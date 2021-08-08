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Зарема Салихова против Дмитрия Попова: в «Спартаке» назначают тренера из-за гороскопа и буквы «р» в имени?

Уровень идиотизма в «Спартаке» зашкаливает. Кажется, там берут тренера, учитывая гороскоп
Григорий Телингатер
Зарема Салихова против Дмитрия Попова
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В самой популярной команде России случалось всякое, но это пик эпохи Федуна.

Только вдумайтесь. В самом популярном клубе России при выборе тренера, похоже, учитывают гороскоп и количество букв «р» в имени. Просто осознайте это.

Информация, в которую тяжело поверить, появилась в телеграм-канале Дмитрия Попова. Человека, который занимал пост спортивного директора «Спартака», но на этой неделе уволился. Он выложил уже много переписок с Заремой Салиховой. Там хватало интересного. После фраз вроде «истерику Тедди я беру на себя» стало понятно, насколько эта девушка была влиятельна в «Спартаке» (возможно, остаётся таковой и сейчас).

Вот фрагменты переписки, которые станут мемом на долгие годы:

На скринах переписки видно, что при выборе главного тренера в «Спартаке» учитывались такие вещи, как гороскоп и количество букв «р» в имени. О том, что Зарема Салихова влияет на трансферы, мы знали и раньше по её интервью. Можно было бы подумать, что это фейковая переписка, но Зарема не стала опровергать её подлинность в своём телеграм-канале, который называется @ZaremaPlayboy. Там в ответ было сказано, что это была шутка с её стороны.

Честно говоря, есть большие сомнения в словах Заремы. Пожалуй, каждый в состоянии сам прочитать переписку и сказать, был ли это юмор в разговоре между спортивным директором и женой владельца клуба. В любом случае публичный спор показал: менеджмент «Спартака» находится на положении, что хочется плакать.

«Спартак» — плюшевая игрушка. Леонид Федун её никому не отдаст «Спартак» — плюшевая игрушка. Леонид Федун её никому не отдаст

Похоже, Леонид Федун не способен повлиять на Зарему Салихову. Ну или не хочет окончания этого трэш-тока, который явно вредит «Спартаку». Просто идиотизм. Для имиджа команды было бы лучше, если бы никто не знал об уровне дискуссий внутри клуба. Теперь уже и фанаты дошли до угроз из-за этого скандала.

Если это самый большой клуб России, то что творится в остальных? Там ведь тоже хватает удивительных отставок и назначений тренеров. После такого уже никакие провалы в еврокубках не удивят.

Мнение автора может на совпадать с мнением редакции «Чемпионата».

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