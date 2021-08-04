Тренеры-ветераны, которым возраст не помеха. Трое из них работали в России

Юрий Сёмин после годичного перерыва вернулся к работе. Бывший главный тренер «Локомотива» подписал двухлетний контракт с «Ростовом». В мае Сёмину исполнилось 74 года, но он полон энергии и жаждет новых побед. Вспоминаем известных тренеров старше семидесяти, которые не хотят уходить на пенсию и продолжают оставаться в футболе.

Гус Хиддинк, 74 года

После успешного периода в сборной России Хиддинк дважды был исполняющим обязанности главного тренера в «Челси», а также работал с национальными командами Турции, Нидерландов и Китая. В 2012-м он вернулся в Россию, подписав контракт со звёздным «Анжи». В клубе из Махачкалы голландец не добился особых успехов и на следующий год подал прошение об отставке. Казалось, что после работы с олимпийской сборной Китая Хиддинк завершит карьеру, но летом 2020 года он неожиданно стал главным тренером сборной Кюрасао. Гус выиграл дебютный матч с командой Сент-Винсент и Гренадины со счётом 5:0, после чего одержал крупную победу и над Британскими Виргинскими островами — 8:0.

Дик Адвокат, 73 года

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России семь раз объявлял о завершении карьеры. Но потом снова возвращался к любимой работе. После нашей национальной команды Адвокат тренировал ПСВ и АЗ, затем недолгое время работал со сборной Сербии и английским «Сандерлендом». В 2016-м Дик стал ассистентом главного тренера сборной Нидерландов Данни Блинда, но уже спустя несколько месяцев возглавил турецкий «Фенербахче». В мае 2017-го Адвокату предложили занять вакантное место главного тренера сборной Нидерландов. На тот момент он стал самым возрастным наставником национальной команды, но продержался в должности чуть больше полугода. Последние четыре года Дик работал в Эредивизии, тренируя «Спарту» из Роттердама, «Утрехт» и «Фейеноорд». В мае 2021-го он заявил, что завершил тренерскую карьеру, тем не менее спустя несколько месяцев возглавил сборную Ирака, с которой собирается выйти на ЧМ-2022.

Мирча Луческу, 76 лет

Луческу стал настоящей легендой в «Шахтёре», с которым много раз становился чемпионом и обладателем Кубка и Суперкубка Украины. В сезоне-2008/2009 он даже поднял над головой Кубок УЕФА. После ухода из донецкого клуба румынского специалиста пригласили в Россию тренировать «Зенит». В Санкт-Петербурге дела у Луческу не пошли, он довольствовался только победой в Суперкубке России. В мае 2017 года «Зенит» объявил о расторжении контракта, а сам тренер назвал свой приход в клуб большой ошибкой. Мирча возглавил сборную Турции, с которой проработал на протяжении двух лет. Летом прошлого года Луческу неожиданно подписал контракт с киевским «Динамо». Его назначение вызвало бурю негодования как у болельщиков «Динамо», так и у фанатов «Шахтёра». Со временем недовольство стихло, а в июне Мирча продлил контракт с киевлянами ещё на два года.

Оскар Табарес, 74 года

С 2006 года Табарес тренирует сборную Уругвая. На ЧМ-2010 он вместе с Диего Форланом, Луисом Суаресом и Эдинсоном Кавани дошёл до четвертьфинала, а уже в следующем году взял Кубок Америки. Для многих уругвайских футболистов Оскар стал настоящим учителем. Именно они дали ему прозвище Мастер. В 2016 году у Табареса диагностировали синдром Гийена — Барре. Во время Кубка Америки уругвайский специалист передвигался при помощи костылей, а потом начал ездить на электрической инвалидной коляске. Сейчас состояние Табареса то улучшается, то ухудшается, но он всё равно продолжает руководить сборной своей страны.

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Луи ван Гал, 69 лет

Уже через несколько дней ван Галу стукнет 70 лет. Последние пять сезонов он пребывал без работы после увольнения из «Манчестер Юнайтед». Но на днях голландец подписал контракт со сборной своей страны, став главным тренером Нидерландов в третий раз в карьере. Впервые Луи возглавил её в 2000 году, однако не сумел вывести на ЧМ-2002 и позже оставил пост. Спустя 10 лет ван Гал вновь принял сборную. На этот раз она под его руководством заняла третье место на ЧМ-2014 в Бразилии. Теперь перед тренером-ветераном стоит задача вывести сборную Нидерландов на ЧМ-2022 и удачно там выступить.