Карпин продержался на совмещении 10 дней! Что нужно знать об уходе тренера из «Ростова»

Валерий Карпин — главный ньюсмейкер последних двух недель. 23 июля специалист внезапно возглавил сборную России, а сегодня покинул «Ростов» после почти четырёх лет работы. Рассказываем о важных подробностях ухода специалиста, который продержался на совмещении всего 10 дней.

Что сказали Карпин и президент «Ростова»

Клуб опубликовал на своём сайте гигантское трогательное письмо Карпина. Вот ключевой фрагмент: «Мы приняли решение, что я ухожу с поста главного тренера «Ростова». Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех — и для «Ростова», и для сборной России. Хватило одной недели, чтобы понять: я взял на себя серьёзную ответственность, тяжёлую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время — это риск нанести вред. Надо быть честным перед самим собой и футболом.



Сегодня у нас состоялся откровенный разговор с президентом «Ростова» Арташесом Владимировичем Арутюнянцем. Мы говорили не как президент и главный тренер. Прежде всего мы близкие друзья, у которых не существует секретов друг от друга. Мы пришли к мнению, что в сложившейся ситуации лучшим вариантом, как для «Ростова», так и для меня, будет продолжение работы в качестве главного тренера сборной России, без совмещения. Понимая всю сложность ситуации, осознав, как будет сложно мне и как это может отразиться на «Ростове», мы приняли это тяжёлое решение. Если не оправдал чьих-то ожиданий — простите. Мы старались. Делали всё, как умеем, и всё, что в наших силах. Спасибо вам!»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц практически повторил слова Карпина о совместном решении и добавил следующее: «Для меня это было тяжёлое решение, так как Валерий Георгиевич ещё и мой хороший друг. Вместе мы прошли долгий и сложный путь, но во всех ситуациях мы всегда поддерживали друг друга. От себя лично хочу поблагодарить Валерия Георгиевича за огромный вклад в развитие и становление футбольного клуба «Ростов». Мы не прощаемся! Удачи и успехов тебе, Георгиевич!»



В пресс-службе «Ростова» нам заявили следующее: «У клуба есть кандидат, в течение нескольких дней мы объявим имя нового главного тренера». Значит, ждать имя преемника Карпина долго не придётся.

Обстоятельства ухода Карпина

Контракт Карпина с «Ростовом» был рассчитан до 2025 года. Команду он тренировал с 2017-го. Под его руководством ростовчане провели 111 матчей, одержали 42 победы, потерпели практически столько же поражений (40) и ещё 29 раз сыграли вничью. Трофеев добыто не было, зато год назад «Ростов» добрался до квалификации Лиги Европы, откуда, правда, внезапно вылетел. В ближайшее время руководить командой будет тренер дубля Заур Тедеев, который выводил юных парней на легендарный матч с «Сочи» (1:10).



Письмо Карпина косвенно подтверждает информацию наших источников, близких к тренеру: в последнее время он думал только о сборной России, все его мысли были заняты ею.

В последних матчах под руководством Карпина «Ростов» дважды проиграл. Справедливости ради, у команды оказался трудный календарь, но факт остаётся фактом: 0:2 от «Динамо» и 2:4 от «Зенита». Причём оба матча были домашними.



По информации «Рейтинга букмекеров», вместе с Карпиным из «Ростова» уйдут Джонатан Альба и Луис Мартинес, которые, как известно, будут помогать специалисту в сборной России. При этом тренер вратарей Виталий Кафанов пока что остаётся в команде.



Кстати, Карпин дольше всех в РПЛ возглавлял одну команду — 1322 дня. Теперь лидером чемпионата по этому показателю среди действующих тренеров лиги является Сергей Семак, который руководит «Зенитом» уже 1161 день.

Что говорил Карпин о «Ростове» после назначения в сборную

На первой пресс-конференции Карпина в качестве тренера сборной России акцент, разумеется, был сделан на совмещении с постом в «Ростове». Вот что сказал тренер: «Совмещать долгосрочно, понятно, никто бы не согласился — но случилась форс-мажорная ситуация. Если бы чемпионат Европы прошёл в прошлом году, то ситуация была бы другой. От совмещения результат зависеть не будет. Для меня это тоже был сложный шаг, понимал всю сложность.



Больше всего меня волнует психологическая усталость — хватит ли эмоций и на клуб, и на сборную. Я человек эмоциональный, но после долгих раздумий пришёл к мысли, что мне эмоций хватит. Будем работать, и нам всем нужна поддержка — без неё будет нелегко. Я готов, тренерский штаб готов. Надеемся, всё будет хорошо».

Президент РФС Александр Дюков, который ранее выступал против совмещения постов, стоял на своём: «Моё отношение к совмещению не изменилось, я его противник. Но в данном случае мы говорим, что это немного другая история. Мы пошли навстречу пожеланиям главного тренера, понимая его ситуацию — «Ростов» мог потерять тренера перед стартом сезона в РПЛ. Мы детально проговорили нюансы совмещения, проговорили, как будет распределена работа в тренерском штабе. Мы говорим о краткосрочном контракте, потому что речь идёт о совмещении: дальше либо мы продолжаем работу с Карпиным, а «Ростов» будет искать ему преемника, либо наоборот. Как и что будет в декабре — давайте не забегать вперёд. Может, он выполнит задачу и захочет работать в клубе — посмотрим. Угроз и рисков в краткосрочном цикле я не вижу. В долгосрочном периоде совмещение неправильно».



Карпин добавил к словам Дюкова такую фразу: «Если только «Ростов» не уволит меня раньше декабря». Неясно, шутил он или нет, но слова оказались отчасти пророческими. Карпина не уволили, но команду он покинул.