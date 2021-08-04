Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Спартак» — «Бенфика», прямая трансляция матча, 4 августа 2021, Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд

«Спартак» — «Бенфика». Онлайн. Красно-белые впервые за три года играют в Лиге чемпионов
Андрей Буров Дмитрий Росип
,
«Спартак» — «Бенфика». Онлайн
Аудио-версия:
Комментарии
Последнее выступление «Спартака» в ЛЧ завершилось провалом. Как будет на этот раз?

Привет, друзья! Сегодня, 4 августа 2021 года, «Спартак» встретится с «Бенфикой» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Это первая игра двухматчевого противостояния, по итогам которого станет известен участник раунда плей-офф. Московский клуб не играл в ЛЧ с августа 2018-го, когда уступил в квалификации по сумме двух встреч ПАОКу. Как сложится на этот раз? Следим за событиями матча в режиме «лайв».

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
04 августа 2021, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Live Кирилл Закатченко

«Спартак» опубликовал любопытный видеоанонс матча. В ролике футболисты ловят в клетку орла — символа португальского клуба.

Новость по теме
«Спартак» перед матчем с «Бенфикой» опубликовал видео, в котором игроки ловят орла
10:27 Кирилл Закатченко

Текст, посвящённый противостоянию двух тренеров. Их отношения далеки от идеальных.

Тренеры «Спартака» и «Бенфики» не переносят друг друга. Что не поделили Витория и Жезуш Тренеры «Спартака» и «Бенфики» не переносят друг друга. Что не поделили Витория и Жезуш
10:25 Кирилл Закатченко

Где смотреть онлайн матч «Спартак» — «Бенфика»

Следить за игрой в прямом эфире можно на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции — в 19:30 мск.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021