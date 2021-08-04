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«Спартак» — «Бенфика»: история конфликта тренеров команд Руя Витории и Жорже Жезуша

Тренеры «Спартака» и «Бенфики» не переносят друг друга. Что не поделили Витория и Жезуш
Анатолий Романов
История конфликта Руя Витории и Жорже Жезуша
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Коллега из «Бенфики» не считал Руя за тренера.

«Спартак» возвращается в Лигу чемпионов — долгожданное событие для всех болельщиков красно-белых. Но если есть человек, для которого матчи с «Бенфикой» ещё более важны и принципиальны, то это Руй Витория. Мало того, что 51-летний специалист встретится со своей бывшей командой, так он сыграет ещё и против своего недруга — тренера лиссабонских «орлов» Жорже Жезуша. У двух португальцев давний конфликт.

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Жезуш старше Витории на 16 лет, поэтому и тренерскую карьеру начал намного раньше – в 1989 году. Ему потребовалось 20 лет, чтобы заработать приглашение от топ-клуба. Жорже принял «Бенфику» в июле 2009-го и за шесть лет выиграл большое количество трофеев с лиссабонскими «орлами» – три золота Примейры, пять Кубков португальской лиги, по одному Кубку Португалии и Суперкубку. Он дважды доходил с командой до финала Лиги Европы, где проигрывал «Челси» (1:2) и «Севилье» (2:4 по пенальти после 0:0 в основное и дополнительное время).

Возглавляя «Бенфику», Жезуш сыграл против Витории 13 раз. Одержал 10 побед и лишь дважды уступил при одной ничьей. Но тогда эти встречи не были принципиальными, поскольку Руй тренировал объективно более слабые команды и не мог конкурировать со старшим коллегой. Правда, одно из поражений наверняка задело Жорже. В финале Кубка Португалии сезона-2012/2013 Витория с «Виторией Гимарайнш» переиграл «Бенфику» со счётом 2:1. Это был первый серьёзный трофей в карьере будущего наставника «Спартака».

По-настоящему огонь в противостоянии Жезуша и Витории разгорелся летом 2015-го после того, как первый попрощался с «Бенфикой», находясь на гребне успеха, а его место отдали второму. Жорже не договорился с руководством лиссабонских «орлов» о новом контракте. Очевидно, крепко обиделся, и ушёл к принципиальному сопернику – «Спортингу». Подписал трёхлетний контракт с зарплатой то ли в 5, то ли в 6 млн евро (разные
источники называли разную сумму). И следующие три года, пока Жезуш не уехал в Саудовскую Аравию, стали периодом затяжного конфликта двух тренеров.

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Уже изучив более-менее психологический портрет Витории, вы можете догадаться, что первый выпад сделал не он. Спровоцировал этот конфликт Жорже – человек, славящийся непростым характером. Вообще сезон-2015/2016 в Португалии начался с матча между «Спортингом» и «Бенфикой» за Суперкубок Португалии. Команда Жезуша победила – 1:0.

Ещё через 2,5 месяца состоялось лиссабонское дерби в Примейре, где «орлы» и «львы» были конкурентами. Витория ещё не знал, что этот сезон станет для него «золотым»: на финише чемпионата «Бенфика» опередит «Спортинг» на два очка. Жорже атаковал Руя:

«Что я должен сделать, так это поздравить тренера «Бенфики», – сказал Жезуш. – Потому что он умён – сохранил в команде всё, как было, и они побеждают. Все идеи, которые есть сейчас в «Бенфике», принадлежат мне. Ничего не изменилось, ноль. Я буду играть против команды с моими идеями. Я же, приехав в «Спортинг», поменял всё. Мозга больше нет, тренировки не будут прежними, но всё продолжается».

Сначала Витория отказывался вступать в полемику, ответив, что Жезуш говорит сам с собой, поэтому ему не хочется с ним разговаривать. Но потом всё-таки поддался на провокационные вопросы журналистов:

«Сегодня будет играть команда, то есть мы, против 11 игроков, которых не знаю даже, можно ли назвать командой, то есть против «Спортинга».

Тем не менее «Спортинг» снова выиграл – 3:0, забив все голы за первые 35 минут. А в ноябре команда Жезуша одержала третью победу над «Бенфикой» за сезон. На этот раз в Кубке Португалии на своём поле – 2:1.

«Я даже не могу поверить в это. Трижды сыграйте с двукратным чемпионом «Бенфикой» и выиграйте три раза подряд. И ведь «Бенфика» играет здесь как маленькая команда», – с сарказмом комментировал результат Жезуш.

Витория, конечно, злился. Намекал на судейские ошибки в пользу «Спортинга». Но не стал развивать эту тему, говоря, что не хочет, чтобы его «съели с луком». Удивлялся поведению Жезуша и тренера «Порту», которые «помешаны на «Бенфике», тогда как сам он думает только о своей команде. Помимо того, однажды Руй заявил, что Жорже занимает 92-е место в списке его приоритетов «сразу после продавца попкорна в Feira Popular» (парк цирковых аттракционов в Лиссабоне).

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«Орёл» попытался клюнуть «льва». Жезуш ответил жёстко:

«Он назвал меня плохим коллегой? Я не считаю его за тренера, поэтому не могу быть плохим коллегой. Чтобы стать тренером, он должен представлять собой нечто большее. Я оставил ему «Феррари». Но чтобы водить такую машину, нужно умение. Давайте посмотрим, сможет ли «Феррари» продолжить с ним движение куда-либо. И, действительно, я одержим «Бенфикой», «Порту» и всеми своими соперниками. Особенно теми, с кем борюсь за чемпионство».

После этого Витория стал улучшать статистику встреч с Жезушем. Во втором круге сезона-2015/2016 его «Бенфика» наконец-то победила «Спортинг» – 1:0. Руй не упустил ещё одну возможность подколоть Жорже, называвшего себя лучшим тренером Португалии.

«Есть на самом деле особенные тренеры, – рассуждал Витория. – Например, Жозе Моуринью, который стоит выше других, потому что к 50 годам он уже выиграл почти всё. И есть остальные тренеры, например, тренер «Спортинга». Перед тем, как возглавить «Бенфику», у него было 20 лет карьеры, когда он иногда побеждал, а в остальных случаях проигрывал. Его увольняли и брали на новые места. Вероятно, в моём возрасте он боролся за победу во второй лиге».

В сезоне-2016/2017 «Бенфика» ещё раз взяла золото Примейры, опередив «Спортинг» на 12 очков. В первом круге Витория снова переиграл Жезуша – 2:1. А потом соперничество тренеров трижды подряд завершалось вничью – 1:1 (во втором круге сезона-2016/2017), 1:1 и 0:0 (в сезоне-2017/2018). В отношениях Руя и Жорже не настал мир, но градус напряжённости стал понижаться. Однажды Жезуш признался, почему вообще затеял конфликт с Виторией:

«Тот, кто тренирует большую команду, должен играть в игры разума со своим соперником в борьбе за титул. Я дружу с Витором Перейрой и Андре Виллаш-Боашем. И я обязательно подружусь и с Руем Виторией».

Жезуш так и не стал чемпионом со «Спортингом». До ухода из клуба он выиграл ещё только Кубок лиги в 2018 году. Витория, помимо двух чемпионских титулов, завоевал с «Бенфикой» по одному Кубку Португалии и Кубку лиги, а также два Суперкубка. В 2018-м «орлы» стали вторыми, но всё равно обошли на три очка «львов». После того сезона Жезуш отправился в Саудовскую Аравию, возглавил «Аль-Хиляль», а вскоре там же оказался и Витория. Он принял «Аль-Наср». Вот только и за границей два португальца не подружились.

«Мы ни разу не общались, – вспоминал Руй. – Это любопытно, потому что мы жили в одном кондоминиуме. Однако никогда не встречались. Я видел некоторых других сотрудников, которые остались там позже».

На пресс-конференции перед встречей «Спартак» – «Бенфика» Жезуш не решился провоцировать Виторию. Сказал, что уважает тренера московской команды. Возможно, устал от этого конфликта, а может, всё дело в том, что «Спартак» будет конкурентом «Бенфики» только в двух матчах, а не на протяжении целого сезона. Поэтому Жорже не видит смысла в «играх разума». Руй же ограничился констатацией факта – их отношения со старшим коллегой не изменились. Значит, Жезуш остаётся для Витории недругом и принципиальным соперником, которого хочется обыграть особенно сильно.

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