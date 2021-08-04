Как же здорово, что Сёмин вернулся! Вот кто подходит «Ростову»

Вау! Юрий Сёмин возвращается в футбол — на пост главного тренера «Ростова». Официально и на место Валерия Карпина. И очень неожиданно – не потому, что Палыч после «Локомотива» никого не тренировал, а потому, что его не рассматривали на место главного тренера сборной России.

Хотя мне этого очень хотелось. И вообще опытный, но современный во взглядах Сёмин выглядел подходящим кандидатом на место Черчесова.

Однако теперь Сёмин в «Ростове», и кажется, что на эмоционально-футбольном уровне это очень подходящий для клуба и города тренер. И вот почему.

1. Бердыев – Карпин – Сёмин. Список последних тренеров «Ростова» выглядит солидно (не считая исполняющего обязанности Кириченко + бердыевского ставленника Данильянца + отработавшего полгода Кучука). Бердыев – легенда времён Лиги чемпионов и автор серебряной команды 2016 года. Карпин – просто любимый Валера, которого уважают в городе и за результат, и за строгость в отношениях с командой, и за простоту по жизни (тренера можно встретить в ночном клубе или садящимся в такси класса «эконом»).

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Продолжить руководить местным клубом было бы уместно дать успешному человеку с оттенком легендарности – чтобы трибуны сразу приняли, а у игроков не оставалось вопросов, кто их возглавил через два тура после начала сезона. Победно-уважительная аура окружает только Сёмина. Мусаев – это соседний Краснодар (соперник по южному дерби) и прошлый проваленный сезон. Петреску – это откуда-то издалека, когда у «Динамо» мало что получалось.

И только Сёмин не вызывает вопросов. И родной, и классный.

2. К тому же Сёмин – это не только «Локомотив», а ещё и много лет работы в провинции. Например, на стадионе «Кубань» до сих пор висит плакат с молодым Сёминым, игроком жёлто-зелёного клуба конца 70-х. В Саранске лицо Сёмина есть среди почётных мужей Республики Мордовия – с местной командой он занял восьмое место в чемпионате, что стало лучшим результатом в истории клуба. И пускай с «Анжи» не получилось совсем – за три месяца команда сползла на 15-е место, и тренера уволили – если Сёмин станет великим ростовским полководцем, про которого снимут кино, я точно не удивлюсь.

3. Сёмин умело работает с молодыми и плачет, когда такие таланты, как Хвича, уходят из-за проблем с контрактом. Поярков, Глебов, воспитанники «Локо» Турищев и Тугарев – лишь первые кандидаты на развитие и рост, который в будущем заметит главный тренер сборной (и по совместительству тот – ради кого они в своё время приходили в «Ростов»).

Глебов уже пошутил в адрес Карпина: «Если тоже соскучитесь, то можем увидеться сами знаете где».



4. Сложности точно есть. Например, сёминский футбол впитывается в команду не сразу. Даже во время новых заходов в родной «Локомотив» Сёмину требовалось время, иногда и около года, чтобы настроить игру и сделать футбол приятным для глаза. Так что весёлый и атакующий «Ростов» временно (а может, и не временно) может превратиться в менее резвую, но более прагматичную команду.

Которой станет проще брать трофеи. Например, Кубок России, которого не видели в Ростове с 2014 года, то есть со времён Дзюбы и Ананидзе.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сёмин в спорах с трофеями спец.

Его назначение в «Ростов» – как минимум любопытно. Как максимум – с Палычем клуб вернётся в еврокубковую гонку и будет удивлять.