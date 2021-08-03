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Валерий Карпин ушёл из «Ростова» ради сборной России по футболу – причины

Карпин – отчаянный тренер. Может, как раз такой и нужен России?
Дмитрий Зимин
Валерий Карпин ушёл из «Ростова»
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Хотя после работы с национальной командой мало кто сохраняет репутацию.

Вчера мы все ещё больше зауважали Валерия Карпина. Мало кто понял, зачем вообще стоило затевать игру с совмещением, если это гарантированно приводило к очень быстрому выгоранию. Валерий уже ко второму туру осознал: нельзя работать в клубе и обосабливаться от сборной. Наоборот тоже нельзя. В любом случае после матчей «Ростова» спросят про Дзюбу, а перед игрой с Хорватией нужно утверждать подготовку к 7-му туру РПЛ. Единственное правильное решение – уйти с одной работы.

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Стиль отставки полностью отражает характер тренера. В этом сюжете одновременно отчаянность, благородство, смелость. Сборную России он возглавил 10 дней назад. И вопрос совмещения был ключевым: ведь попросили не бросать «Ростов». В клубе он ещё много лет мог оставаться идолом. И, возможно, единственным тренером в мире, чьи цитаты выносят на фасад огромного стадиона после или до матчей. Он даже работал с командой дольше всех остальных действующих тренеров РПЛ – 3,5 года. И почти уверен, что остался бы и дальше. Да, у «Ростова» проблемы, но менеджмент наверняка знал, как выйти из ситуации: могли обновить состав, привести пару будущих звёзд и дать Валерию поработать. Он обновил бы команду и снова сделал её одной из лучших в стране. Нисколько не сомневаюсь.

Но вместо этого – в сборную. Никаких компромиссов с самим собой. Быстро понял, что не тянет, сообщил руководству и ушёл. Хорошо ещё, что те не в обиде. Судя по всему, Арутюнянц и Рыскин понимали, что Карпин долго не протянет в таком режиме. И искали ему замену заранее. И ладно бы Карпин ушёл на относительное повышение. Но нет – на самую критикуемую и обсуждаемую должность в футбольной России. Заранее понимая, что выход на чемпионат мира с первого места станет огромнейшим сюрпризом. А любой другой результат будет трудно объяснить стране. Да и почти уверен, что при любом другом Карпина тут же снимут.

Вряд ли его тут же позовут обратно в «Ростов» – там поработает другой тренер. «Спартак»? Тоже сомневаюсь. После сборной в принципе мало кого куда-то быстро зовут. Так что Карпин действительно поставил свою карьеру в перспективе ближайших нескольких лет на стол самой непредсказуемой игры в казино. В 2022-м может проснуться героем России, а может никому не нужным неудачником.

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Но если анализировать все решения в его послеигровой карьере, становится очевидно, что о последствиях он думает не всегда – иначе бы точно не назначал себя второй раз главным тренером «Спартака». Были и не менее странные решения – полугодовой отъезд в «Мальорку» в команду, с которой сложно выйти в высшую лигу, потом странный опыт в «Армавире» с вылетом даже из ФНЛ. И неожиданное приглашение в «Ростов», где тренер снова засиял, пусть и ничего не выиграл.

Может, сейчас такой человек и нужен сборной России?

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