«Спартак» — «Бенфика». Онлайн. Красно-белые впервые за три года играют в Лиге чемпионов
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Последнее выступление «Спартака» в ЛЧ завершилось провалом. Как будет на этот раз?
Привет, друзья! Сегодня, 4 августа 2021 года, «Спартак» встретится с «Бенфикой» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Это первая игра двухматчевого противостояния, по итогам которого станет известен участник раунда плей-офф. Московский клуб не играл в ЛЧ с августа 2018-го, когда уступил в квалификации по сумме двух встреч ПАОКу. Как сложится на этот раз? Следим за событиями матча в режиме «лайв».
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
04 августа 2021, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Live Кирилл Закатченко
«Спартак» опубликовал любопытный видеоанонс матча. В ролике футболисты ловят в клетку орла — символа португальского клуба.
10:27 Кирилл Закатченко
Текст, посвящённый противостоянию двух тренеров. Их отношения далеки от идеальных.
10:25 Кирилл Закатченко
Где смотреть онлайн матч «Спартак» — «Бенфика»
Следить за игрой в прямом эфире можно на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции — в 19:30 мск.
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