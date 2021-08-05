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Трансферы РПЛ лето 2021, Денис Макаров перешёл из «Рубина» в «Динамо», подробности трансфера

Игрок сборной России перешёл в «Динамо». А ведь сегодня Макаров мог выступать в еврокубках
Дмитрий Росип
Денис Макаров перешёл из «Рубина» в «Динамо»
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Теперь тренеры сборной будут пристально следить за футболистом?

По информации «Чемпионата», полузащитник «Рубина» Денис Макаров стал игроком московского «Динамо». 23 летний футболист подписал с бело-голубыми пятилетний контракт и уже совсем скоро может дебютировать за новый клуб. Рассказываем подробности перехода игрока сборной России.

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Перед дебютным матчем в Лиге конференции против польского «Ракува» казанский клуб продолжает продавать своих лидеров. В середине июля в «Селтик» перебрался центральный защитник Карл Старфельт. Теперь уходит автор одного из самых красивых голов прошлого сезона Денис Макаров, а на подходе Хвича Кварацхелия, которого давно сватают в Европу.

Например, уход того же Меркулова из клуба был весьма понятен. 27-летний футболист мало играл у Слуцкого, а впоследствии получил тяжёлую травму. Когда же Меркулову поступило заманчивое предложение от хорватского «Осиека», «Рубин» позволил ему спокойно уйти.

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Сейчас у казанцев, которые начали сезон в РПЛ с двух побед, начинается тяжёлый отрезок из-за участия в квалификации Лиги конференции. Но руководство «Рубина» спокойно отпускает игроков и подписывает контракт с возрастным Владиславом Игнатьевым и атакующим полузащитником Сеадом Хакшабановичем.

Возможно, казанский клуб устроила цена, которую «Динамо» предложил за Макарова. По информации «Чемпионата», бело-голубые заплатят за полузащитника «Рубина» 9 млн евро. А вот «Краснодар», который им тоже интересовался, отказался выплатить такую сумму.

Макаров действительно провёл добротный сезон, став одним из самых заметных игроков «Рубина». К тому же, стоимость футболиста возросла после участия на молодёжном Евро, где он хорошо себя проявил, несмотря на вылет нашей сборной после группового этапа.

Сейчас Transfermarkt оценивает Макарова в 4 млн евро, поэтому есть ощущение, что «Динамо» всё же переплатило за футболиста, так и не сыгравшего на Евро-2020. Сам же Макаров сегодня мог играть в еврокубках («Рубин» вечером проведёт матч в Лиге конференций), но выбрал другой путь.

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