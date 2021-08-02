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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ушёл из «Ростова», что об этом известно, подробности

Карпин продержался на совмещении 10 дней! Что нужно знать об уходе тренера из «Ростова»
Михаил Рождественский
Карпин ушёл из «Ростова», подробности
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Решил сосредоточиться на сборной России.

Валерий Карпин — главный ньюсмейкер последних двух недель. 23 июля специалист внезапно возглавил сборную России, а сегодня покинул «Ростов» после почти четырёх лет работы. Рассказываем о важных подробностях ухода специалиста, который продержался на совмещении всего 10 дней.

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Что сказали Карпин и президент «Ростова»

Клуб опубликовал на своём сайте гигантское трогательное письмо Карпина. Вот ключевой фрагмент: «Мы приняли решение, что я ухожу с поста главного тренера «Ростова». Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех — и для «Ростова», и для сборной России. Хватило одной недели, чтобы понять: я взял на себя серьёзную ответственность, тяжёлую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время — это риск нанести вред. Надо быть честным перед самим собой и футболом.

Сегодня у нас состоялся откровенный разговор с президентом «Ростова» Арташесом Владимировичем Арутюнянцем. Мы говорили не как президент и главный тренер. Прежде всего мы близкие друзья, у которых не существует секретов друг от друга. Мы пришли к мнению, что в сложившейся ситуации лучшим вариантом, как для «Ростова», так и для меня, будет продолжение работы в качестве главного тренера сборной России, без совмещения. Понимая всю сложность ситуации, осознав, как будет сложно мне и как это может отразиться на «Ростове», мы приняли это тяжёлое решение. Если не оправдал чьих-то ожиданий — простите. Мы старались. Делали всё, как умеем, и всё, что в наших силах. Спасибо вам!»

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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц практически повторил слова Карпина о совместном решении и добавил следующее: «Для меня это было тяжёлое решение, так как Валерий Георгиевич ещё и мой хороший друг. Вместе мы прошли долгий и сложный путь, но во всех ситуациях мы всегда поддерживали друг друга. От себя лично хочу поблагодарить Валерия Георгиевича за огромный вклад в развитие и становление футбольного клуба «Ростов». Мы не прощаемся! Удачи и успехов тебе, Георгиевич!»

В пресс-службе «Ростова» нам заявили следующее: «У клуба есть кандидат, в течение нескольких дней мы объявим имя нового главного тренера». Значит, ждать имя преемника Карпина долго не придётся.

Обстоятельства ухода Карпина

Контракт Карпина с «Ростовом» был рассчитан до 2025 года. Команду он тренировал с 2017-го. Под его руководством ростовчане провели 111 матчей, одержали 42 победы, потерпели практически столько же поражений (40) и ещё 29 раз сыграли вничью. Трофеев добыто не было, зато год назад «Ростов» добрался до квалификации Лиги Европы, откуда, правда, внезапно вылетел. В ближайшее время руководить командой будет тренер дубля Заур Тедеев, который выводил юных парней на легендарный матч с «Сочи» (1:10).

Письмо Карпина косвенно подтверждает информацию наших источников, близких к тренеру: в последнее время он думал только о сборной России, все его мысли были заняты ею.

В последних матчах под руководством Карпина «Ростов» дважды проиграл. Справедливости ради, у команды оказался трудный календарь, но факт остаётся фактом: 0:2 от «Динамо» и 2:4 от «Зенита». Причём оба матча были домашними.

По информации «Рейтинга букмекеров», вместе с Карпиным из «Ростова» уйдут Джонатан Альба и Луис Мартинес, которые, как известно, будут помогать специалисту в сборной России. При этом тренер вратарей Виталий Кафанов пока что остаётся в команде.

Кстати, Карпин дольше всех в РПЛ возглавлял одну команду — 1322 дня. Теперь лидером чемпионата по этому показателю среди действующих тренеров лиги является Сергей Семак, который руководит «Зенитом» уже 1161 день.

Что говорил Карпин о «Ростове» после назначения в сборную

На первой пресс-конференции Карпина в качестве тренера сборной России акцент, разумеется, был сделан на совмещении с постом в «Ростове». Вот что сказал тренер: «Совмещать долгосрочно, понятно, никто бы не согласился — но случилась форс-мажорная ситуация. Если бы чемпионат Европы прошёл в прошлом году, то ситуация была бы другой. От совмещения результат зависеть не будет. Для меня это тоже был сложный шаг, понимал всю сложность.

Больше всего меня волнует психологическая усталость — хватит ли эмоций и на клуб, и на сборную. Я человек эмоциональный, но после долгих раздумий пришёл к мысли, что мне эмоций хватит. Будем работать, и нам всем нужна поддержка — без неё будет нелегко. Я готов, тренерский штаб готов. Надеемся, всё будет хорошо».

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Президент РФС Александр Дюков, который ранее выступал против совмещения постов, стоял на своём: «Моё отношение к совмещению не изменилось, я его противник. Но в данном случае мы говорим, что это немного другая история. Мы пошли навстречу пожеланиям главного тренера, понимая его ситуацию — «Ростов» мог потерять тренера перед стартом сезона в РПЛ. Мы детально проговорили нюансы совмещения, проговорили, как будет распределена работа в тренерском штабе. Мы говорим о краткосрочном контракте, потому что речь идёт о совмещении: дальше либо мы продолжаем работу с Карпиным, а «Ростов» будет искать ему преемника, либо наоборот. Как и что будет в декабре — давайте не забегать вперёд. Может, он выполнит задачу и захочет работать в клубе — посмотрим. Угроз и рисков в краткосрочном цикле я не вижу. В долгосрочном периоде совмещение неправильно».

Карпин добавил к словам Дюкова такую фразу: «Если только «Ростов» не уволит меня раньше декабря». Неясно, шутил он или нет, но слова оказались отчасти пророческими. Карпина не уволили, но команду он покинул.

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