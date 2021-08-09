Главные вопросы последних дней: почему Месси не остался в «Барсе» и как «ПСЖ» может его себе позволить. Отвечаем на оба.

Месси вообще никак не мог остаться в «Барсе»?

Прямо сейчас, вообще-вообще. Никаких шансов. Даже за бесплатно (а он, кстати, в 2010-м говорил, что готов играть в футбол без зарплаты!).



«У нас действительно не было проблем с «Барселоной». Мы с клубом договорились обо всех деталях, было полное взаимопонимание, никаких разногласий, — сказал Месси на прощальной пресс-конференции. Я снизил зарплату на 50%, а больше меня ни о чём не просили. Слухи о том, что после этого меня попросили отказаться ещё от 30% зарплаты, — ложь. Такого не было, это неправда. Я был убеждён, что остаюсь в «Барсе». Но оказалось, что это невозможно из-за правил Ла Лиги. Мы сделали всё возможное, но остаться я не смог. Когда я узнал об этом, то почувствовал себя так, словно на меня вылили ведро ледяной воды. До сих пор стараюсь свыкнуться с этой мыслью».

По правилам Ла Лиги, есть потолок затрат на одну команду, который определяется в соответствии с финансовыми отчётностями клуба. Он, естественно, зависит от доходов и расходов, поэтому в прошлом сезоне, когда по футболу жёстко ударил коронавирус, планка «Барселоны» упала в два раза до € 347 млн, а в этом сезоне, по сообщениям испанских СМИ, рухнула ещё примерно на € 200 млн. При этом надо учитывать ещё тот момент, что на зарплаты должно тратиться не больше 70% доходов, а даже без Месси у «Барсы» уходит 95%. Зарегистрировать его не получилось бы, играй он бесплатно — Ла Лига не пошла на уступки и не стала делать для клуба исключений. А «Барса» при этом не стала сокращать зарплаты звёздным игрокам, да и на продажах заработала совсем мало — € 20 млн. Поэтому сейчас «Барселона» никак не сохранила бы Месси, даже играй он бесплатно.

А как «ПСЖ» может оформить его трансфер? Разве он впишется в ФФП?

Может. Во-первых, правила ФФП в этом сезоне упростили. А Андреа Траверсо, директор УЕФА по исследованиям и финансовой стабильности, в марте и вовсе признал, что правила должны быть изменены.



«Пандемия вызвала кризис доходов и оказала большое влияние на ликвидность клубов, — сказал он. Это проблема, которая сильно отличается от всего, с чем мы сталкивались раньше. Очевидно, что в такой ситуации клубы находятся в затруднительном положении: им трудно выполнять свои обязательства.



«Я думаю, что в целом правила всегда должны развиваться. Они должны адаптироваться к контексту, в котором работают клубы. Правило безубыточности в том виде, в каком оно работает сейчас, выглядит задом наперёд: оно даёт оценку ситуации в прошлом [рассматривая прибыль и убыток за три предыдущих сезона]. Пандемия представляет собой настолько резкое изменение, что смотреть в прошлое становится бессмысленным.



«Так что, возможно, в правилах следует уделять больше внимания настоящему и будущему, и опредёленно следует уделять больше внимания проблемам, связанным с высокими уровнями заработной платы и трансфертным рынком».

Во-вторых, зарплата Месси будет гораздо ниже той, что ему платила «Барселона». Пока информация разнится, но примерно сумму представить можно: по данным The Athletic, Лео дадут подписной бонус в € 25 млн и такую же годовую зарплату, L’Equipe пишет про € 40 млн в год чистыми, Фабрицио Романо — про € 35 млн (после вычета налогов) плюс бонусы.



В-третьих, в этом году «ПСЖ» окончательно расплатится за трансфер Неймара: клуб ежегодно совершал выплаты по € 44,4 млн. То же самое касается и Мбаппе — за него платили по € 35 млн в год. Да, эти расходы учтутся в этом сезоне, но в следующем году их уже не будет, что значительно облегчит ведомость. Плюс «ПСЖ», по данным СМИ, планирует продажи игроков на общую сумму в € 180 млн (и это без продажи Мбаппе), чтобы вписаться в ФФП.



В-четвёртых, клуб коммерчески выиграет от перехода Месси — как минимум хорошо заработает на продажах футболок.



Так что всё возможно.