В «Спартаке» опять революция? Похоже, спортивный директор уходит из клуба

В «Спартаке» взорвалась бомба после поражения в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов от «Бенфики» (0:2). Спортивный директор Дмитрий Попов, по чьей инициативе в московской команде появился новый главный тренер Руй Витория, заявил об уходе из клуба. Он недоволен трансферной политикой клуба и тем, что судьбу новичков «Спартака» решает… Доменико Тедеско!

«Последней каплей стала история с правым защитником «Ривер Плейта» Гонсало Монтьелем. У нас была задача — найти игрока этого амплуа, и после отказа двух первых кандидатур мы готовы были привезти в «Спартак» 24-летнего финалиста недавнего Кубка Америки за € 10 млн, притом что на Transfermarkt он стоит 17. Из-за налогов сумма могла вырасти до € 12,5 млн, но агент игрока Марсело Симонян обещал решить этот вопрос и снизить трансферную стоимость до € 10 млн.

Леонид Федун сразу воспринял этот вариант негативно — объяснив это так, что аргентинца без опыта игры в Европе брать не хочет и такую сумму за него считает неадекватной. Никакие аргументы не действовали — ни основа сборной, только что выигравшей Кубок Америки, ни возраст, ни даже то, что игрока одобрил Руй Витория. Сегодня Федун окончательно отказал в сделке, но больше всего меня поразил скриншот на английском, приложенный к отказу, и его пояснение: «Это мнение Тедеско, и я с ним согласен».

Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер, притом что с новым мы пытаемся построить футбол, прямо противоположный прежнему! При таких раскладах я не вижу смысла в дальнейшем пребывании в клубе. За место не держусь и не хочу, извините, быть терпилой.

Также я устал подвергаться постоянным публичным унижениям со стороны супруги владельца клуба. Федун обещал решить этот вопрос, но ничего не менялось. Теперь понимаю: с учётом того, что по составу идут консультации с её любимцем Тедеско, и не могло измениться.

Не могу мириться с откровенным недоверием своей работе, уважаю себя, и единственное, что мне в таких условиях остается сделать, — это уйти. Если команде ставят задачу бороться за чемпионство, то почему при этом не доверяют ни спортивному директору, ни главному тренеру? Может, Доменико формирует команду под себя», — приводит слова Попова «Спорт-экспресс».

Напомним, «Спартак» так и не решил вопрос приобретения правого защитника до начала выступления в квалификации Лиги чемпионов. Эту позицию закрывает вернувшийся из тульского «Арсенала» Николай Рассказов. Более того, у отданного в прошлом сезоне в аренду Рассказова, по сути, нет конкурента, так как Павел Маслов продолжает залечивать травму и не попал в заявку на матч с «Бенфикой». Любопытно, что одним из кандидатов на переход в «Спартак» был правый защитник лиссабонского клуба Жилберто, который забил второй гол в ворота Максименко. Трансфер бразильца оценивался в € 3 млн.

Всё лето Попов работает под давлением Заремы Салиховой. Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна критикует спортивного директора в своём телеграм-канале, обвиняя его в том, что он ставит личные интересы выше интересов клуба. В частности, по её словам, Попов убедил совет директоров «Спартака» не продлевать контракт с Тедеско, несмотря на то что немецкий тренер готов был продолжить работу с командой.

Леонид Федун уже прокомментировал заявление Попова об уходе:

«Это не мужской поступок — бежать после поражений. Из-за того, что тебе не утвердили ту кандидатуру, которая вызывает сомнения для покупки. Это не мужской поступок! Всё, что могу сказать. К сожалению, у Попова подобная ситуация уже была. Ну ладно, бог с ним».

Ещё более любопытный комментарий на тему слов Попова дал Андрей Федун — брат владельца «Спартака»:

«Попов уходит? Выпил, наверное. Что вы чушь несёте? С Поповым разговаривайте. Его заявлений я не слышал. Что касается ответной игры с «Бенфикой», шансы есть всегда. Могут выйти, могут не выйти».

Похоже, в «Спартаке» произойдёт очередная кадровая революция. Сколько продержится в команде Витория после ухода Попова? Вылет из Лиги чемпионов, которого будет сложно избежать после домашнего поражения, уменьшит кредит доверия к португальскому тренеру.

«По поводу Попова — я узнаю, что случилось, когда поговорю с ним. Для такого клуба, как «Спартак», важна стабильность. Коллектив, доверие, сплочённость сотрудников. Когда ситуация в клубе нестабильна — работать сложно. Если хочешь играть на высоком уровне, то важна структура», — сказал Витория на пресс-конференции после игры с «Бенфикой».