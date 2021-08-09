«Динамо» в полном порядке. Чем не конкурент «Зениту»?

Вчера завершилась страшная неделя «Спартака», вместившая поражения в двух турнирах, увольнение спортивного директора и кризис, захвативший всех членов команды: от удаляющего телеграм руководства, до тренера и футболистов, которые проиграли новичку РПЛ.

Сегодня завершилась весёлая и очень удалая неделя «Динамо», причём настолько, что все позитивные моменты лучше пересчитать.



1. Подписали игрока сборной России Дениса Макарова, так что теперь у динамовской атаки будет больше финтов и дальних ударов. Первый же пущенный удар в створ от Макарова стал предпобедным – после него на добивании сыграл Даниил Фомин, оформивший финальную победу 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

2. Да, «Динамо» в дерби обыграло ЦСКА, проигрывая по ходу матча 0:1. Но дубль Фомина + 16 созданных моментов против 7 = победа.



3. Динамовцы идут на первом месте вместе с «Зенитом» и «Рубином». У всех их – три победы из трёх.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

4. Отдельно восхитимся Фоминым, который не провёл ни минуты на Евро, но прямо сейчас лучший бомбардир лиги вместе с Сердаром Азмуном и Александром Ерохиным (у всех по четыре мяча). Даниил также отпраздновал гол с футболкой Даниила Лесового, который пропустит полгода из-за разрыва крестов. А ещё реализовал все 18 пенальти в своей карьере (три из них – в этом сезоне).



4. В «Динамо» ещё и хорошее настроение, у главного тренера Сандро Шварца есть время на шутки. Недавно от него мы узнали, что Лео Месси в Москве и встречался со спортивным директором «Динамо» Желько Бувачем.



«Посмотрим, что из этого выйдет, ха-ха, – улыбался Сандро перед дерби с ЦСКА. – Конечно, это была шутка».



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Как вы поняли, «Динамо» в полном порядке. Гарантировать высокое место по игре пока рано, но эмоционально и на уровне впечатлений команда Шварца играет так, что её хочется назвать главным конкурентом «Зенита».



Во-первых, посмотрите на все три победы. Какие они разноплановые, для каждой «Динамо» задействовало разный набор мышц.



Гостевая победа над «Ростовом» 2:0 – дежурно, уверенно, в два мяча.

Гостевая победа над «Уфой» 3:2 – победный гол Шиманьского на 89-й.

Домашняя победа над ЦСКА – волевая и с перевёрнутым сценарием во втором тайме.



Во-вторых, от резвого футбола «Динамо», построенного на скорости, быстром пасе и большом количестве ударов с разной дистанции (56 ударов за два матча), хочется кайфовать. Всё потому, что игроки кайфуют сами.

«Очень нравится, когда Шварц говорит «enjoy»:



«Не бойтесь ошибаться, наслаждайтесь игрой, получайте удовольствие», – рассказал мне Фомин весной. – У меня после таких слов улыбка на лице, понимаю, что буду кайфовать на поле.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А ещё моя роль в команде изменилась – стал играть выше. Если в «Уфе» катали от обороны, то здесь чаще идём в атаку. Enjoy, enjoy!»

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Главное отличие «Динамо» от конкурентов и особенно от механизированного «Зенита» – тот самый кайф.



Кайф, понимание главного тренера и общая позитивная обстановке в команде – сильные стороны «Динамо».



И вот, команда на первом месте.



И вот, я назвал их конкурентами «Зенита», и вам не показалось это странным.