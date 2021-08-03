Головин тащит «Монако» в Лигу чемпионов! Игру чуть не сорвали фанаты

Александр Головин ударно начал сезон. «Монако» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов приехал в гости к пражской «Спарте» и добыл важную победу. Российский полузащитник стал одним из главных творцов успеха монегасков.

На 37-й минуте «Монако» получил право на угловой. Головин, отвечающий в команде за стандарты, подал точно на голову полузащитнику Орельену Чуаэми. Француз «расстрелял» вратаря – так гости повели в счёте.

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Радость от гола длилась недолго. Чуаэми решил демонстративно отпраздновать перед фанатами «Спарты», и те выбрали худший способ ответить, который только возможен в 2021 году. Они выкрикнули в адрес футболиста расистские оскорбления. Чуаэми всё прекрасно услышал и отправился жаловаться судье.

В результате матч прервался на несколько минут. Рядом со скамейкой запасных собрался консилиум, в котором участвовали игроки «Монако», их главный тренер Нико Ковач, арбитр Майкл Оливер и другие официальные лица. Гости пожаловались судье на расизм, но тот спустя некоторое время всё же решил продолжить игру.

На ассисте Головин не остановился. На 59-й минуте «Монако» понёсся в атаку, Александр воспользовался высокой линией обороны «Спарты» и выдал тонкую передачу на ход нападающему Кевину Фолланду. Немец переиграть вратаря не сумел, но получил второй шанс после того, как партнёр сбросил ему мяч головой. В этот раз форвард своего не упустил — 2:0.

На 76-й минуте Головин покинул поле, его место занял ветеран Сеск Фабрегас. «Спарта» продолжала биться, но разрыв в классе ощущался слишком сильно.

До группового этапа Лиги чемпионов «Монако» осталось провести три матча. Ответная игра со «Спартой» пройдёт 10 августа. Если там монегаски всё не испортят, то их будут ждать две встречи в раунде плей-офф с победителем пары «Генк» – «Шахтёр». «Монако» явно соответствует уровню основного турнира. И очень хочется, чтобы там играл Головин.