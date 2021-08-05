Команды из разных галактик. «Спартак» хотел сыграть смело, а получилось – авантюрно

В первом матче «Спартак» уступил «Бенфике» — 0:2. Причём счёт оказался не настолько крупным, каким мог бы – игра красно-белых на фоне соперника оставила удручающее впечатление. Встречались словно команды из разных галактик.

В чём именно провалилась команда Витории? И были ли шансы сыграть лучше?

Витория перешёл на 4-3-3 ради прессинга. Хотя, возможно, он был бы готов и к другой схеме «Бенфики»

Впервые в «Спартаке» Витория изменил схеме 4-4-2, которую активно внедрял на сборах и с которой начал чемпионат. В этот раз португальский тренер удивил и использовал 4-3-3: Ларссон и Бакаев на флангах, в центре треугольник Умяров – Хендрикс – Зобнин, направленный вершиной вниз. Умяров выступил в роли нижнего опорника, а Хендрикс и Зобнин стали «восьмёрками».



Причины перехода – скорее всего, реакция на чужую систему. Витория ориентировал «Спартак» на высокий прессинг, хотел добиться в верхней части поля ситуаций «1 в 1». «Бенфика» играла по 3-4-3, то есть схема 4-4-2 для персонально ориентированного прессинга вверху не подходила – увеличивались бы расстояния, которые нужно было бы преодолевать нападающим, и их количество переключений.



Как бы «Спартак» отреагировал, если бы «Бенфика» вышла бы со структурой 4-4-2 (на сборах португальцами наигрывался и этот вариант)? Вероятно, этот же состав красно-белых перестроился на 4-2-3-1: Хендрикс и Умяров в опорной зоне, Зобнин в роли «десятки». Звучит странно, но Витория уже выпускал Романа оттянутым нападающим на сборах – как раз для прессинга вверху. Также Зобнина могли отодвинуть на один из флангов, а Бакаев или Ларссон сыграли бы в оттяжке.



Варианты имелись. И, думаю, на тренировках «Спартак» отрабатывал оба варианта прессинга.

План Витории рухнул из-за недостаточной интенсивности и медленных переключений

«Спартак» активно включился в высокое давление с первых же минут: Ларссон и Бакаев добегали до внешних центральных защитников, Лукасу Верисимо и Верторгену, Соболев ориентировался по самому центральному – Отаменди, «восьмёрки» «Спартака» — Зобнин и Хендрикс – должны брали на себя чужих опорников Жоау Мариу и Вайгля, а по латералям по факту передачи на фланг (но не раньше!) выдвигались Рассказов и Айртон.

Если всё делать правильно, то линия обороны тоже остаётся со страховкой: опорник страхует центральных защитников и в случае включений чужих крайних нападающих в недодачу бежит за ними, а дальний от мяча фланговый защитник сужает пространство.



Это был смелый план, но он не сработал. Эпизодов успешного прессинга оказалось меньше, чем ситуаций, когда «Бенфика» выходила из-под давления, разворачивала и убыстряла атаки. «Спартак» терял силы, вместе с ними и концентрацию – и уже к середине первого тайма стало понятно, что команда не держит темп.

Причин проваленного прессинга было несколько. Во-первых, Айртон не всегда выдвигался на чужого латераля по факту направления атаки. Он часто перестраховывался, оставался в своей зоне. Иногда – потому что в неё шло вбегание другого соперника, иногда – без причины. Но получалось, что верхняя пятёрка проделывала объём работы, а Айртон выключался – и прессинг разламывался. Энергия тратилась впустую.

Во-вторых (и в-главных), игроки «Спартака» при прессинге вроде бы держали структуру, перемещались, но чаще всего не успевали главного – они не вступали в отбор и не оказывали на игрока с мячом реального давления. Хендрикс – изначально сомнительный вариант для высокого прессинга (есть ограничения в скорости и мобильности), но точно так же выпали оба фланга и Зобнин. За счёт скорости мышления и качественной работы с мячом «Бенфика» относительно легко разбивала давление, а потом за счёт широкой схемы разворачивала «Спартак» — и красно-белым приходилось на рывке перестраиваться.

Можно найти бесконечное количество эпизодов неудачного прессинга от «Спартака», а его среднюю эффективность красноречиво характеризуют цифры. Точность передач «Бенфики» составила высочайшие 89%, доля длинных передач – всего 6% (а в первом тайме – 4%). То есть португальская команда фактически не почувствовала чужой агрессии и почти не упрощала футбол. Индекс PPDA «Спартака» составил 12,2. Не критично высокий, но, если принимать в расчёт стиль игры красно-белых в этом матче, то он значительный. У «Бенфики», например, — 7,7. Это уже больше похоже на цифры успешно прессингующей команды.

Диаграмма выигранных единоборств тоже рассказывает о характере матча.

«Спартак» провалился со страховкой флангов. Постоянно возникала путаница в функциях

В позиционной обороне «Спартак» отыграл ещё слабее – здесь стройности было даже меньше, чем в прессинге. Очень часто команда банально не успевала выстроиться в структуру, так как футболисты группы атаки тратили много сил вверху. Хотя эпизоды не были такими уж супердинамичными. Должна была выдерживаться схема 4-1-4-1, но наблюдалась она крайне редко.



Здесь, например, Бакаев не сел в линию левым полузащитником – и фланговый нападающий «Бенфики» Рафа Силва получил мяч в «кармане». Айртон никак не мог на него выдвинуться, в его зону уже вбежал латераль Диогу Гонсалвеш.

А самая непреодолимая сложность для «Спартака» в этом матче – страховка флангов. При решении этой задачи красно-белые начали путаться сразу же. Кто должен был страховать крайних защитников? Нижний опорник Умяров? Опускающаяся «восьмёрка»? Не происходило ничего из этого. И с первых же минут на ворота «Спартака» пошли странные атаки. Здесь вроде бы «4 в 2» в зоне в пользу красно-белых, но по вбеганию Рафа Силвы никто не доигрывает. Идёт передача в зону – и опаснейший навес на дальнюю штангу с ударом в упор.

Здесь Айртон внезапно вообще забыл, что ему делать – и выключился из эпизода. Не Сеферовича пришлось выдвигаться с опозданием Джикии, но пошла передача на второй темп. Второй темп «Спартак», кстати, тоже стабильно проигрывал – Умяров сваливался к флангам, а Хендрикс и Зобнин не успевали опускаться назад.

В атаке «Спартак» тоже не справился: не наблюдалось чётких алгоритмов, команда запуталась в новой схеме

Красно-белые только-только начали осваивать футбол Витории по схеме 4-4-2, а сейчас их вынудили перейти на совершенно иную структуру. И не получилось вообще ничего: команда очень плохо взламывала пространство и редко создавала опасные моменты в позиционных атаках. Суммарно «Спартак» нанёс всего семь ударов весом 0,3 xG, из них четыре – из штрафной.

Схема 4-3-3 вроде бы подразумевает наличие треугольников на флангах (крайний защитник + крайний нападающий + ближняя «восьмёрка»), но фактически этих взаимодействий не было. Команда часто выстраивалась впереди как получится, играла слишком узко. Бакаев и Ларссон запросто могли прибежать в одну зону.



То же самое и при выбегах в быструю атаку – «Спартаку» ощутимо не хватало ширины.

Когда треугольники во фланговых зонах всё-таки образовывались, то строить комбинации всё равно не получалось: не хватало взаимопонимания и исполнительского мастерства. Тот же Айртон постоянно сваливался на индивидуальные действия и допускал потери.



Сильно хромал банальный выход из обороны – «Бенфика» без труда прессинговала структуру «Спартака», рано заставила Максименко перейти к длинным передачам и упрощениям. А ставка на большого нападающего не сработала: Соболев дал объём, но не качество. Лишь 33% его единоборств оказались победными, на дриблинге он стабильно терял мяч, а суммарно он допустил аж 21 потерю. Для сравнения, с «Крыльями» было 8, с «Рубином» — 9.

В атакующих действиях «Спартак» тоже стал заложником невысокого темпа: команда медленно думала и медленно взаимодействовала. Никто из атакующей группы не сыграл на высоком уровне.



Второй тайм – яркое подтверждение проблем «Спартака» и всего российского футбола. Скорость реакции на эпизоды – ничтожная



Первый гол «Бенфики» пришёл из проблемной зоны красно-белых. В очень среднем по темпу игровом эпизоде «Спартак» банально не смог отзащищать левый полуфланг: Хендрикс не успел качественно сыграть в отборе, Айртон выключился, а Бакаев даже не включался.



А второй гол – это уже совсем безобразие. Безобразие потому, что «Спартак» умудрился пропустить два совершенно одинаковых паса в зону за несколько секунд. Оба раза разрезающая передача от Лукаса не перекрывалась, Мозес оставался в полупозиции, Хендрикс не успевал перемещаться по горизонтали, Джикия не выдвигался на футболиста, которому направлялся пас (сначала Эвертон, потом Жилберто).

Дыра никак и никем не закрывалась. И от того же Джикии как игрока сборной хотелось бы видеть более быстрой реакции. Но она оказалась такой же, как и всегда.

Самое обидное, что «Бенфика» даже не включала максимальные скорости. Но при СРЕДНЕЙ по европейским меркам динамике большинства острых ситуаций и эпизодов с голами (особенно второй гол — там вбегание прям читалось, его все видели, происходило оно не стремительно) скорость футболистов «Спартака» была ничтожной. И скорость передвижения и, главное, скорость мышления.



Одна команда играла, другая бегала за мячом, но опаздывала в нужные точки всякий раз на секунду — прибегала, когда мяча там уже не было. И так по всему полю. Здесь было без шансов. Проблемы точно такие же, как и у всех российских клубов в Европе и как у сборной России в матчах с топ-соперниками. И никакой желанный новичок «Спартаку» бы не помог, какого бы уровня он ни был. Красно-белые хотели сыграть смело, а получилось – авантюрно.



Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.