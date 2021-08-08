«Зенит» согласовал трансфер олимпийского чемпиона. Кто такой Клаудиньо

Вчера нападающий Клаудиньо вместе со сборной Бразилии завоевал золотые медали Олимпийских игр в Токио. А через пару часов «Зенит» объявил о переходе форварда «Ред Булл Брагантино». В ближайшие дни игрок прилетит в Санкт-Петербург для прохождения медобследования и подписания контракта. А пока рассказываем, кто такой Клаудиньо.

Не заиграл в «Сантосе» и «Коринтиансе», но стал лучшим в «Ред Булл Брагантино»

Клаудиньо родился в муниципалитете Сан-Висенте, который входит в штат Сан-Паулу. С пяти лет занимался футболом в академии «Сантоса». При этом с раннего возраста бразилец играл в футзал на позиции голкипера. Уже в июле 2015 года Клаудиньо перебрался в «Коринтианс». Позже он рассказывал, почему не закрепился в составе «Сантоса» в столь раннем возрасте.

«Я присоединился к «Сантосу» в возрасте пяти лет и оставался там до 18. Первый профессиональный контракт подходил к концу. Думаю, что это был неправильный шаг со стороны моего агента, также входившего в правление «Сантоса». В итоге я перебрался в «Коринтианс», за что могу сказать только спасибо. Там я мало играл, но многому научился. Если я живу так, как живу в Брагантино, то это благодаря всему, через что прошёл», — говорил Клаудиньо.

Но перед тем, как уйти в «Коринтианс», молодой бразилец клал вот такие мячи со штрафных в молодёжной команде «Сантоса».

«Коринтианс» часто отдавал игрока в аренду. Сначала Клаудиньо отправился в клуб Серии B «Брагантино», где провёл 18 матчей. Но после вылета в более низкий дивизион вновь вернулся в «Коринтианс». Последовала очередная аренда, на этот раз в «Санту-Андре». Там бразилец тоже не задержался, а в мае 2017 года ушёл из «Коринтианса» в качестве свободного агента и подписал контракт с «Понте-Претой».

Там Клаудиньо чаще появлялся на поле, выходя на замену. К тому же, в клубе часто меняли тренеров, из-за чего футболиста отправляли в аренду. Дважды он выступал за «Ред Булл Бразил», а также ненадолго ездил в клуб Серии B «Оэсте».

В апреле 2019 года в Бразилии произошло слияние двух клубов – «Ред Булл Бразил» и «Брагантино». В то время с Клаудиньо, выступавшим за «Ред Булл Бразил», продлили арендное соглашение до конца 2020-го. Вскоре футболист забил свой первый гол, а спустя несколько месяцев положил хет-трик в ворота «Сан-Бенту». «Ред Булл Брагантино» оформил выход в Серию А, а руководство клуба выкупило половину прав на футболиста.

Уже в прошлом сезоне форвард отыграл 35 матчей бразильской Серии А, забил 18 голов (четыре — с пенальти) и отдал шесть результативных передач. Клаудиньо занял первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата, и его признали лучшим игроком Серии А по итогам 2020 года. К тому же Клаудиньо стал лучшим снайпером в истории клуба (речь о периоде после слияния). На Олимпийских играх в Токио бразилец провел шесть матчей и помог сборной завоевать золотые медали.

Игровые качества

Клаудиньо — универсал. В «Ред Булл Брагантино» чаще выходил на позиции атакующего центрального полузащитника, но играл и левого вингера, и правого. В сборной Бразилии, которая использовала на Олимпиаде схему 4-4-2 (либо 4-2-2-2), новичок «Зенита» действовал слева со смещениями в середину. Вообще Клаудиньо было бы правильно назвать свободным художником, обладающим качествами плеймейкера. У него прекрасная техника, быстрые ноги, хорошее мышление, он лёгкий и манёвренный футболист. Иногда, возможно, чуть-чуть спешит с обостряющими передачами, но в целом принимает решения по делу и тратит минимум времени на это. Более того, Клаудиньо достаточно эффективен и при игре без мяча. Он не будет выпадать из прессинга.

За последний год Клаудиньо провёл 40 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал шесть результативных передач. Он был довольно результативен, несмотря на то, что всё же не бомбардир. Его главный козырь в атаке — пас. Кстати, в сборной Бразилии на Олимпиаде ему доверяли угловые: подачи у уже бывшего игрока «Ред Булл Брагантино» мастерские и планирующие. В подтверждение приведённых выше характеристик статистика по игре Клаудиньо от InStat за последний год в Серии А: 3,0 удара в среднем за 90 минут, 79% точных передач, 3,9 попытки обыгрыша (2,3 успешных), 4,4 подбора мяча, 2,5 перехвата и 1,14 отбора. Не каждый бразилец способен по-настоящему адаптироваться к европейскому футболу после игры в своём чемпионате. Впрочем, качества Клаудиньо позволяют надеяться, что он заиграет в России.

Что говорят в «Зените» о трансфере Клаудиньо?

Генеральный директор клуба Александр Медведев уже отметил, что ждёт от бразильца вариативности и динамичности в атаке.

«Зенит» ожидает, что Клаудиньо, как и Малком, ставший чемпионом Олимпиады в Токио, усилит среднюю линию и атакующую мощь «Зенита» после ухода Себастьяна Дриусси, добавит команде вариативности и динамичности», — приводит слова Медведева пресс-служба «Зенита».

А главный тренер Сергей Семак надеется, что Клаудиньо быстро адаптируется к российскому футболу.

«Посмотрим на его форму. Он был в сборной Бразилии, умеет играть и в тройке, и в четвёрке полузащитников, и на позиции «десятки». В условиях лимита на легионеров футболист, умеющий играть на нескольких позициях, — это плюс. Он не выступал за пределами Бразилии, так что важную роль сыграет вопрос его адаптации. Тогда мы решим, как правильно внедрить его в игру команды.

Нам нужны качественные игроки. Естественно, у нас есть видение, есть желание, но это одно, а возможности клуба — другое. Мы рады любому игроку, который может усилить команду, заменить ушедших. Пока рано говорить о других качествах. Мы знаем его по выступлениям на Олимпийских играх и надеемся, что он быстро адаптируется. Будем исходить из его сильных качеств и состояния наших игроков.

Возможен ли в «Зените» переход на схему с одним нападающим из-за Клаудиньо? Нам нужно правильно оценивать состояние наших игроков, ставить тех, кто лучше, и готов приносить пользу. Мы всё это увидим, конкуренция — это всегда хорошо, и она ещё никому не мешала», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».