В конфликте Попова и Салиховой проиграет «Спартак». Людям уже нет дела до футбола

Дмитрий Попов завёл телеграм-канал. Утром у него было всего 2 тысячи подписчиков, к середине дня – больше 10 тысяч. Всем интересно, что такого приготовил бывший спортивный директор в публичной войне с Заремой Салиховой. Жена Леонида Федуна все последние месяцы ругала Дмитрия в своём канале, обвиняла в расставании с Тедеско, нежелании продлевать Мозеса и слабой работе на трансферном рынке. Теперь Попов отвечает. Не менее убедительно.

Дмитрий за полдня выложил несколько переписок с Заремой по острым вопросам: Тедеско и тот же Мозес. Из них болельщики узнали, что отношение Салиховой к Доменико было не такое уж и теплое. «Смена тренера пойдёт на пользу» – прямая цитата из сообщений. Ответ Попова: «Лучше бы доработал. Но смену готовить будем». По Мозесу не менее интересно: «Дима, правда, давайте сейчас от Мозеса избавимся», – ещё одна цитата из переписки. «Нельзя. Мы дадим тренеру повод психануть публично», – ответ бывшего спортдира.

Симпатии аудитории моментально переметнулись на сторону Попова. У него действительно было, что показать болельщикам. И теперь для многих он не кажется злодеем, который не давал Зареме развивать клуб.

Их противостояние – уникальный для РПЛ кейс. Такое было и раньше: две недолюбливающих друг друга личности могли пикироваться в прессе, будь то, например, Геркус и Кикнадзе, но до этого никто и никогда не показывал скриншоты личных переписок. В спартаковской войне все предыдущие устои разбомбились от попыток доказать, кто прав, а кто виноват. Это важно. Но, похоже, больше всего от этого пострадает сам клуб. Хотя у «Аудитора из МГИМО» – название нового телеграм-канала – в описании сказано: «Боже, «Спартак» храни».

Ощущение, что сейчас никому нет до этого самого «Спартака» дела. Команда влетела 0:2 на своём поле, но вместо того, чтобы работать над причинами, два не чужих клубу человека сосредоточились на перепалке. А командой пусть занимается Руй Витория, который сейчас наверняка пытается осознать, куда он вообще попал. И почему футбол здесь примерно на 4-м месте по популярности обсуждения.

Два не чужих клубу человека сосредоточились на войне: один устал терпеть издевательства, второй кажется, что всё должно быть ровно так, как хочется ей.

Всё это грустно. Клуб пригласил хорошего спеца, есть нормальный состав, нужно только совместно работать и делать команду лучше. Покупать игроков, развивать, продавать – кажется, поставить нормальную модель управление можно без скандалов и ругани. И просто добиваться результата.

Но у «Спартака» свой путь. И с футболом он не особо связан.