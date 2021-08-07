«Зенит» продолжает много забивать в новом сезоне. Но у Дзюбы пока ноль голов

Команды Сергея Семака и Виктора Гончаренко выдали результативный матч в Санкт-Петербурге. Чемпион одержал третью победу подряд.

«Зенит» вышел на поле через 10 минут после того, как Малком забил победный гол в финале Олимпиады. Семак повторил стартовый состав из прошлого тура — впрочем, и выбор у тренера «Зенита», потерявшего бразильца и других игроков, сейчас небольшой. На скамейке всего четыре опытных футболиста – Чистяков, Круговой, Сутормин и Мостовой. В основе «Краснодара» дебютировал Крыховяк. Предыдущие визиты на «Газпром Арену» в этом году не принесли ему положительных эмоций: в мае поляк проиграл здесь с «Локомотивом» (1:6), в июне на Евро-2020 в одном матче сборной был удалён, а после другого вылетел с турнира.

Матч двух топ-команд РПЛ смотрелся даже при почти пустых трибунах. «Краснодар» в отличие от большинства других российских команд, не побоялся играть с «Зенитом» от себя, а не от обороны. Команда Гончаренко больше владела мячом и за 45 минут сделала больше передач на чужой трети (77 против 44), тогда как чемпион лишь эпизодически включался в прессинг, стремясь использовать свободное пространство на чужой половине поля.

С первых минут в игре было много переходов мяча, а хороший темп держался в том числе благодаря манере судейства арбитра Амелина, который не спешил свистеть после каждого единоборства и падения – давал командам играть. Голы при таком футболе не заставили себя ждать. Сначала ошиблась несыгранная пара центральных защитников «Краснодара» Спаич – Сорокин. Серб не среагировал на рывок Азмуна, а россиянин задержался при создании офсайда. Иранец убежал к воротам и переиграл Сафонова.

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Потом забивал «Краснодар». Впечатлили опасные штрафные в исполнении молодого полузащитника «быков» Сперцяна. Первый из них вообще получился как по заказу: мяч влетел в сетку рикошетом от штанги. Однако красивый гол отменила ошибка Спаича, который зачем-то полез в стенку «Зенита». Странно, что тренеры гостей оспаривали решение судьи отменить взятие ворот. Неужели правила забыли? Впрочем, в середине тайма счёт сравнял новичок гостей Кордоба. Классного нападающего «Краснодар» забрал из Бундеслиги! Кордоба решил эпизод, воспользовавшись несогласованностью уже центральных защитников хозяев – Ловрена и Ракицкого.

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Дальше – больше. До перерыва мяч ещё два раза побывал в сетке ворот. При этом ударов, согласно статистике, было не так уж много: у «Зенита» – 4, у «Краснодара – 6 (в створ – 4:1). Однако санкт-петербуржцы показали какую-то сумасшедшую реализацию. Эпизод со вторым голом начался с крутого фирменного отбора Барриоса, а завершился дублем Азмуна. Молодой опорник Черников не прочувствовал ситуацию – не контролировал, что происходит за его спиной.

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Третий гол «Зенит» забил в результате простой атаки. Вильена с Сорокиным слабо действовали позиционно, проиграв Кузяеву и Ерохину один в один. Ну а Ерохин на старте нового сезона просто в невероятной форме – отличается в каждом матче!

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На второй тайм не вышел Сорокин (вместо него Гончаренко выпустил Кайо), хотя тренер «Краснодара» смело мог бы поменять обоих центральных защитников. Задуматься о замене игрока этого амплуа вынужден был и Семак, поскольку Ракицкий, у которого недавно уже было повреждение, с 55-й минуты стал держаться за заднюю поверхность бедра. Тем не менее, украинец остался на поле.

В результате первым тренер «Зенита» отправил отдыхать Дзюбу. Артём по-прежнему не в оптимальной форме после Евро-2020 и не готов стабильно отыграть 90 минут. Для капитана сборной России это седьмой подряд матч без голов с игры (три на Евро-2020, где он забил только с пенальти, плюс Суперкубок России и три тура РПЛ). Сегодня Артём совершил 28 касаний мяча и пробил лишь один раз, причём неточно. Последнее его бомбардирское достижение – покер «Тамбову» в конце прошлого сезона.

И с Дзюбой, и без него «Зенит», казалось, держал всё под своим контролем, играя на результат. Однако за четверть часа до конца интрига вернулась. Успех «Краснодару» принесла не фирменная многоходовая комбинация, а стандарт. Тоже важнейшая деталь игры, каким бы ни был стиль команды. «Быки» выиграли верх, а потом им повезло с отскоками – Спаич доказал этим голом, что Гончаренко был прав, оставив его на поле.

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В концовке хозяева вообще доигрывали с тремя центральными защитниками, чтобы удержать результат. Во втором тайме чемпион уступил по ударам – 5:13 (в створ – 2:3). Когда же всё-таки ушёл на скамейку Ракицкий, «Краснодар» создал супермомент. Классон промахнулся из убойной позиции! «Зенит» хоть и победил, показав в очередной раз хорошую результативность (13 голов за четыре матча нового сезона, десять из которых в активе Азмуна с Ерохиным), но не впечатлил с точки зрения надёжности: в Лиге чемпионов нужно намного сильнее командно играть в обороне.