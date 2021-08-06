Халк забивает, как в лучшие годы. Жаль, не в России!

Экс-футболист «Зенита» Халк эффектно вернулся в Бразилию. В конце прошлого года 35-летний нападающий покинул китайский «Шанхай СИПГ», а спустя два месяца подписал контракт с «Атлетико Минейро» в качестве свободного агента. Прошло лишь полгода, но за это время бразилец стал настоящим лидером в своём новом клубе. Рассказываем, как складывается карьера Халка после возвращения на родину.

Уже в дебютном матче за «Атлетико Минейро» против «Уберландии» форвард заставил говорить о себе. В игре чемпионата штата полузащитник Франко попытался отобрать у Халка мяч, но экс-форвард «Зенита» сыграл корпусом и оттолкнул соперника. Толчок оказался настолько сильным, что оппонент Халка отлетел на несколько метров. Однако судья не разглядел в этом эпизоде нарушения правил.

Вскоре видео с толчком Халка стало вирусным – бразилец в очередной раз впечатлил футбольную общественность своими физическими данными.

При этом физиотерапевт «Атлетико Минейро» Роберто Киари рассказал об удивительной особенности организма Халка.

Фото: Pedro Vilela/Getty Images

«Он очень много потеет, но в этом нет ничего плохого, потому что он использует самый эффективный способ отвода тепла из своего тела. Мы обратили внимание, что он теряет целых пять килограммов в матчах и на тренировках. В связи с этим было решено уделить особое внимание его гидратации. Персонал команды знает, что Халк – первый, кому нужно выпить воды.

Гидратацию Халка нужно поддерживать, но в этом нет проблем. На следующий день он весит столько же, сколько и до тренировки. Пока мы следим за ним, ничего страшного нет», — сказал Киари в интервью для клубной программы на Galo TV.

На родине Халк набрал сумасшедшую форму, вспомнив лучшие годы в «Порту» и «Зените». Например, в матче Кубка Бразилии против «Ремо» (2:0) он совершил суперпроход, убежав с центра поля за счёт финтов и физической мощи от двух защитников, после чего отдал голевую передачу на Начо Фернандеса.

Отметим, что главный тренер «Атлетико Минейро» Кука решил использовать бразильца на другой позиции. Обычно Халк играл на фланге, но теперь 58-летний специалист выпускает его, как правило, на позиции центрального нападающего. При этом Кука доверяет ему все стандартные положения, в том числе пенальти. Отсюда и такая впечатляющая результативность Халка.

За полгода бразильский форвард провёл за «Атлетико Минейро» 35 матчей, в которых забил 16 голов и отдал девять голевых передач. В Кубке Либертадорес (аналог Лиги чемпионов) Халк с шестью забитыми мячами делит первое место в списке бомбардиров с Габриэлем Барбозой («Фламенго»), Рони («Палмейрас») и Мигелем Борхой («Хуниор»). А в бразильской Серии А экс-игрок «Зенита» вообще лучший по системе «гол+пас», имея в активе шесть голов и пять голевых передач.

Сайт футбольной статистики WhoScored оценивает выступление Халка в чемпионате Бразилии в 7,49 баллов. Форвард занимает второе место в рейтинге игроков Серии А. Он стабильно наносит по три удара за матч и отдаёт передачи с точностью 75,8%.

«Атлетико Минейро» после 14 туров идёт вторым в таблице Серии А, уступая только «Палмейрасу», у которого на одно очко больше. В Кубке Либертадорес и Кубке Бразилии команда Халка продолжает борьбу за титул, поэтому вполне возможно, что уже в текущем сезоне бывший футболист «Зенита» сможет поднять над головой ещё один трофей. Российскому чемпионату таких ярких фигур, к сожалению, недостаёт.