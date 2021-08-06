Уход Месси из «Барселоны» – несчастье для Агуэро. У них забавная история дружбы

В начале июня «Барселона» объявила о трансфере Серхио Агуэро – болельщики тогда ещё радовались, что лучшие друзья, Кун и Лео, будут играть вместе. После объявления об уходе Месси одни горевали, что клуб потерял свою легенду, а другие – шутили про несостоявшийся дуэт.

История их дружбы началась в 2005 году – тогда они вместе оказались в сборной, и Агуэро не признал Месси. Получилось забавно: Серхио как-то рассказал эту историю Sky Sports: «Мы были на сборах с национальными командами: я со сборной U-16, а он со сборной U-17. Готовились к чемпионату Южной Америки среди юношей до 20 лет – моя возрастная группа и его тренировались вместе. Помню, что среди нас постоянно бегал парень, которого я видел по телевизору, потому что он играл за «Барселону».



Как-то мы сидели все вместе за столом: я, Лео, Гарай и Формика. Гарай спросил Лео про какие-то кроссовки, тот ответил: «Я получил их из США». Я задумался: «Он что, играет в Америке?». Потом тихо у него спросил: «Ещё раз, как тебя зовут?». «Лео». «Нет. Как тебя зовут?». Он произнёс «Лионель» и засмеялся. «А фамилия?» – не унимался я. «Месси».



Мои товарищи посмотрели на меня и удивлённо спросили: «Ты что, не знаешь, кто это?». И пока они надо мной смеялись, меня осенило. Это тот самый ребёнок! Так мы и подружились. Потом мы всё время тренировались вместе, ну а я не мог забыть этот инцидент. Многие бы отнеслись к нему не так, как он».

Забавно, что до этого момента они оба видели друг друга по телевизору, но с трудом вспомнили об этом, когда встретились. Агуэро знал что-то про мальчика из «Барселоны», а Месси смотрел, как Серхио в 15 лет дебютировал за «Индепендьенте». Комментатор тогда назвал этот день историческим, а будущая звезда даже не понял, про кого говорят – не уловил имя. Но удивился, что пятнадцатилетний парень уже дебютирует в основе.

Дружба парней окончательно закрепилась на чемпионате мира-U-20 в Нидерландах – тогда их вместе поселили в одну комнату, потому что тренер посчитал, что Агуэро будет полезно пожить с Месси и послушать его рассказы о Европе. С тех пор они всегда ночуют вместе, вместе ездят в автобусе и летают на соседних креслах в самолёте. А если кто-то из них не попадает в сборную, то место рядом всегда пустует – никаких измен!

Фото: instagram.com/kunaguero

Фото: instagram.com/kunaguero

Фото: instagram.com/leomessi

Жизнь в одной комнате на чемпионате мира тогда, в 2005-м, не единственное, что сблизило футболистов. Пока Агуэро был в сборной, в автокатастрофу попал его друг, вратарь Эмилиано Молина: его легковая машина влетела под грузовик, врачи боролись за его жизнь (он перенёс 11 операций), но спасти так и не смогли. Серхио следил за новостями, но в ночь, когда Молина умер, сотрудники гостиницы отрубили интернет, чтобы футболист не сошёл с ума от горя. О трагедии узнал Месси – он и сообщил своему соседу по комнате, что его друга больше нет. Лео плакал вместе с Серхио, обнимал его и поддерживал, как мог – после этого их дружба стала намного крепче.



Настолько, что в сборной 10-й номер носит Агуэро, когда Месси не приезжает в национальную команду. А ещё Лео – крёстный отец сына Серхио.



Уход Месси – несчастье для Агуэро. Кун переходил в «Барселону», чтобы поиграть с другом в одной команде. Такого развития событий с контрактом Лео никто из них не ждал.