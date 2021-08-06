Куда теперь уйдёт Месси? Есть несколько вариантов

Главная новость не только недели, но и года – Лионель Месси не подписал новый контракт с «Барселоной» и стал свободным агентом. Клуб заявил, что «соглашение не может быть заключено из-за финансовых и структурных препятствий, прописанных в регламенте испанской лиги», но они правда пытались.

Сейчас количество клубов, которые реально могут подписать Месси, очень невелико – его запросы по зарплате слишком высоки, и мало кто может их потянуть. Сейчас больше всего говорят о двух вариантах: «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Некоторые СМИ добавляют в список ещё «Интер», «Манчестер Юнайтед», клубы из МЛС и даже не исключают, что вся эта история с громким прощанием ни что иное, как блеф и способ давления на главу Ла Лиги.



Одно ясно точно – выбирать Месси будет из чего.

«Манчестер Сити»

Год назад, когда впервые пошли разговоры о возможно уходе Месси из «Барселоны», самым вероятным представлялся переход аргентинца в «Манчестер Сити». Журналист Mundo Deportivo Франческ Агилар писал, что Лео лично звонил Пепу Гвардиоле, чтобы узнать, есть ли возможность организовать его трансфер.



Тогда СМИ сообщали разную, порой противоречащую друг другу информацию:



– ESPN сообщал, клуб хочет предложить Месси трёхлетний контракт, по окончании которого аргентинец перейдёт в «Нью Йорк Сити», входящий в холдинг City Football Group и выступающий в МЛС;



– согласно информации The Telegraph, для такого трансфера «Манчестер Сити» пришлось бы потратить около 500 млн фунтов, из которых 300 млн фунтов пошло бы только на зарплату футболиста, а 200 млн пришлось бы заплатить «Барселоне»;



– The Guardian утверждал, что шейхи «Сити» очень хотели видеть Месси в клубе, но в идеале планировали заполучить его бесплатно, на правах свободного агента.



Но в итоге «Барселона» уговорила Месси остаться ещё на сезон. В этом году, когда его контракт закончился, снова пошли слухи про «Сити», и тут влез глава Ла Лиги Хавьер Тебас, который явно не переносит английский клуб: «Он не сможет подписать с ними контракт на условиях, что у него были в «Барселоне». Это абсолютно невозможно. Не думаю, что какой-либо европейский клуб сможет заплатить такую сумму — не только «Барселона». «Сити» не сможет позволить себе Месси без финансового допинга».



Тем не менее, испанские СМИ называют вариант с «МС» один из самых очевидных прямо сейчас, несмотря на то, что клуб вчера объявил о переходе Джека Грилиша из «Астон Виллы» за 118 млн евро и собирается приобрести Гарри Кейна за астрономическую сумму в 180 млн.

«Месси будет рассматривать этот шаг как потенциально интересный способ завершить карьеру в Европе, перестроиться с Пепом Гвардиолой и получить еще один шанс выиграть Лигу чемпионов, – пишет Marca. – Ему также будет гарантирован титул чемпиона, поскольку у «Манчестер Сити» на данный момент несомненно лучший состав в Англии. Гвардиола никогда не выигрывал Лигу чемпионов без Месси и, возможно, захочет попытаться наконец прервать эту серию вместе со своим звёздным учеником».



Mundo Deportivo с коллегами не согласен: «Хотя финансовый фейр-плей в случае «Сити» всегда является шуткой, трудно поверить, что на Месси у них найдутся деньги».

«ПСЖ»

The Athletic пишет, что Месси уже контактировал с Маурисио Почеттино о переезде в Париж. «Равно вечером в четверг источники, близкие к клубу, настаивали на том, что во Франции считают Месси слишком дорогим. Этим летом они уже вложили значительную часть средств в зарплатный фонд и пытались подписать Поля Погба из «Манчестер Юнайтед». Однако между 22:00 и полуночью по французскому времени Месси лично связался с Маурисио Почеттино, что привело к обсуждениям. Президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи ведёт переговоры, а финансовая команда клуба уже обсудила, как можно максимизировать коммерческие возможности, использую имя Месси. Есть расчёт, что аргентинец принесёт клубу больше, чем будет стоить».



Marca тоже утверждает, что вариант с «ПСЖ» сейчас самый вероятный: «Парижский клуб отчаянно пытается выиграть Лигу чемпионов. Для самого игрока это идеальный сценарий: команда собрана под титулы, он будет получать самую высокую зарплату и снова сможет жить и играть вместе с Неймаром, одним из его ближайших друзей».



Mundo Deportivo в том числе не исключает такого исхода: «Если Насер Аль-Хелаифи захочет, это будет сделано. Точка. Атака с Месси, Неймаром и Мбаппе – его мечта. Другое дело, что ради перехода Лео с экономической точки зрения, он может отправить Мбаппе в «Реал» на хороших условиях для обоих клубов».

Другие, менее реалистичные варианты

«Интер»: миланский клуб в прошлом году тоже был среди тех, кто включился в борьбу за аргентинца. И если тогда они могли себе его позволить, то в этом году шансы равны примерно нулю – в «Интере» проблемы с деньгами, и запросы Месси они точно не потянут.



МЛС: переезд в США тоже мелькает в сводках новостей, и среди множества клубов называется команда Дэвида Бэкхема. Но с большой долей вероятности он поиграет в Европе ещё года два-три, и только потом поедет на ту сторону Атлантики, чтобы уже завершить карьеру.

А ещё вся эта история может быть умным блефом со стороны «Барсы»

Теории заговора уже гуляют среди болельщиков и журналистов. В основе каждой – политическое давление на Тебаса, чтобы лига смягчила жёсткие требования, из-за которых не получилось заключить новый контракт с Месси.



Кратко:



– с 2013 года в Ла Лиге есть потолок затрат на одну команду, который определяется в соответствии с финансовыми отчётностями клуба. Потолок, естественно, зависит от доходов и расходов, поэтому в прошлом сезоне, когда по футболу жёстко ударил коронавирус, планка «Барселоны» упала в два раза до 347 млн евро, а в этом сезоне, по сообщениям испанских СМИ, рухнула ещё примерно на 200 млн евро.

– это правило вынудило клуб серьёзно сократить затраты на команду, и первым делом затронули зарплатный бюджет;



– «Барса» пыталась найти средства, договориться с лигой, чтобы всё же сохранить лидеров и Месси, но ничего не получилось.



Решили пойти иным путём – но сложно сказать, сломается ли Тебас сейчас. Он же наверняка понимал, что Месси уйдёт, когда не пошёл навстречу «Барселоне».



Так что, кажется, лучше принять сейчас, что Лео совсем скоро будет носить другие цвета, чем продолжать верить в сомнительные теории.