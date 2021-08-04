Судьи помогли победить «Зениту» и «Динамо»? Разбор второго тура РПЛ

Второй тур РПЛ запомнился не только первой отставкой (Валерий Карпин покинул «Ростов»), но и неоднозначными судейскими решениями. В экспертно-судейскую комиссию РФС собираются обратиться в «Уфе» и «Ростове» (там недовольны судейством в играх с «Динамо» и «Зенитом»). Вопросы могли возникнуть и у «Локомотива», но команда Николича у ЦСКА выиграла. Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой канал в YouTube, разобрал работу судей в каждом матче тура. Слово Федотову.

«Крылья Советов» — «Спартак» — 0:1

Матч обслуживал Павел Кукуян. Гол Бакаева отменён правильно — Умяров был в офсайде, но помощник должен был дождаться конца эпизода. Что касается 11-метрового в ворота «Крыльев, то это правильное решение VAR: рука у игрока «Крыльев» была в неестественном положении. Пенальти в ворота «Крыльев» в матче со «Спартаком» назначен по делу. Другой вопрос по карточке Бакаева: если это был срыв перспективной атаки, то они должны её отменить. Но, скорее всего, в рапорте Кукуян укажет, что показал её за грубую игру — тогда правильно, что её не отменил.

Кукуян получает оценку 7,8 — она снижена из-за того, что он сам не назначил 11-метровый и не показал жёлтую карточку Жиго за срыв перспективной атаки на четвёртой минуте.

«Арсенал» — «Рубин» — 0:3

На 35-й минуте Иванов ошибочно назначил 11-метровый в ворота «Арсенала». Вопрос в том, какой контакт он посчитал нарушением. Для меня в этом эпизоде защитник «Арсенала» пытался блокировать мяч, а нападающий «Рубина» был инициатором контакта. Для меня это не нарушение, оценка Иванова — 7,9.

«Уфа» — «Динамо» — 2:3

Первый 11-метровый в ворота «Уфы» Сухой назначил неправильно. Нападающий «Динамо» сам бил по игроку «Уфы», который двигался к мячу. Судье не надо было выдумывать пенальти, а следовало продолжить игру.

Второй 11-метровый в ворота «Уфы» назначен по делу — защитник «Уфы» коленом подбивал правую ногу Паршивлюку. Но жёлтую карточку Сухой показал зря — это фол по неосторожности. По карточкам Фищенко вопросов у меня нет, оценка Сухого — 7,3.

ЦСКА — «Локомотив» — 1:2

На 15-й минуте игрок «Локо» не играл рукой в борьбе с Заболотным — это Матюнин увидел правильно. А вот в эпизоде с голевым штрафным ЦСКА арбитр ошибся. Жемалетдинов ничего не делал, наоборот, пытался избежать столкновения. А Бийол шёл в него коленом, это он фолил, а не на нём. Со штрафного ЦСКА забил прямой гол, Матюнину снизят оценку за эту ошибку — она получилось результативной. Помимо этого, он не показал жёлтую Ахметову за симуляцию на 40-й минуте — оценка 7,8.

«Урал» — «Нижний Новгород» — 1:1

Хорошая работа Амелина: он старался, бегал, разбирался в единоборствах. К нему нет никаких претензий — оценка 8,4. Ему тут же дали второе назначение: «Зенит» — «Краснодар», видимо, хотят проверить в сложной игре.

«Ростов» — «Зенит» — 2:4

Это худший матч по судейству в этом туре. Да, пенальти в ворота «Ростова» на Азмуне был — тут всё по делу — Бабурин не успел к мячу и сбил нападающего. Но на 32-й минуте Кержаков не успел сыграть в мяч и попал кулаком по голове Комличенко. Это нарушение правил, следовало назначить 11-метровый в ворота «Зенита».

На 45-й минуте 11-метровый назначен правильно: да, позиция была сложной, Мешкову здесь помог VAR. На повторе видно, что Ловрен наступил Комличенко на голеностоп — это нарушение правил. В очередной раз мы не увидели нормальные повторы — по первому голу есть вопросы к падению защитника «Ростову». Было ощущение, что Кузяев наступал на голеностоп игроку «Ростова» и он из-за этого не смог выпрыгнуть. Здесь было то же самое, что в моменте с Комличенко, когда в ворота «Зенита» 11-метровый назначили. Почему не вмешался VAR? Если у них не было повтора, то понять их можно, но если видели наступ — то надо было отменять гол.

Игра сложная, Мешков пытался ей управлять, но он должен был видеть момент с Комличенко и Кержаковым. Он работал так, как умеет. Ощущения, что он судил в одну сторону, не было. Однако вопросы есть по первому голу «Зенита», моменту с Кержаковым и Комличенко, да и эпизод с фолом Ловрена смотрели долго. На месте «Ростова» я бы задал вопросы судейскому департаменту. Видно, что наши арбитры боятся судить «Зенит», не хотят лишний раз свистеть, боятся им что-то испортить.

Оценка — 6,9.

«Краснодар» — «Химки» — 0:1

Очень плохая игра Любимова — и по единоборствам, и по отдаче, и по принятиям решений. Он необученный, это не уровень РПЛ. На 12-й минуте он лишь с помощью VAR назначил пенальти в ворота «Химок» — там был наступ, но Любимов прозевал и только потом, после подсказки VAR, исправился. На 55-й минуте он выдумал жёлтую Петрову, а на 78-й должен был удалять Кухарчука после просмотра VAR — он наступил игроку «Краснодара» на ахилл. Удивительно, что изначально Любимов вообще не наказал футболиста! Оценка — 7,3.

«Ахмат» — «Сочи» — 1:2

Сиденков провёл отличную работу. Он разобрался в сложнейшем эпизоде на 4-й минуте, когда Нобоа выпрашивал пенальти — игрок ворвался в штрафную, почувствовал маленький, несерьёзный контакт, но полузащитник его усилил и картинно упал, размахивая руками. Это не нарушение, VAR, скорее всего, его поддержал — и теперь Сиденков отработает на матче с участием «Локо» и «Уфы».