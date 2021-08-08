Российский футболист ярко играет за рубежом. Михайлов забил дебютный мяч в Кубке Германии

Воспитанник «Зенита» Ярослав Михайлов продолжает удивлять руководство и болельщиков «Шальке» результативными действиями. В дебютном матче за немецкий клуб 18-летний полузащитник отметился голевой передачей через четыре минуты после выхода на замену. Теперь порадовал первым забитым мячом.
Сегодня, 8 августа, «Шальке-04» сыграл с «Филлингеном» в матче 1/32 Кубка Германии. Михайлов, арендованный немецким клубом до конца сезона, вышел на поле во втором тайме и спустя девять минут забил гол. Точным ударом воспитанник «Зенита» установил окончательный счёт матча – 4:1, а его команда вышла в следующий раунд турнира.
В «твиттере» «Шальке» россиянина поздравили с дебютным голом и опубликовали фотографию, на которой он неимоверно рад забитому голу. Болельщики «Шальке-04» рады, что появились футболисты, которые «снова хотят играть за клуб». Они по достоинству оценили игру российского полузащитника.
«Он это заслужил».
«Михайлов – яркое пятно».
«Вундеркинд, которого мы должны подписать».
«Такой талантливый игрок».
В предыдущем сезоне воспитанник академии «Зенита» выступал за молодёжную команду питерцев. На его счету 19 матчей в молодёжной лиге и шесть — в ЮФЛ-1. С июня Михайлов находился на просмотре в основной команде «Шальке», а 3 июля впервые вышел в стартовом составе гельзенкирхенцев в товарищеском матче с «Зенитом».
13 июля Михайлов перебрался в Германию, поэтому у него будет ещё немало времени и шансов заявить о себе. Уже сейчас можно отметить, что полузащитник настроен решительно, по максимуму используя игровое время – гол и голевая за 48 минут в двух матчах.
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