три минуты с пенальти (справедливого, по мнению Федотова) Азмун сделал счёт 0:2.

Итого

• Ноль очков после двух туров, как у «Сочи», «Уфы», «Крыльев» и «Арсенала».

• Предпоследнее место с разницей мячей минус четыре.

• Впечатления от игры в духе Алексея Игонина: «Обычно на своем поле ростовчане предлагают агрессивный, быстрый футбол, а сегодня этого не было, и даже не знаю, с чем такую игру связывать».

• И от самого Валерия Карпина: «Беспокоят поражения сами по себе и то, как команда играет».

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Другой вопрос – что любой результат Карпина в клубе теперь связывают со сборной. И косо начавший «Ростов» выглядит контрастно с тем, что тренер улыбается в красном поло в «Лужниках», но расстроенно даёт пресс-конференцию в Ростове. Это абсолютно нормально (иначе было бы странно), однако, согласитесь, очень контрастно.



Как и эмоции Карпина после матча, в котором его клуб проиграл в том числе кандидатам в его сборную России (и про это почему-то спросили после матча в клубе).

Вот несколько цитат:



• «Думаете, я смотрел за игрой Ерохина или игрой футболистов «Зенита»? Понятно, что нет».



• «Для вас, если какой-то футболист забил два гола, он уже хорошо сыграл. Обратим внимание».



• «Во время матча я не обращал внимания на игроков «Зенита». За своими бы уследить».



• (Про общение с Дзюбой) «Да что ж такое? Ни с кем я не общался. И не буду общаться ни с кем. Как я могу общаться с игроками «Зенита»? Я из раздевалки не выхожу, как я могу общаться?»



Есть ощущение, что конкретно Карпин сборную и клуб чётко разделяет – в отличие от авторов вопросов про игроков «Зенита».

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

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Также логично, что о совмещении Карпина говорят не только со стороны сборной, но и клуба. Например – Валерий Непомнящий (его цитата Sport24).



«Совмещение – не проблема для сборной, а для «Ростова». Меня больше этот момент смущает. Получается так, что они штабом переходят в сборную — техническую работу на сборе будет проводить именно тренерский штаб «Ростова». Так что, думаю, это больше повлияет на «Ростов», чем на сборную России.



Главный вопрос после двух подряд поражений «Ростова». Согласны с Непомнящим?