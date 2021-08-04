Последнее выступление «Спартака» в ЛЧ завершилось провалом. Как будет на этот раз?

«Спартак» — «Бенфика». Онлайн. Красно-белые впервые за три года играют в Лиге чемпионов

Привет, друзья! Сегодня, 4 августа 2021 года, «Спартак» встретится с «Бенфикой» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Это первая игра двухматчевого противостояния, по итогам которого станет известен участник раунда плей-офф. Московский клуб не играл в ЛЧ с августа 2018-го, когда уступил в квалификации по сумме двух встреч ПАОКу. Как сложится на этот раз? Следим за событиями матча в режиме «лайв».