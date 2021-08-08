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Лионель Месси ушёл из «Барселоны»: как прошла прощальная пресс-конференция футболиста, видео

«Не верю, что это происходит». Месси не сдержал слёз во время прощания с «Барселоной»
Дмитрий Росип
Лионель Месси ушёл из «Барселоны»
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И ответил на вопрос о возможном переходе в «ПСЖ».

Сегодня, 8 августа, на стадионе «Камп Ноу» состоялась прощальная пресс-конференция Лионеля Месси после официального заявления об уходе из «Барселоны». 34-летний аргентинец появился в зале вместе со своей супругой Антонеллой Рокуццо и детьми, которые заняли место в первом ряду.

Сотрудники «Барселоны» выставили в помещении все трофеи, которые Месси завоевал в составе сине-гранатовых. А уже перед началом выступления аргентинский футболист расплакался, достав из кармана носовой платок. Журналисты и все присутствующие в зале встретили его громкими аплодисментами. Потом слово дали Месси.

Об уходе из «Барселоны»

«Не знаю, смогу ли я начать говорить. Последние несколько дней думал и размышлял о том, что могу сказать здесь. Я был в ступоре и нахожусь в нём до сих пор. Это очень сложно после такого долгого пути. Я не был к такому готов. Не верю, что это происходит.

Год, когда случилась вся эта история с бюрофаксом, осталась в прошлом. Но я не хотел уходить в этом году. Здесь мой дом. Я наслаждался жизнью в Барселоне. Это было чудесно».

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О возможном возвращении в «Барселону» в будущем

«Надеюсь, в какой-то момент я вернусь, чтобы стать частью этого клуба. Хочу быть здесь в любой роли, хочу сохранить «Барсу» в числе лучших команд мира. Конечно, о многом сейчас забываю. Я не в лучшем состоянии, чтобы думать и говорить».

О возможном уходе в «ПСЖ»

«ПСЖ» – это возможный вариант, да. На данный момент ничего не утверждено официально. После заявления «Барселоны» я получил много звонков от других клубов. Ничего ещё не подписано, мы ведём переговоры».

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О вечной любви к «Барсе»

«Я вырос в соответствии с ценностями этого клуба и старался вести себя скромно и уважительно, надевая футболку «Барсы». Хочу, чтобы помнили и это, а не только то, что я сделал на поле.

Благодарен за то, как сложилась моя карьера, за завоёванные титулы, а также за поражения. Это очень красивые воспоминания. Празднования с болельщиками, возможность радоваться вместе с женой и детьми. Мне многое нужно запомнить.

Ощущаю грусть. Очень много грусти, потому что я покидаю клуб, который люблю. Я этого не ожидал, с этой правды я начал. В прошлом году хотелось уйти, но не в этом. Вот почему мне очень грустно.

Игроки продолжат приходить в «Барсу». Клуб важнее, чем кто-либо другой, и люди привыкнут к этому. Сначала будет странно, но команду пополнили отличные игроки, у «Барсы» отличный состав».

О причинах ухода из клуба

«У нас действительно не было проблем с «Барселоной». Мы с клубом договорились обо всех деталях, было полное взаимопонимание, никаких разногласий.

Я был убежден, что остаюсь в «Барсе». Но оказалось, что это невозможно из-за правил Ла Лиги.

Когда я узнал об этом, то почувствовал себя так, словно на меня вылили ведро ледяной воды. До сих пор стараюсь свыкнуться с этой мыслью».

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О встрече с Лапортой

«Реальность такова, что, когда прошли выборы, я пошёл обедать с президентом, и мы поговорили. После этой беседы я был уверен, что продолжу, что мы всё исправим. Мой контракт никогда не был проблемой. Потом случилось то, что случилось».

О понижении зарплаты в «Барсе»

«Я снизил зарплату на 50%, а больше меня ни о чём не просили. Слухи о том, что после этого меня попросили отказаться от ещё от 30% зарплаты, – ложь. Такого не было, это неправда.

Мы сделали всё возможное, но остаться я не смог. Я всегда был честен с болельщиками. Вокруг много слухов, часто они ложные.

Самое важное для меня – сказать людям, которые дали мне так много, правду. С этими людьми я рос, мы вместе радовались».

О фотографии на Ибице с игроками «ПСЖ»

«Фотография на Ибице с игроками «ПСЖ» просто совпадение. Я собирался встретиться с ди Марией и Паредесом. Они позвонили мне и сказали, что находятся на Ибице, предложили встретиться. Там мы все собрались, был и Верратти. Они сказали мне: «Приезжай в Париж». Но это была шутка. Мы просто были в отпуске».

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О желании выиграть ещё один трофей Лиги чемпионов

«Мне до сих пор больно от того, что я не выиграл ещё одну Лигу чемпионов. Когда был полуфинал с «Ливерпулем», мы были очень близки к победе. Близки мы были и в тот момент, когда играли с «Челси» в полуфинале с Пепом.
Мы могли выиграть ещё одну Лигу чемпионов, но я ни о чём не жалею. Всегда стараемся делать всё возможное, но мы действительно хотели выигрывать ещё и ещё. От того, что не получалось, было не по себе.

Моя цель – побеждать. Хочу выиграть несколько трофеев, чтобы попытаться догнать Дани Алвеса. По крайней мере, я постараюсь подобраться поближе».

После окончания пресс-конференции в зале вновь раздались громкие аплодисменты, а Месси стал прощаться с бывшими партнёрами по команде. В это сложно поверить, но теперь он больше не игрок «Барсы».

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