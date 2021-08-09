«Миллион людей сказал, что это не красная». Новый тур РПЛ не обошёлся без скандала

«Рубин» мощно стартовал в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. Подопечные Леонида Слуцкого одержали три победы подряд и закрепились среди лидеров чемпионата. Накануне казанская команда переиграла на своём поле «Ахмат», хотя по ходу матча оказалась в роли догоняющей стороны. Хозяева всё-таки дожали соперника, а после финального свистка представители грозненцев раскритиковали работу арбитра Павла Кукуяна. Новый тур РПЛ — новый судейский скандал.

Начиналось всё для «Ахмата» очень даже неплохо. На 30-й минуте полузащитник Даниил Уткин мастерски исполнил штрафной удар и наказал соперника за грубость. Только посмотрите на этот удар. Ну красота же! Полёт вратаря в этом эпизоде оказался насколько красивым, настолько и бесполезным.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч Премьер» в «Твиттере».

Один из ключевых эпизодов матча состоялся в начале второго тайма. Форвард казанцев Игнатьев убежал от защитника, прокинул мяч мимо Шелии и оказался на газоне после контакта с вратарём. Кукуян сначала наградил голкипера жёлтой карточкой, но после просмотра повтора изменил первоначальное решение и отправил Шелию в раздевалку, зафиксировав так называемый фол последней надежды.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на канале «Матч ТВ» в YouTube.

«Сам Кукуян сказал, что мяч в эпизоде уходит в угловой. Это жёлтая карточка. Чётко всё. Ладно, штрафной. Непонятно, почему он идёт смотреть VAR. Миллион людей посмотрел и сказал, что это не красная. Двойные стандарты! А когда мы забили второй гол чисто, почему он не пошёл смотреть? Мне непонятно. Надо разбираться, потому что так нельзя!» — сказал после матча Шелия в беседе со «Спорт Бизнес Online».

На этом беды «Ахмата» не закончились. Гости пропустили гол со штрафного, назначенного за фол вратаря. Хакшабанович ударом в нижний угол застал врасплох не успевшего толком размяться голкипера Мелихова. В концовке встречи «Рубин» вырвал победу, а гости после игры возмущались действиями судейской бригады.



Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев не только обсудил момент с удалением вратаря, но и выделил связку Кукуян — Кварацхелия.



«Мы сейчас два раза просмотрели момент, за который получили красную карточку. Человек прокидывает мяч, не в створ ворот улетает, у нас догоняет его Пуцко. Дали абсолютно правильно жёлтую, но кто-то свыше, видимо, считает, что «Рубину» нужнее эта победа.

Мне очень понравилась связка Кукуян — Кварацхелия. Я бы вручил две статуэтки лучшему игроку матча. Семь атак во втором тайме срывались фолами «Рубина» на нашей половине. Ни одной жёлтой игрокам «Рубина» не было показано. У нас же любое нарушение на Кварацхелии каралось жёлтыми карточками», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Один из тренеров «Ахмата» Юрий Нагайцев был гораздо лаконичнее, но суровее.



«Без Кукуяна с VAR «Рубин» с его миллионами — полный ноль» — написал Нагайцев в своём «твиттере».



Кстати говоря, в июне РФС опубликовал рейтинг арбитров по итогам предыдущего сезона. Кукуян занял в нём первое место, а вот единственный российский судья на Евро-2020 Сергей Карасёв расположился только на 11-й строчке.