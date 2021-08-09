«У футболистов нет желания играть здесь». Почему Слуцкого раздражает поле в Казани

После побед Леонид Слуцкий обычно максимально доброжелателен. Всегда казалось, что в эти моменты его невозможно взбесить. Но после игры с «Ахматом» получилось. Когда речь зашла о поле стадиона «Ак Барс Арена», тренер высказал всё, что давно сидело в голове.

«Мы били в колокола весь прошлый год, поменяли агронома. Но здесь проводят кучу мероприятий, свадеб, каких-то форумов, Хакамада приезжает… Они просто убили газон. Потому что когда делаешь настил в жару, газон умирает. У нас сейчас три домашние игры за восемь дней, я прекрасно понимаю, что это не наш стадион и всем, в принципе, абсолютно всё равно, в каком состоянии поле. А у нас куча травм, куча проблем, поле едет, несмотря на август. Я не могу понять, почему поле на базе, где мы тренируемся каждый божий день на протяжении нескольких месяцев, в идеальнейшем состоянии. У футболистов даже нет желания приезжать и играть здесь (На «Ак Барс Арене». – Прим. «Чемпионата»)», – с раздражением заявил тренер.

И одновременно обратился к руководству Татарстана. Если ситуация не изменится, клуб вновь может съехать со стадиона. Уже в восьмой раз с 2015 года.



Главная проблема тянущейся через года истории – неумение двух сторон договориться о приоритетах в сотрудничестве. «Рубин» раз за разом рассчитывает, что временные слоты арены будут ориентированы на расписание команды. А вот в республиканском правительстве (именно Министерство земельных и имущественных отношений владеет стадионом) считают, что зарабатывать нужно на всём подряд. И футбол не может мешать проведению других событий.

Когда Слуцкий в начале 2020-го только заходил в клуб, стороны вновь попытались о чём-то договориться. Спортивный директор Олег Яровинский в интервью «Чемпионату», отвечая на вопрос, будет ли футбольная команда в приоритете, заявил: «Да, точно будем играть там». И в тот год казанцы действительно провели все матчи «Ак Барс Арене».

Проблемы начались в 2021-м, когда после весенней паузы агрономы не подготовили поле под оставшиеся игры. Вы наверняка помните состояние газона в игре с «Зенитом». После того матча гендиректор Рустем Сайманов даже вспомнил девяностые и нулевые. Тогда, по его мнению, было примерно так же. Поэтому на две игры команда съехала на стадион «Центральный», туда зимние холода, видимо, не добрались. Ведь представители «Ак Барс Арены» сообщили, что их проблемы связаны с аномально холодной зимой. Нынешнюю ситуацию трудно будет списать на жаркое лето.

Игра с «Ахматом» получилась только в первые 10 минут. Потом газон разлетался по кускам, а у ворот появлялись большие участки без травы. И, вероятно, причиной этому, помимо плохой работы служб стадиона, стал фестиваль Arenaland. Он проходил зимой этого года, потом поле лечили полтора месяца, а также в начале июля. С лекцией Ириной Хакамады, песнями Анет Сай, йогой прямо в чаше и прочими активностями. Фестиваль посетили около 13 тысяч человек. Но это официальное и публичное мероприятие, Слуцкий же сказал и о других менее известных торжествах, которые происходят на стадионе по личным договорённостям. При этом в мае на арене планировали менять газон. Но даже если это и случилось, хотя официально подтверждение получить не удалось, то лучше точно не стало.

Никто не говорит, что зарабатывать на стадионе – плохо. Но республиканскому правительству нужно чётко расставить приоритеты: если футбол для них вечно на втором-третье месте, «Рубин» наверняка съедет на стадион «Центральный». Арена соответствует базовым требованиям РПЛ и еврокубков, единственный минус – зимой на команду точно не будут ходить из-за холода. Зато стабильность, предсказуемость и отсутствие проблем с газоном.



Но почему-то не кажется, что этот вариант подходит руководителям Республики. Отказываться от основного арендатора, значит, терять деньги. Сейчас ситуация вновь стала критической. И уже пора определяться, что для чиновников на самом деле важно: пополнять бюджет стабильно или разово.