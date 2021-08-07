«Спартаку» сейчас не до футбола. Стыдное поражение от выходца из ФНЛ

Были очень большие сомнения по поводу эмоционального состояния «Спартака» — последние новости и события на просторах интернета, грязные и мерзкие, не могли пройти мимо футболистов и тренерского штаба. И, соответственно, не могли не повлиять на их сознание. Можно бесконечно прикрываться фразами про профессионалов, которые должны побеждать в любой ситуации, про колоссальный разрыв в уровне (и это правда), но я уверен: каждый игрок «Спартака» в эти дни хотя бы раз сказал сам себе: «В каком же дурдоме я нахожусь».

В условиях дурдома не всегда просто играть в футбол – и мы это всецело прочувствовали на примере «Спартака». К проблемам вне футбольного поля прибавились и спортивные: травмы, плохое состояние некоторых игроков, давящий бэкграунд после «Бенфики». И как итог: красно-белые банально не вошли в игру. Уже к 16-й минуте команда Витории горела 0:2.

Витория хотел освежить состав и поставил экспериментальную пару опорников

Португальский тренер попытался отреагировать на последнюю неудачу и средний по качеству футбол в двух матчах подряд. У «Спартака» остались вне игры, казалось бы, неприкасаемые Джикия и Зобнин, сели отдыхать Бакаев и Умяров, а с первых минут вышли Кутепов (левым центральным защитником), Хендрикс и Крал (они составили пару опорников – команда вернулась к 4-2-3-1), Мирзов и Мозес (фланги атаки).

Кержаков выстроил «Нижний Новгород» по широкой схеме 5-3-2 с парой дополняющих друг друга форвардов – Сулеймановым и Балаем. И это была не подстройка под статусного соперника, а привычная расстановка для гостей. В первые минуты «Нижний» пытался играть смелее и даже напрягал «Спартак» прессингом, но далее стал откатываться назад и играть в низком блоке. К тому моменту счёт внезапно стал уже 2:0 в его пользу.

«Спартак» пропустил в первой же атаке – и поплыл

Стартовое фиаско «Спартака» — следствие двух факторов. Во-первых, тотальной дезорганизации и потери концентрации в ключевых эпизодах. Во-вторых, невезения, поскольку «Нижний Новгород» забил два гола после двух ударов. А по большому счёту – после двух атак.

Первый гол Гоцука – ранний угловой удар, неудавшаяся попытка «Спартака» сыграть по первому мячу (Жиго и Мирзов не сняли подачу), а далее возник неконтролируемый хаос. Мяч отскочил к Гоцуку, который пробил с близкого расстояния из-под Кутепова и Айртона.

Второй гол – безобразная оборона «Спартака» против широкой атаки «Нижнего Новгорода». Мяч долго находился в левой стороне поля, но красно-белые не смогли его отнять, а потом, после подачи-разворота от Пенчикова, Козлов остался совершенно свободным на дальней штанге. Левый латераль навесил – правый латераль забил! Это типичная атака для схемы 3-Х-Х против 4-Х-Х, проблемы возникали и в матче с «Бенфикой». И странно, что «Спартак» никак на них не отреагировал.

В остальном «Нижний Новгород» атаковал в первом тайме не так много. Следующие моменты пошли только к самому концу тайма (зато получились убойными – два подряд). В перерыве же между 16-й и 40-й минутами команда Кержакова оборонялась. И делала это относительно спокойно.

Из игры «Спартака» до перерыва снова выпали почти все лидеры атаки

По игре «Спартака» в первом тайме было крайне сложно выделить кого-либо со знаком «плюс». Выпали почти все без исключения, а единственным думающим футболистом на поле стал, как ни странно, Хендрикс. Голландец и мяч сохранял, и разворачивал атаки во фланги, и пытался искать адреса в передней линии. Все остальные партнеры из игры выпали.

Ларссон терял слишком много мячей и упирался в сжатое пространство. Соболев продолжил историю из первых туров – движение, суета, но минимальное КПД (и он же запорол момент при 0:1 после навеса справа). Мозес сделал несколько включений, но тоже не отличался сохранением мячей и завершением, а потом получил травму и покинул поле. Крал пытался заполнять полуфланговые зоны, забегал, однако его техническое оснащение и игровой интеллект не позволяли выжимать из открываний хотя бы что-то внятное.

Поэтому моментов до перерыва было не так много, если принимать во внимание, что «Спартак» играл с выходцем из ФНЛ и уступал в счёте. Два самых острых эпизода случились перед самым финальным свистком – Соболев не смог замкнуть дальнюю штангу после углового, а Ларссон после скоростного прохода не попал в дальнюю «девятку».

Потеря ведущего защитника Миладиновича не помешала «Нижнему» удержать победу

Во втором тайме «Нижний» сбился на удержание счёта, «Спартак» получил ещё больше территории. Владение мяча составило свыше 80 процентов, количество подходов резко увеличилось, вышедшие на поле Бакаев, Зобнин и Понсе помогли нарастить давление.

Плюс Витория провёл изменения в структуре атаки: команда выстраивалась с тремя центральными защитниками в первой стадии (Рассказов – Жиго – Кутепов), Айртон сразу поднимался вверх. А потом португалец вообще убрал Кутепова и оставил «Спартак» с одним номинальным центрдефом Жиго. «Нижнему» было непросто, тем более команда Кержакова в самом начале второго тайма потеряла после жуткого единоборства Миладиновича.

Но как бы «Спартак» сейчас ни выстраивался, он всё равно не в порядке – в первую очередь эмоционально, во вторую – организационно. Поэтому ни большой процент владения мячом, ни постоянное давление, перераставшее в навал, так и не привели к спасению. Реально хорошие возможности транжирились, до конца матча удалось забить лишь один гол, сделал это Понсе после индивидуальных действий. Один только аргентинец мог оформить хет-трик, а в самой концовке мяч предательски не нырнул в дальний угол после навеса Бакаева и срезки Игнатова.

Как итог – поражение. Начало сезона получается для «Спартака» катастрофическим. Нет результата и порядка на поле, а в высших кабинетах бардак и позорище.