Судьи ошиблись в пользу российской команды. Но «Сочи» и это не помогло выиграть у сербов

«Сочи» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций сыграл вничью с «Партизаном».

На этом этапе еврокубка команде Владимира Федотова попался более известный в Европе соперник, нежели азербайджанская «Кешля», которую «Сочи» прошёл по сумме двух встреч (3:0 дома и 4:2 в гостях) в предыдущем раунде. «Партизан» – многократный чемпион Сербии и вторая команда страны по итогам прошлого сезона. В его составе выступает экс-полузащитник ЦСКА и «Рубина» Натхо.

Сообщалось, что матч пройдёт без зрителей из-за ситуации с коронавирусом, тем не менее сочинцы начали игру под выкрики с трибун: «Нам нужна сегодня победа!» Оказалось, среди тех 500 человек, которых пустили на стадион «Фишт», были и 100—200 фанатов хозяев. Благодаря этим болельщикам атмосфера еврокубковой встречи хотя бы более-менее напоминала футбольную.

Но в первом тайме интересных событий было мало. Самые опасные атаки команды организовали… случайно. Бывший форвард «Ливерпуля» Маркович, навешивая с правого фланга, попал в перекладину. Хорват из «Сочи» Дуганджич повторил фокус серба: мяч после его подачи слева угодил в штангу и, к сожалению, вылетел в поле. Впрочем, возможно, центрфорвард так хитро зряче пробил. Ещё запомнился эпизод, когда у «Партизана» возникла дыра в опорной зоне, после чего шанс забить получил Терехов. Вот только крайнему защитнику не хватило навыков нападающего – вратарь Попович совершил сейв. Вообще гости хорошо перекрывали центр, однако хозяева за счёт интересных взаимодействий иногда прорывали его. Кажется, в том числе и потому, что 33-летний Натхо уже не столь подвижен и не всегда успевал добегать.

По статистике до перерыва «Сочи» чуть меньше владел мячом (49% против 51%), зато превзошёл соперника по ударам по воротам – 5:2 (в створ – 3:0). Но нулевая ничья была справедливым результатом первых 45 минут игры. Соперники не накопили моментов, чтобы приобрести голы.

В дебюте второго тайма Натхо напомнил российским болельщикам, что исполнение штрафных – одно из его сильных качеств. Подача центрхава привела к тому, что мяч заметался по штрафной «Сочи», как дикий зверёк, и это едва не привело к одиннадцатиметровому в ворота Заболотного. Система VAR на стадии квалификации Лиги конференций не работает, но, к счастью, судья не поверил сербам, утверждавшим, что Нобоа сыграл рукой. Действительно, мяч попал эквадорцу в грудь. Зато на 64-й минуте пенальти был назначен в ворота «Партизана». Хотя и тут, откровенно говоря, не стоило указывать на «точку»: фол на Терехове случился ещё до штрафной сербов. Любопытно, что молдавский арбитр Димитру Мунтян оценил эпизод верно, назначив штрафной, а вот его помощник Василий Ермишкин ошибся, подсказав главному поменять решение.

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«Сочи» выигрывал всего семь минут. После гола завёлся из-за спора с противником и ошибся уже молодой защитник хозяев Данила Прохин. Он прозевал рывок на дальнюю штангу лучшего бомбардира «Партизана» Рикарду Гомеша – так сербы отыгрались, реализовав редкий момент.

В концовке «Сочи» добавил в атаке, в том числе благодаря заменам. Хотя «Партизан», забив гол, не получил преимущества в двухматчевом противостоянии, а просто отыгрался: после отмены правила выездного гола 1:1 в гостях не ценнее, чем 0:0. Но у Нобоа сегодня не так здорово шли передачи, а Дуганджич всё-таки не Антон Заболотный, как бы ни критиковали центрфорварда сборной России и экс-игрока сочинцев.

Команда Федотова мало создала, о чём свидетельствует и статистика ударов после перерыва – 3:2 (в створ – 1:1). Придётся побеждать в ответном матче. Он состоится 12 августа в Белграде.