У Дзюбы 7 матчей без голов с игры. Тренер сборной России ему так и не звонит

У Дзюбы проблемы. В последний раз он забивал за «Зенит» в официальных матчах в 30-м туре прошлого сезона с «Тамбовом», а за сборную – 21 июня против Дании (но с пенальти). Получается, с игры он не поражает ворота с 16 мая. И семь официальных матчей с того момента – пустота. Не получилось забить и в игре третьего тура РПЛ с «Краснодаром», а Сергей Семак на 66-й минуте даже сделал несвойственный для себя ход: заменил Артёма на Сутормина. Хотя обычно Дзюба даже в плохой форме играет до финального свистка.

«То, что Артём не забивает – не катастрофично. Голы добавляют игрокам уверенности, особенно форвардам, но по игре могу сказать, что стараются все. Понятно, есть ошибки, над ними нужно работать, но по сути все футболисты вносят посильный вклад. Кто-то делает это сегодня, кто-то завтра. Сейчас одни лидеры, потом другие игроки понесут это бремя», – сказал тренер «Зенита» на пресс-конференции.

Сейчас важно признать: слишком уж глобальной становится разница между медленным, тяжёлым Дзюбой и быстрым, забивающим Азмуном. И если раньше Артём нивелировал ощущение собственного старения голами и передачами, то в этом сезоне все свои инстинкты он пока явно не пробудил.

Нет, у капитана сборной и до этого случались проблемы с забиваем мячей. В 2020-м он не поражал ворота восемь матчей – с 3 октября по 8 ноября. Но учитывая дико плотный график «Зенита» в то время и общие провалы в Лиге чемпионов это прошло относительно незаметно. Куда более интересные цифры идут из 2018-го. Тогда казалось, что Артём переместил свою шикарную подготовку из сборной в «Зенит» и после возвращения с тяжелого чемпионата мира, почти без отдыха, клал мячи в ворота соперников. Силы кончились только к концу октября: тогда случилась первая большая засуха, на 15 матчей – до конца марта 2019-го.

Удивительно, как много в форме Дзюбы зависит от настроения. После чемпионата Европы капитан был раздавлен. И, насколько я понимаю, вообще не хотел ни с кем общаться. Но около недели назад показалось, что Артём возвращается: улыбчивое видео из машины, признание, что эмоциональные проблемы были, но они давно в прошлом. И теперь – только работа на благо «Зенита». Тем не менее пока не выходит превращать работу в пользу для команды.

Ещё в голове у Дзюбы наверняка сидит вопрос сборной. Валерий Карпин после игры «Спартака» с «Нижним Новгородом» в очередной раз повторил, что не общался с Артёмом. И не знает, состоится ли этот разговор и их встреча. То есть у главного тренера нет никакой уверенности, что этот нападающий сборной нужен. На его месте так же повёл бы себя любой профи: зачем вызывать игрока, который явно не в форме и вдобавок перестал забивать?

У Артёма есть ещё пара недель, чтобы всё исправить. Вернуть себе лидерство в «Зените» и получить приглашение от Карпина. Если, конечно, ему это ещё интересно.