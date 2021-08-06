С уходом Марио натурализация для сборной России закончится? Это к лучшему!

Футбол мне всегда нравился своей географичностью. За просмотром чемпионатов мира и Европы я ещё в детстве рисовал для себя портреты: что австрийцы выглядят вот так, итальянцы играют в свой фирменный футбол, а немцы лучше всех на свете побеждают англичан.

Благодаря футболу увлекающиеся им школьники всегда – сами того не зная – оказывались сильны в истории и культуре, знали, что Лорьян находится во Франции, Каталония не Испания как на футбольном поле, так и на трибунах, а балканцы в основном хорошо сложены и высоки, как белградский Мост над Адой.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Понятно, что мир становится шире. Настолько шире, что состав сборной Швейцарии напоминает «Арсенал» Венгера, играющий на мощностях любых европейцев, кроме англичан.



Особенности, как у швейцарцев. добавляют в спорт колорит и немного драмы. Примеры: Бежавшая из Ямайки семья Стерлинга гордится его голами на «Уэмбли»; Мустафи праздновал победу в финале чемпионата мира, изображая руками албанского орла; а итальянцы и аргентинцы регулярно говорят о родственных корнях и возможности играть за обе сборные (даже для Месси).



Консервативному болельщику такой мультикультурный футбол на уровне сборных вряд ли понравится. Нейтрального – удивит разнообразием, расширит ему кругозор, и он задастся вопросом: что за Косово, почему Македония вдруг Северная, а Бензема не поёт гимн.

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К чему такое вступление?



Я к тому – что люблю футбол и за колорит, и за консервативность. И последнее выражается не в том, что на чемпионате Европы должны играть этнические европейцы, а в том, что французы играют по-французски (как их научили в условных марсельских дворах), а сборная России – как сборная многонациональной страны, где каждый игрок представляет отдельный регион внутри единой футбольной культуры. Пускай выращенной на навесах, принципе «бей-беги», зато нашей и оттого непередаваемой.

Фото: РИА Новости

Именно поэтому мне не нравится натурализация для сборной России (говорить за другие страны не буду, потому что не их гражданин). Натурализация превращает футбол сборных в футбол клубный. Эффект урока географии пропадает, и получается, что на правом фланге обороны команды Россия играет выросший на бразильском песке, но стесняющийся своего русского языка футболист.



Марио в сборной России – это Черышев в сборной Испании. Классный, очаровательный, но свой с оговорками.

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Смотреть за игрой Марио – это удовольствие.



Марио – один из лучших защитников в истории сборной.



Марио – легенда домашнего чемпионата мира.



Марио – любимец. Как и баскетболист Холден. Или женившийся на русской сноубордист Вик Уайлд. Это тот самый колорит, который очаровывает.



Марио – это любящий Россию иностранец и автоматически красавчик.



С его отказом участвовать в первых матчах Карпина, вероятно, заканчивается период натурализации в сборной России (Ари, Гильерме – совсем уж прошлое).

Фото: РИА Новости

И меня такая новость сентиментально греет. Жаль, что приятный и работящий защитник больше не наденет форму сборной моей страны.



Здорово – что за сборную России будут играть по-футбольному наши парни.



Возможно, будет сложнее.



Зато увлекательнее.