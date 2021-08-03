Страсти по Тикнизяну. Кому действительно выгоден трансфер игрока молодёжной сборной

22-летний левый защитник Наир Тикнизян всё-таки перейдёт из ЦСКА в «Локомотив». Это могло случиться ещё на финише прошлого сезона (и тогда в новостях фигурировали совсем другие цифры), но в мае футболист после переговоров продлил контракт с армейским клубом. Однако «Локомотив» оказался настойчивым — и сейчас сделка максимально близка к завершению.

Судя по отзывам среди болельщиков, однозначным победителем в этой истории оказался ЦСКА. Во-первых, красно-синим удалось существенно поднять сумму трансфера за счёт подписания нового соглашения с игроком, речь идёт о € 2,5-5 млн, в разных источниках приводятся разные данные. Во-вторых, игрок, по мнению многих, не является уникальным талантом, он до сих пор не превратился на 100 процентов в основного футболиста для ЦСКА (хотя ему уже 22!) — а значит, и горевать тут особо не о чем. В-третьих, позиция левого защитника у красно-синих якобы закрыта — есть Щенников, скоро восстановится Зайнутдинов.

То есть с какой стороны на трансфер ни посмотри — везде «Локомотив» выглядит проигравшим, а то и наивным дурачком. Но так ли всё очевидно? Есть ощущение, что многие попросту недооценивают потенциал молодого футболиста. И «Локомотиву» он пригодится не только для дальнейшего развития, но и прямо сейчас.

Уже сегодня Тикнизян в атаке эффективнее Рыбуса

На диаграмме снизу сравнивается вклад Тикнизяна и Рыбуса в атакующие действия, завершавшиеся ударами. Данные взяты за сезон-2020/2021 и начало нынешнего, обсчитывается только РПЛ. Мы видим, что Тикнизян чаще бьёт (Sh90), набирает значительно больше xG (xG90), отдаёт больше ключевых передач (KP90), набирает больше ожидаемых ассистов (xA90), да и показатель непрямого участия в атаках с ударами (xGBuildup90) у него пусть и немного, но лучше.

Понятно, что нужно учитывать три фактора: 1) Тикнизян эпизодически выходил на более атакующей позиции вингера; 2) у Тикнизяна меньше игровых минут (хотя отрезок в 975 — вполне пригодный для анализа; 3) Тикнизян чаще выходил на замены, а показатели игроков, появляющихся на поле по ходу встречи, чаще завышены (так называемый «эффект запасного»). Хотя даже со скидкой на них цифры Наира всё равно выглядят достойно. И он определённо сможет составить конкуренцию Рыбусу.

Сильные качества Тикнизяна, которые редко оцениваются по достоинству

Чем же Тикнизян так приглянулся новому спортивному руководству «Локомотива» и, в частности, легендарному Ральфу Рангнику, что за игроком вернулись спустя пару месяцев и оказались готовы отдать сумму, в несколько раз превышающую изначальную?

1) универсальность. Важнейшее качество в современном футболе – и особенно значимое для немцев. Тикнизян способен закрыть все позиции на левом фланге — и фланг обороны, и фланг атаки. А при схеме 3-Х-Х он сыграет латераля, необходимый баланс для работы по всей бровке у него есть;



2) мощный потенциал в конкретике — и с точки зрения передач, и с точки зрения голов. Тикнизян не классический фланговый защитник, который бегает исключительно в широких позициях. Наоборот, Наир умеет поддерживать атаки из любых точек.

Если нужно держать ширину, он её держит, откликается на диагональные переводы, навешивает в штрафную из далёких точек — и делает это относительно неплохо, левая нога у него работает качественно.

Если нужно забежать в полуфланг, Тикнизян сделает и это, навыки открываний в полусредние позиции у него развиты отлично. Показательным эпизодом можно назвать гол в ворота Исландии на молодёжном чемпионате Европы, хотя схожих по стилю атак моментов легко насобирать по итогам последних сезонов очень много.

Из глубоких дальних позиций Тикнизян тоже обостряет. У него достойные передачи в развитие, в том числе под давлением, есть длинная передача и видение поля. Снизу приведены все ключевые передачи (то есть приводившие к обострениям атаки или к ударам) футболиста начиная с сезона-2018/2019. Там хватает как классических прострелов, так и диагональных передач из глубоких точек.

В среднем за 90 минут за два последних года Тикнизян выполняет 3,17 передачи в штрафную с точностью 48,94%, отдаёт 0,94 паса под удар и набирает 0,15 xA. Это достойные цифры, которые при условии стабильной практики могут расти — есть предпосылки. Не так часто встретишь защитника, который одинаково качественно обостряет из разных точек. У Тикнизяна же есть потенциал набирать по 10 голевых пасов за сезон;

3) завершение. Бьющий фланговый защитник — классная опция для любой команды. Тикнизян, во-первых, неплохо пристреливается издали (у него не уникальный, но довольно хлёсткий удар), во-вторых, обожает при атаках насыщать штрафную и давать дополнительный адрес. Отсюда много голов из левой зоны штрафной или даже из вратарской. При качественной командной структуре Тикнизян будет часто выходить на ударные позиции — важно не ограничивать его работой в широких точках. Снизу — все удары Наира с сезона-2018/2019 по настоящее время;

4) хорошие физические данные — выносливость, мощь в теле (он ещё пару лет назад был адаптирован к РПЛ с точки зрения борьбы);

5) дриблинг. Опять же — не уникальный, но индивидуально ограниченным Тикнизяна тоже назвать нельзя. Он может улучшать позицию самостоятельно, разворачиваться за счёт техники и корпуса. В молодёжке ЦСКА Наир очень любил резко заходить на скорости с широкой позиции в середину. Были сезоны, когда он набирал более шести обводок за 90 минут в среднем. В РПЛ у него показатель пока скромнее — 3,91 попытки с успешностью в 50 процентов + 1,48 забег с мячом.

Какие недостатки есть у Тикнизяна?

У защитника неплохая скорость, на дистанции разгоняется прилично, но взрыв и координация не уникальные для флангового игрока, в плотности их может не хватать.

А главные сегодняшние ограничения: надёжность в оборонительных действиях. Имею в виду даже не отбор в ситуациях «один в один» (здесь всё относительно неплохо), а выбор позиции и принятие решений. Тикнизян стабильно упускает дальнюю штангу при прострелах и теряет своего футболиста. Гол «Локомотива» в последнем туре, кстати, отчасти показателен, пусть изначально Наир сторожил зону, но в последний момент он попросту выключился. А ещё более характерные истории — пропущенный гол от Исландии на Евро-2021 (не заузил позицию и не подстраховал), катастрофа в весенней игре с «Сочи».

Однако это всё лечится временем, опытом и тренерской работой. Главное — у Тикнизяна есть яркие атакующие качества, редкие для российских фланговых защитников. И поэтому, считаю, «Локомотив» не пожалеет. Особенно если сумма трансфера составит € 2,5-3 млн. А вот ЦСКА, если останется с ограниченным в атаке Щенниковым, наверняка не раз вспомнит про своего воспитанника.

Использованы данные Wyscout, InStat и графический инструмент Tactic Lite.