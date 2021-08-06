И смешно, и стыдно. У игроков «Рубина» отклеивались буквы на футболках в матче еврокубка

«Рубин» дебютировал в новом еврокубковом турнире – Лиге конференций. В последний раз клуб из Казани играл на международной арене в сезоне-2015/2016, когда отобрался через квалификацию в групповой этап Лиги Европы, но не сумел выйти в плей-офф.

Теперь в третьем отборочном раунде Лиги конференций команде Леонида Слуцкого противостоял «Ракув», который в прошлом году занял второе место в чемпионате Польши, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка страны. Рассказываем, как «Рубин» съездил в гости к своему первому сопернику в Европе.

Несмотря на успехи в прошлом сезоне, «Ракув» считается даже по польским меркам довольно скромным клубом. Только два года назад он вышел в польскую Экстраклассу, но за короткий срок смог создать боеспособный коллектив, который теперь играет в еврокубках.

Матч с «Рубином» футболисты «Ракува» начали достаточно смело, проведя две опасные атаки в первую десятиминутку. Казанцы ответили ударом Хвичи, которого Шатов идеальной передачей вывел один на один. Грузинский вингер пробил не очень уверенно, позволив голкиперу Ковачевичу сотворить сейв.

Потом у «Рубина» начались проблемы с формой. Из-за сильного дождя у некоторых игроков отклеились несколько букв на спине. Пресс-служба казанского клуба красиво отреагировала на такое недоразумение. Тот случай, когда и смешно, и стыдно:

К середине первого тайма темп в игре упал, а помимо проблемы с формой у «Рубина» начались кадровые проблемы. На 18-й минуте Зуев получил травму – вместо него на поле вышел Игнатьев-старший. Спустя ещё десять минут из-за повреждения поле пришлось покинуть Шатову, которого заменил Костюков. К концу первой половины встречи командам так и не удалось создать что-то опасное и они отправились отдыхать.

После перерыва проблема с формой продолжила преследовать «Рубин». Команда Слуцкого вышла на второй тайм в футболках с нарисованными номерами, но главный судья Жоау Педру Пиньейру запретил гостям играть в таком виде. К счастью, у казанского клуба всё же нашлись запасные футболки, поэтому матч на стадионе «Мейски» продолжили.

Уже в начале второго тайма полузащитник «Ракува» Лопес мог открыть счёт со штрафного, но ему не удалось обвести стенку из игроков «Рубина». У российского клуба больше всех обострял Хвича, один из ударов которого в очередной раз заблокировали защитники «Ракува».

В результате голов в польском городе Бельско-Бяла мы так и не увидели. «Рубин» скатал нулевую ничью с «Ракувом», хотя изначально казался явным фаворитом. Теперь ровно через неделю команде Слуцкого предстоит сыграть с поляками на «Казань Арене», где нужно быть в хорошей форме во всех смыслах этого слова и забивать.