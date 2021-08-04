Зря ждали Лигу чемпионов. Сегодняшний «Спартак» – не соперник «Бенфике»

«Спартак» проиграл «Бенфике» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Ответная игра состоится 10 августа в Лиссабоне. Будем верить в чудо?

В заявке «Спартака» отсутствовал Промес. К сожалению, Квинси не успел залечить травму к игре с «Бенфикой». Не попал в основу и Мозес, у которого тоже было повреждение, но нигериец хотя бы оказался в числе запасных. Сюрпризом стал выход с первых минут Хендрикса. Видимо, Руй Витория надеялся на богатый еврокубковый опыт голландского центрхава, сыгравшего за карьеру 15 матчей на групповом этапе Лиги чемпионов и 21 матч на групповом этапе и плей-офф Лиги Европы.

«Спартак» неплохо начал. В этот отрезок команда Витории пыталась встречать «Бенфику» достаточно высоко, пожалуй, даже выше, чем своих соперников в первых матчах РПЛ, и поддерживала очень приличный темп. Игра шла с хорошей интенсивностью, но вопрос заключался в том, как долго красно-белые выдержат взятые скорости. Причём это касалось и московских красно-белых, и лиссабонских. Конечно, игроки «Бенфики» более адаптированы к такому футболу, но ведь и для команды Жорже Жезуша это был лишь первый матч после предсезонки.

Тем не менее агрессивный настрой и коллективная работа в обороне не уберегли хозяев от опасных моментов у ворот Максименко. Кажется, тактически «Бенфика» интереснее подготовилась к «Спартаку», который, кстати, в этот раз играл по схеме 4-5-1 (либо 4-3-3) с Ларссоном и Бакаевым в роли вингеров. Лиссабонские «орлы» здорово двигали мяч, когда забирали его, и постоянно находили адресатов для передач за счёт инсайдов (Рафы Силвы и Пицци) и вингбеков (Диогу и Гримальдо). Первая пара обеспечивала приём мяча между линий за спинами центрхавов «Спартака», а вторая – создавала ширину в атаке. Так «орлы» создали несколько опасных моментов. Тот же Рафа Силва превратился в головную боль для ведущего центрального защитника сборной России Джикии.

За 45 минут «Бенфика» нанесла семь ударов, а «Спартак» только пять (в створ – 2:3). В двух эпизодах мяч в штрафной хозяев попадал в руку защитникам. Но вряд ли можно утверждать, что тут москвичам повезло с отсутствием системы VAR на матче. Судья и после повторов наверняка не стал бы наказывать хозяев пенальти, так как именно игры руками со стороны Жиго и Айртона не было – мяч отлетал от их ног. Любопытно, что до перерыва и «Бенфика» потеряла из-за травмы ценного игрока. Нападающий сборной Швейцарии Сеферович, видимо, не совсем готов после Евро-2020, поэтому организм дал сбой.

Команда Жезуша забила уже в начале второго тайма. В конце концов, Рафа Силва добился своего. Кстати, этот игрок (самый дорогой в составе лиссабонских «львов» по версии Transfermarkt – 23 млн евро) мог уже лет пять играть в России: в 2016-м «Зенит» пытался его купить ещё у «Браги», но сам атакующий полузащитник выбрал «Бенфику». Из Лиссабона никуда так и не уехал. В моменте с голом Рафы Силвы португальцы ещё раз использовали своё тактическое и техническое преимущество, вдобавок, как показалось, выключились из эпизода Айртон с Зобниным.

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Более того, потом «Спартак» ещё дважды мог получить в свои ворота пенальти. Теперь руки Жиго и Игнатова тянули на нарушение. И то, что на данной стадии турнира нет VAR, точно сыграло на эти спартаковские руки.

Тем не менее второй гол в ворота хозяев состоялся. «Спартак» должен был отыгрываться, но толком ничего не предложил в атаке, даже после появления на поле Мозеса и Игнатова. Зато нигериец недоработал в эпизоде, когда забил Жилберто, которым, по слухам, ещё недавно интересовался на трансферном рынке «Спартак». Хендрикс тоже уступил в важном единоборстве, а Джикия на какую-то секунду «заснул» и поздно среагировал на движение Жилберто из глубины. Очень уж легко сегодня лиссабонские «орлы» разрезали передачами оборону москвичей.

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Этот матч должен был стать и проверкой для Соболева, который впервые в карьере сыграл в еврокубках. Только большие матчи показывают, готов ли футболист к роли основного форварда сборной. Дебют на клубном уровне в Европе Александру, прямо скажем, не удался. Если в РПЛ он продавливает почти всех оппонентов, то против таких «зверюг», как Отаменди, Вертонген и Вериссимо, ничего не сделал. И в игре, и на стандартах защитники «Бенфики» переигрывали спартаковцев.

Лиссабонские «орлы» и во втором тайме перебили москвичей – 6:3 (в створ – 4:1). Разница в классе была велика. Нужно признать, что на сегодняшний день «Спартак» не готов конкурировать с командами уровня «Бенфики», но ведь в Лиге чемпионов все такого уровня или сильнее.