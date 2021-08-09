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Трансфер Лионеля Месси в «ПСЖ»: как тренер Почеттино построит игру с аргентинцем, Неймаром и Мбаппе

Месси всё меняет. Почеттино либо полностью перестроится, либо вылетит из «ПСЖ»
Валерий Полевиков
Трансфер Лионеля Месси в «ПСЖ"
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«ПСЖ» – это сериал, в который ввели нового героя – гения из другой вселенной.

Бен Дэвис говорил: «Я приезжаю в сборную, рассказываю, сколько мы тренируемся – и мне просто не верят». Джек Корк: «Чтобы играть, как требует Почеттино, нужно иметь два сердца. Мусса Дембеле даже ушёл из «Тоттенхэма», потому что не выдерживал нагрузок».

«Эспаньол», «Саутгемптон», «Тоттенхэм» – Почеттино всегда строил команды, главный козырь которых – интенсивность. Для него очень важна предсезонка, во время которой зверские тренировки позволяют командам летать в сезоне.

Для Почеттино важен прессинг. Это было его главным оружием во всех клубах. Причём в его прессинге должны участвовать должны все – и очень интенсивно.

В сезоне-2018/2019 «Тоттенхэм» стартовал с 36 очков в 16 матчах, шёл на третьем месте – и это был лучший старт клуба за всю историю. Что говорил Почеттино: «Я чувствую себя просто ужасно. Впервые так ужасно на старте сезона за последние пять лет. Почему Почеттино так говорил: прессинг перестал работать, «Тоттенхэм» не встречал соперников высоко, команда подстраивалась под ход матчей.

Таким был весь тот сезон, команда Почеттино впервые играла не интенсивно – просто потому, что устала за все сезоны до этого. Зато «Тоттенхэм» в таком режиме вышел в финал Лиги чемпионов. Но то были вынужденные меры, в следующем сезоне Поч хотел вернуть сверхпрессингующую игру. Не получилось. Ушёл.

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Первые полгода в «ПСЖ» Почеттино маневрировал между двумя режимами. Давал нагрузки, делал команду более работящей. При этом, кажется, смирялся с тем, что футболисты атаки часто выключаются из игры, когда мяч у соперника.

Из этого образовался хаос, «ПСЖ» играл плохо. Вылетел из Лиги чемпионов, проиграл чемпионат, у Почеттино худшие тренерские показатели в эпоху шейхов, недавно «ПСЖ» проиграл в Суперкубке Франции.

Летом были слухи, что ему не нравится в «ПСЖ». Что он может вернуться в «Тоттенхэм». Но в итоге с Почеттино подписали контракт до 2023 года. Руководство высказалось, что довольно тренером и доверяет ему.
Эти полгода в «ПСЖ» Почеттино давил на то, что ему мешали травмы, дикий режим сезона и отсутствие предсезонки. Сам говорил, что предсезонка была ключевой для него во всех клубах, а в Париже её не было.
И вот тут ключевое. Что хотел заложить этим летом Почеттино? Как раньше – нагрузить команду и сделать из «ПСЖ» единый механизм? Или хотя бы что-то похожее, чтобы игра команды не была настолько разбалансированной?

Уже без разницы. Приходит Месси.

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Теперь окончательно очевидно, что построить единый интенсивный механизм не получится. Ни у кого не получалось с Неймаром и Мбаппе, а теперь добавился ещё и третий, любящий ходить пешком и не держать позицию без мяча.

Как поведёт себя Почеттино и что будет просить от команды? Три варианта:

Продавливать свои принципы – и всё, скорее всего, продлевать хаос первого полугода.

Смирится с тем, что тройка атаки вот такая – отдыхающая без мяча. Но всю остальную команду заставит пахать и подчищать за ними? В Лиге 1 это может работать, но в Лиге чемпионов обречено на провал.

Полностью переосмыслит подход и переквалифицируется в тренера, который строит игру команды, исходя из набора футболистов, а не своего видения. Как Анчелотти, как Зидан. Это кажется самым верным путём, учитывая реалии. Но тогда это будет тренерским перевоплощением в прямом эфире: из ярого системщика в менеджера состава.

Сложно предугадать сейчас. Но изначальные вводные тревожные для Почеттино. Этот набор игроков не подходит ему как тренеру. Слабые игра и результаты в первые полгода это подтверждают.

И хоть контракт переподписан, а руководство выказывает полное доверие, его работа в Париже легко может закончиться по ходу сезона. Тем более, когда свободен тренер, идеально подходящий под состав «ПСЖ».
Подсказка. Этот тренер – мастер в работе с футболистами-звездами. Подстраивается под состав, а не навязывает ему свои принципы. Он тоже был игроком-селебрити – прекрасно их понимает и знает, что нужно, чтобы выжать из них максимум. А ещё он как-то взял три Лиги чемпионов подряд.

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