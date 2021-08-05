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Лучшие российские тренеры без клуба: Аленичев, Бердыев, Кононов, Мусаев, Рахимов, Тарханов, Черчесов — кого ждать в РПЛ

Лучшие безработные российские тренеры. Кого ждать в РПЛ после Сёмина
Анатолий Романов
Лучшие российские тренеры без клуба
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Бердыев и Черчесов — следующие?

Возвращение Юрия Сёмина — одно из самых ярких событий старта сезона. Титулованный тренер находился без работы чуть больше года, а теперь подписал двухлетний контракт с «Ростовом». РПЛ нужны люди, которые чего-то добились в нашем футболе и по-прежнему голодны до побед. Рассказываем, кто ещё из известных российских специалистов находится в статусе «безработного тренера». К слову, в этом списке не будет тех, кто по собственной воле ушёл из профессии — например, Валерия Газзаева или Олега Романцева.

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Дмитрий Аленичев

Один из самых успешных российских игроков, победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА в составе «Порту», пока не сделал такой же блестящей карьеры как тренер. Но мы помним, что Аленичев возглавлял «Спартак» в начале чемпионского сезона красно-белых и выводил в РПЛ «Арсенал» с «Енисеем». 49-летний специалист уже два года сидит без дела — с тех пор как в июне 2019-го ушёл из красноярского клуба. Сам Аленичев признавался в мае, что надеется вернуться летом к работе. Знаний у него хватает, опыта уже достаточно. Чемодан тренера собран: кому теперь пригодится багаж Аленичева?

Курбан Бердыев

Если вы далеки от футбола и не знаете, кто такой Бердыев, то вот вам факт, объясняющий квалификацию тренера: Курбан Бекиевич принял «Ростов», когда тот боролся за выживание, и сделал из команды участника Лиги чемпионов. А на групповом этапе ЛЧ даже «Баварию» обыграл. Хотя болельщики и журналисты чаще вспоминают победу его «Рубина» над «Барселоной» на «Камп Ноу». С казанским клубом этот специалист взял пять трофеев, включая два чемпионских титула. Сейчас 68-летний Бердыев свободен, он никого не тренировал с того дня, как в июне 2019-го ушёл из «Рубина». В июле претендовал на должность главного тренера сборной России, однако РФС выбрал Валерия Карпина.

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Олег Кононов

У Кононова не получилось в «Спартаке», хотя он любит атакующий, комбинационный футбол и мечтал вернуть красно-белым их фирменный стиль. Очевидно, уход из «Спартака» специалист перенёс болезненно. С того времени не работал в России и лишь на девять месяцев (с февраля по ноябрь 2020-го) задержался в Латвии. Там выиграл местную лигу с «Ригой». Кажется, 55-летнему Кононову пора вернуться в РПЛ и снова доказать, что тренировать он умеет. Его «Краснодар» нравился многим. И, между прочим, побеждал в Лиге Европы дортмундскую «Боруссию», «Реал Сосьедад», «Эвертон».

Мурад Мусаев

Ещё один бывший тренер «Краснодара», чья работа в РПЛ запомнилась. Можно сколько угодно шутить над тем, что состав команды на игры определял Сергей Галицкий, но факт остаётся фактом: именно при Мусаеве «Краснодар» впервые в своей истории пробился на групповой этап Лиги чемпионов. Там «быки» в прошлом сезоне стали единственной российской командой, сумевшей одержать победу осенью в еврокубках. При Мусаеве «Краснодар» дважды играл в плей-офф Лиги Европы (и даже проходил «Байер»!), дважды финишировал третьим в чемпионате. 37-летний специалист в творческом отпуске с апреля.

Рашид Рахимов

Последнее место работы подпортило имидж Рахимова-тренера. Игроки «Уфы», которую он возглавлял с октября 2020-го по апрель 2021-го, жёстко раскритиковали наставника после его ухода из команды. Да и сам он признал, что в какие-то моменты перегибал с жёсткостью и требовательностью. Те методы, которые действовали в «Амкаре» или «Ахмате», дали обратный эффект в Уфе. Наверное, в следующей команде Рахимов будет гибче в отношениях с футболистами. Вопрос только в том, когда 56-летний специалист дождётся нового предложения из РПЛ.

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Александр Тарханов

66-летний Тарханов — в топ-5 тренеров с наибольшим количеством матчей в РПЛ наряду с Сёминым, Газзаевым, Бердыевым и Леонидом Слуцким. И пусть с трофеями не сложилось (хотя «Урал» при нём выходил в финал Кубка России), команды этого специалиста всегда отличались тем, что стремились контролировать мяч, думать на поле и комбинировать, а не просто играть в «бей-беги». Уважали мяч, может быть, даже больше счёта на табло. Неслучайно Тарханов был ассистентом Романцева в сборной России. Но сейчас он не тренирует. Последний его клуб был из Европы — болгарская «Славия», которую Тарханов покинул в апреле.

Станислав Черчесов

Закрывает список бывший главный тренер сборной России. Неудача на Евро-2020 опустила тренерский рейтинг Черчесова на много позиций, но не стоит забывать, что до этого у него был успешный ЧМ-2018, а ещё ранее — чемпионство и победа в Кубке Польши с «Легией». Да и с «Динамо» Станислав Саламович неплохо поработал, особенно запомнилось выступление в Лиге Европы сезона-2014/2015 (шесть побед на групповом этапе). Очевидно, что если Черчесов не уедет за границу, то уже через полгода-год примет какую-нибудь команду РПЛ. Скорее всего, с большими задачами.

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