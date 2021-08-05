«Спартак» — плюшевая игрушка. Леонид Федун её никому не отдаст

Наверное, всем футбольным директорам хочется поработать в «Спартаке». Всё-таки самый популярный клуб страны. Только вот эта должность — словно кольцо из «Властелина колец». Его все хотят, оно даёт силы, но вместе с тем приносит и беды.

Беда этой должности в «Спартаке» — размытые полномочия. Мой любимый пример: назначение Мурата Якина, когда генеральный директор Асхабадзе был против этой кандидатуры.



А потом почему-то выясняется, что Широков открыто говорит тренеру: «Ты — никто». Честно, до сих пор впечатляет то назначение. Якин, кстати, сейчас во второй швейцарской лиге работает, если кому интересно. А вот бы увидеть назначение условного Красножана в топ-клуб Швейцарии… Ну да ладно. Вернёмся к «Спартаку».



Сейчас спортивному директору как раз удалось убедить руководство по поводу тренера. Но, кажется, на этом доверие к Попову закончилось.



Теперь ему есть что рассказать о методах работы в клубе. Охотно верю, что Попов сталкивался с удивительными вещами в «Спартаке». История про свежую переписку с Тедеско — это уже сильно.



Вообще Попову долго приходилось молчать и лишь со стороны смотреть на сомнительные высказывания в свой адрес. Даже в этой истории с уходом из клуба Андрей Федун позволяет себе некрасивое высказывание: «Выпил, наверное». А Мележиков повторяет слова про «не мужской поступок».

Противоречие максимально простое. Попов говорит прямым текстом, что не хочет оставаться терпилой. Мележиков отвечает, что нужно как раз терпеть и переступать через себя. Такое ощущение, что задача спортивного директора — это не поиск футболистов, а именно терпеть — принимать на себя критику со стороны болельщиков/журналистов/Заремы.

Кстати, в этом плане Леониду Федуну очень повезло с Мележиковым. Он — преданный солдат. Неслучайно в его биографии есть военное прошлое (5 лет военного училища и 5 лет военной службы). Там ведь приказы не подлежат сомнению — начальник всегда прав. Никто не скажет, что в нашей части трындец. Не принято так говорить, даже если всё работает через задницу. Так что, помимо теории о «выпил», появляется и теория о не самом мужском поступке со стороны Попова.



Короче, как всегда, виноват очередной «сбитый лётчик». Ну не начальство же.



А вот другая теория о мужском поступке. Может быть, Мележикову стоило уйти вместе с Поповым? Может, как раз это и был бы мужской поступок? Вся система в клубе годами показывает, что она отравлена изнутри. Без перезагрузки не обойтись. А эта перезагрузка вряд ли случится, пока пропагандируется подход «улыбаемся и машем». Точнее, «улыбаемся и терпим».



А теперь, внимание, вопрос. Помните, что Федун говорил о передаче клуба в руки болельщиков, чтобы они сами голосовали и выбирали президента? По словам Федуна, передача клуба фанатам должна состояться в 2023 году.

Хотя бы у кого-то есть ощущение, что этот транзит власти действительно случится? Кажется, что «Спартак» — плюшевая игрушка, которую Федун никому не отдаст.



Больше похоже на одно из заявлений, чтобы создать сиюминутный фон. Всё равно через пару лет народ забудет. Так же, как о заявлении: «Настало время отдать полномочия профессионалам». Может быть, в глазах Федуна профессиональный подход — это: «Если не заиграет, то три года не дари мне подарки».



Увы, я не знаю, есть ли у Федуна домашние питомцы. Не так давно нынешний король Таиланда назначил своего пса Фу-фу маршалом авиации (это не шутка, можете прогуглить). Вот и Федун мог бы ещё свою собаку назначить главой какого-нибудь коммерческого или финансового департамента. Всё равно внутренние документы клуба по всему интернету гуляют — хуже бы не было.



Тут, наверное, стоит сделать паузу и для объективности обозначить другую сторону. Федун сделал много и хорошего для «Спартака». Например, при нём у команды появился стадион. Даже если это часть выгодного освоения земли в Тушино, где активно возводятся дома, то всё равно своя арена — это то, чего клубу давно не хватало.

И ещё один важный момент. Недоверие к нанятым менеджерам у Федуна появилось не просто так. В России действительно не хватает профессионалов. Таких, которым можно было бы довериться. Отсюда и появление людей, которые имеют не только нужные связи, но и побочные интересы в плане игроков. Вот и получается, что к любому директору Федун относится с опаской. Ну не выходит у владельца клуба отстраниться, даже если он об этом открыто провозглашает.



При нынешних условиях остаётся только одно. Леониду Арнольдовичу нужно назначить себя спортивным директором. Так было бы по-честному.



Помню его фразу: «По просьбе зрителей, то есть по моей, выпустили сверхатакующий состав». Так что можно ещё и главным тренером себя назначить.



А потом и клуб переименуем в ФК «Федун».



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