Шомуродов – идеальный проект развития карьеры. В следующем году в «Ювентус»?

Переход Шомуродова в «Рому» – идеальный пример карьерного и экономического планирования. Такой вывод можно сделать, если полностью довериться его представителям. Они рассуждали о перспективах и будущем Эльдора, когда он ещё сидел на скамейке «Ростова» у Карпина, а тренер как мог пытался найти ему позицию в составе. Использовал на флангах, вторым нападающим и даже в центре полузащиты. Но это никого не смущало: Герман Ткаченко и Кахор Муминов утверждали, что существует план по развитию карьеры. И они его реализуют.
Теперь мы вовсю наблюдаем, как парень, который три года назад даже не был основным в «Ростове», перешёл в «Рому». Как его карьера резко изменилась, а все участвующие клубы прилично на этом заработали. «Ростов» взял его за € 300 тысяч, а в «Дженоа» продал за € 7,5 млн. Меньше года в Италии — и на счёт дончан капнет ещё около € 1,5 млн – процент от перепродажи. «Рома» купила игрока за огромные для внутреннего рынка € 17,5 млн. Причём важно, что «Дженоа» даже торговался – они понимали, что Эльдор – лидер и спрос на него гарантирован и в будущем. Поэтому отказались от € 15 млн и согласились только на € 17,5 млн.
Парень уже приехал в Португалию (там «Рома» готовится к сезону), запостил фотку с Жозе Моуринью и ждёт дебюта за команду. Важно, что сам легендарный португалец захотел увидеть Шомуродова в команде. Ткаченко в интервью «СЭ» отметил, что Жозе звонил игроку перед подписанием, интересовался самочувствием и делами. Очевидно, что Эльдор станет одной из первых опций в новом сезоне. Ведь многолетний лидер атаки Эдин Джеко не молодеет. Ему уже 35 лет.
– Хочу помочь команде выигрывать трофеи. Преодолеть все сложности. Я сделаю всё возможное для этого. Хочу продолжать расти. «Рома» – одна из лучших команд Италии. Я видел много положительных моментов. Поддержка болельщиков, например. Смотрел много матчей «Ромы». Всё было решено очень быстро. Я всегда стараюсь стремиться к вершине. Это тоже для меня важно, – первые слова нападающего после подписания. Вероятно, парень из Узбекистана в диком восторге от происходившего с ним за последний год.
Интересно, что в определённый момент «Рома» могла отказаться от трансфера Шомуродова. Инсайдер Джанлука Ди Марцио рассказывал, что клуб переключился на Сердара Азмуна. Но потом отказался от идеи его приглашения. Вероятно, смутили отсутствие опыта в Серии А и финансовая гонка с «Байером».
Стоимостью Эльдора этим летом также интересовались в «Ювентусе». Вряд ли 26-летний нападающий готов к такому гранду уже сейчас, но, учитывая, какую скорость карьерного роста он набрал, можно ждать игрока в Турине уже следующим летом.
- 3 августа 2021
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