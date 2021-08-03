«Я ничего не сделал». Пиняев — о дебюте в РПЛ в 16 лет и финтах, которыми замучил Айртона

Сергей Пиняев — тот самый талант из «Чертаново» с опытом стажировок в «Манчестер Юнайтед». Этим летом 16-летний нападающий перешёл в «Крылья Советов» и в последнем туре со «Спартаком» за 15 минут на поле трижды обвёл бразильца Айртона — так Пиняев дебютировал в РПЛ.

Если не верите, что Сергею 16 лет, то вот вам история с летних сборов: футболист не сразу смог вылететь с командой в Сербию. Почему? «В силу возраста мне пришлось переделывать документы, — объяснил нам Пиняев. — В итоге мне оформили доверенность на перелёт без сопровождающих лиц, и на следующий день я прилетел».

Фото: kc-camapa.ru

Перед вами — интервью-монолог Пиняева. Не только о дебюте в РПЛ, но и о том, как он добрался до премьер-уровня, с кем тренирует финты и когда, наконец, в Европу.

Дебют в РПЛ

Ничего особенного в этом нет, и дебют мне не снился. Я понимал, что рано или поздно он случится, оставалось только понять — когда. Правда, были ощущения (и желания), что первый матч сыграю именно против «Спартака» — ведь свой дебютный матч в профессиональном футболе я провёл со «Спартаком-2».

Конечно, я рад, что мне удалось что-то показать, но хочется приносить пользу команде голами и точными передачами, а не только индивидуальными действиями. Надеюсь, что покажу прогресс не только на тренировках, но и в официальных матчах.

Дриблинг

Особых упражнений не делаю — всё стандартно.

Выполняю задания для отработки игрового расстояния — чтобы чувствовать, когда можно обводить соперника. Бывает, остаюсь после тренировок и занимаюсь с другими ребятами. Однако основной вклад в мой дриблинг внёс отец: во время моих отпусков мы занимались финтами каждый день. Один подход — десять моих выходов против него. Папа же в прошлом футболист и играл на позиции крайнего защитника, так что знает, какие действия подходят против нападающих.

Фото: instagram.com/spinyaev09

Год в ФНЛ

По сравнению с РПЛ, в ФНЛ менее техничный футбол и больше единоборств. Но чтобы окрепнуть и привыкнуть к мужской борьбе — это одна из лучших лиг в России, и сезон в ФНЛ дал мне хороший толчок, чтобы привыкнуть к новым скоростям и единоборствам.

Там я получил первую серьёзную травму и выбыл больше, чем на два месяца. В том матче игрок умышленно сфолил против меня, когда проиграл позицию. Не думаю, что он рассчитывал травмировать меня, но фол точно был умышленным. В принципе, многие футболисты так делают.

Любой футболист во время травмы проводит всё время в тренажёрном зале — гораздо дольше, чем в здоровом состоянии. Сначала идёт тренировка на больную зону (например, два часа), потом — столько же ты восстанавливаешься и снова занимаешься. Свободного времени даже меньше, чем обычно. Такой опыт долгого, но качественного восстановления дала мне именно ФНЛ.

Фото: instagram.com/spinyaev09

В академии же восстановление после любых травм проходит плавно, ты всегда находишься в общей группе. А вот во взрослом футболе нужно привыкать, что надо заранее — где-то за полчаса — приходить на тренировку и разминать травмированное место. Зачем? Чтобы потом комфортно себя чувствовать на занятиях с командой и не испытывать болевых ощущений.

Переход в «Крылья». Почему не выбрал топ-клуб

Я знал, что ко мне есть интерес из Самары, и наша симпатия была взаимна. Как только приехал на сборы, сразу понял, что меня рады видеть. Особенно приятно отношение со стороны Сергея Александровича Корниленко. «Крылья» — один из самых доброжелательных коллективов, в которых я находился, здесь чувствуется семейная обстановка.

С Сергеем Александровичем в основном общались об адаптации в команде, он интересовался, как я себя чувствую — а про футбол разговор у нас практически не заходил. Знаю, что он играл на позиции нападающего, но у нас всё же немного разные амплуа, и он может дать общий совет.

Почему именно «Крылья»? Сначала хотелось бы поиграть в клубе РПЛ, где у меня будет возможность получать игровую практику. Думаю, все понимают, что в 16 лет, после одного сезона в ФНЛ, я неспособен решать задачи уровня Лиги чемпионов. Мне нужно набираться опыта.

В Самаре много игроков из «Чертаново»

Команду не делю на знакомых из «Чертаново» и остальных, общаюсь со всеми. Подсказки по игровым моментам получаю от тренеров и стараюсь к ним прислушиваться. С ребятами общаемся на другие темы.

Переезд в Самару

Адаптация прошла мгновенно.

Живу на базе. Когда клубного транспорта нет рядом, езжу на такси. В бытовом плане переход дался легко, потому что на базе есть все условия: питание и качественные номера.

Самое симпатичное место в Самаре — набережная. Мне здесь нравится, потому что я чувствую близость к дому. Я из Саратова, а у этих городов похожая поволжская культура.

Фото: kc-camapa.ru

Саратов

Так как свою жизнь я посвятил спорту и уже с 10 лет жил не дома, то с родным городом у меня связано не так много воспоминаний. Но в Саратове живёт моя семья, и туда я стараюсь возвращаться каждое лето или весну (когда есть время). Не думаю, что переезд ближе к родному городу повлияет на встречи с родителями — они ко мне приезжали и в Москву. Так что без разницы — лететь полтора часа до Москвы или час до Самары.

В любом случае с родителями стараемся видеться часто. Больше всего я благодарен именно им — это родители проводили со мной всё своё свободное время и вкладывали в меня все силы. Счастлив, что спорт — любимое занятие и для мамы, и для папы, и для меня.

Фото: instagram.com/spinyaev09

Разговоры про возраст

Я не обращаю на это внимания. Когда людям нечего обсуждать, они доходят до этих тем. Зачем мне на это реагировать? Я занимаюсь своим делом, а они пусть занимаются своим.

Работа с психологом

Всё идёт от головы. Если ты сам себя настраиваешь на что-то хорошее, то никакие психологи не понадобятся.

Слышал, что на матчах «Чертаново» тебя называли «Собачка говорящая». О чём это?

«Собачка говорящая» меня называет только один человек — который вложил в меня много знаний и которому я очень благодарен. Это Николай Ларин. А смысл этого прозвища в том — что, со слов Ларина, в «Чертаново» на меня всегда был большой спрос и много людей приходили смотреть именно на меня. Вот и появилась «говорящая собачка» — как символ чего-то необычного, на что все хотят посмотреть.

Популярность

Сам себя судить не могу, людям со стороны виднее. Я просто выслушиваю советы близких мне людей — о чём бы они ни говорили. Папа пытается донести до меня мысль, что ко всему нужно подходить с головой. Сейчас все СМИ пишут о моём «громком» дебюте — а я по большому счёту ничего не сделал. Знаю, что мог лучше. Три обводки за матч — не то, что я хотел показать. Все списывают это на возраст, но я не хочу, чтобы было так.

Когда я выхожу на поле — я такой же игрок, как ребята. А они — такие же, как я.

Увлечения вне футбола

Люблю гулять, потому что в четырёх стенах на базе сидеть надоедает. Когда гуляю с ребятами — мы ходим и общаемся. Когда я один — могу с кем-нибудь созвониться или включить музыку. Я меломан, слушаю вообще всех: и отечественных и зарубежных, музыку поколения родителей и какую-нибудь новую. Из последнего — русский рэпер OG Buda.

Фото: instagram.com/spinyaev09

На что тратит деньги

Приставки и компьютерные игры меня не интересуют. Огромных денег я никогда не получал, а основной доход отдаю родителям — они взрослые люди и у них больше потребностей.

У меня также есть маленькая сестра, ей семь лет, и ей тоже надо помогать. Когда я был в её возрасте, у меня не было возможности ходить на несколько кружков, но если человек активный и хочет развиваться, ему в этом надо помогать. Сестра занимается гимнастикой, фигурным катанием и помогает папе в футболе. Надеюсь, у нее сохранится желание заниматься спортом и дальше.

Англия

Запомнилась поездка на стажировку в Англию, я для себя сравнил: как работают там и как у нас. Что российские команды в возрасте до 15 лет обыгрывают европейские и считают это успехом, а через пару лет они снова друг с другом встречаются и наши физически не могут ничего сделать. Потому что парни из Европы с тех пор регулярно занимались в тренажёрном зале.

«Манчестер»?

Для тех, кто постоянно спрашивает про «Манчестер Юнайтед», отвечу, что до 18 лет я не могу никуда уехать.

Фото: instagram.com/spinyaev09

Европа

Конечно, есть желание и амбиции поиграть в Европе. Чем раньше уезжать — тем лучше. Однако я прекрасно понимаю, что в 18 лет вряд ли смогу это сделать. За эти два года всё может кардинально измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Не буду загадывать.

Мечты

В футболе — играть на высшем уровне.

Не в футболе — чтобы все близкие были здоровы.