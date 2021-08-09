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Бразилец Клаудиньо перешёл в «Зенит». Почему это не самый безопасный трансфер

Не ждите чудес от Клаудиньо. «Зенит» провернул спорный трансфер перед Лигой чемпионов
Михаил Гончаров
Не ждите чудес от Клаудиньо
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Семаку требовался футболист, готовый помогать уже осенью. Клаудиньо очень интересен, но в этой истории есть риски.

Давайте сразу определимся с критериями, по которым следует оценивать бразильского новичка «Зенита». Сегодняшнее положение клуба предельно понятно:

1) «Зенит» и без приобретений обладал самым качественным составом в РПЛ, который должен без проблем каждый год выигрывать золото;

2) зато для качественного выступления в Лиге чемпионов и для разнообразия атакующего футбола требовалось усиление обоймы, а лучше — основного состава;

3) легионерский слот почти заполнен, поэтому к каждому входящему трансферу нужно относиться вдумчиво и несколько раз спрашивать себя: выведет ли он команду на новый уровень?

Критерии достаточно строгие — но и «Зенит» находится на соответствующем уровне развития.

На первый взгляд трансфер Клаудиньо выглядит статусным и соответствует требованиям клуба: в Россию приезжает бразильский сборник и олимпийский чемпион, имеющий впечатляющую конкретику на протяжении предыдущих сезонов (особенно плодородным получился 2020 год), обладающий атакующей ментальностью и творческой натурой, способный сыграть на нескольких позициях.

Но всё это — исключительно общая оценка игрока. Если же копнуть чуть глубже, могут появиться сомнения, что «Зенит» с Клаудиньо станет сильнее уже в текущем сезоне.

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Плюсы игрока

По манере игры Клаудиньо — типичный представитель бразильского футбола из прошлых поколений. Не очень обученный тактически и средний с точки зрения работоспособности, зато пластичный, техничный, не зажатый в рамки, обладающий нешаблонным мышлением и умеющий исполнять сложные решения.

Его главные плюсы:

1) универсальность. Клаудиньо способен сыграть на нескольких позициях в атаке — «десятку», инвертированного левого вингера со смещениями, второго нападающего, «ложную девятку», «восьмёрку». Любимые зоны — левый полуфланг над штрафной и центр, оттуда он выполняет больше всего обостряющих действий. На картинке снизу — тепловая карта Клаудиньо в сезоне-2020, ставшем для него очень успешным;

2) комбинационный склад, быстрый подыгрыш. Бразилец даёт большой объём открываний в глубине и между линиями, очень часто отклеивается от защитников и ищет мяч в буферных зонах. Может быстро отыгрываться с минимумом касаний, строить треугольники, предлагать себя под ответный пас открываниями;

3) нестандартные решения, умение обострить атаку из любой зоны. Клаудиньо пытается играть красиво: смело задействует пятки (поставить в одно касание и вбежать под ответный пас — очень частое действие), рискует с дриблингом даже в центре поля под угрозой потерь. Выдать обостряющий пас он способен с любой точки поля в любом стиле — и разрезать оборону пасом низом, и забросить из глубины за спину, и выдать мягкую «закидушку» в штрафную из более широкой позиции.

Выше — карта всех точных ключевых передач Клаудиньо за сезоны-2020 и 2021. Видим, что есть прострелы и забросы из полуфлангов, но также очень много проникающих передач из зоны прямо над штрафной;

4) хороший объём действий как в завершении, так и в обострении. С 2019-го у Клаудиньо — 3,12 удара в среднем за 90 минут и 0,27 xG; 2,38 передачи под удар (включая стандарты), 3,6 передачи в штрафную и 0,26 xA. То есть в среднем за 90 минут Клаудиньо набирает 0,53 xG + xA. Это не прямо чтобы космический показатель для бразильского футбола, но неплохой.

Ещё у Клаудиньо есть адекватный дриблинг — да, не очень стабильный в динамике и плотности, но индивидуально ограниченным новичка «Зенита» назвать нельзя. Смотреть на его игру приятно, в любой момент может удивить и восхитить. Снизу — распределение его входов в штрафную между дриблингом, ключевыми передачами и навесами.

А если взглянуть не романтичным взглядом, а более прагматичным?

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Ограничения игрока

Важно понимать, что Клаудиньо приезжает из чемпионата Бразилии — лиги, где невысокая интенсивность, мало прессингующих команд, недостаточная по меркам Европы плотность в обороне. Поэтому атакующие цифры крайне сложно переносить на РПЛ — они могут ощутимо снизиться (но могут и возрасти, если футболист, например, будет выступать в более доминирующем на фоне остальных клубе).

1) Исполнительность у Клаудиньо недостаточная. Голевая реализация за последние полтора года — 10,6%, то есть залетает каждый десятый удар. Нормальная, но вряд ли уникальная история. Отдельно в 2021-м всё гораздо хуже. Сегодняшний разилец вообще не ценит голевые моменты, не вкладывает душу при исполнении и много портит.

То же самое касается и дальних ударов. Довелось прочитать мнение, что с Клаудиньо «Зенит» однозначно прибавит в этом компоненте. С точки зрения количества — безусловно. С точки зрения качества ни статистически, ни визуально я не нашёл подтверждения. Это вообще часто встречающаяся ошибка — судить об уникальности удара на основе красивых голов в подборках. Гораздо важнее стабильность. За полтора года у футболиста залетело восемь голов из-за штрафной. Из них два — «парашютики» через вратарей после их неудачных выходов, ещё два — рикошеты от соперников и резкая смена направления полёта мяча.

Зато ударов из-за штрафной набралось очень-очень много — аж 135. И во многих случаях исполнение совсем плохое — корпус ставится неправильно, голеностоп болтается, позиция улучшается недостаточно быстро. Как результат — атаки портятся. Чтобы найти реально красивый гол Клаудиньо, мне пришлось перекрутить несколько десятков эпизодов. Треть из них вызывала недоумение;

2) Клаудиньо нестабилен. Нестабильность проявляется как на дистанции (один матч успешный — следующий плохой), так и внутри отдельных игр. Нет стабильных решений с мячом, многовато потерь при обостряющих передачах и дриблинге;

3) Клаудиньо недостаточно интенсивен в работе с мячом и пока действует в темпе чемпионата Бразилии. Сможет ли он качественно играть на уровне Лиги чемпионов и как скоро — открытый вопрос. С точки зрения темпа и скорости мышления ему надо прибавлять;

4) есть пусть не критические, но ограничения в физике — в мощи (и поэтому ему тяжело ставить корпус в борьбе, при дриблинге), также неуникальные взрывные качества и скорость.

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Резюме

Все мы прекрасно понимаем, что если бы Клаудиньо был адаптирован к европейскому футболу, то он в 24 года при своём атакующем складе играл бы явно не в чемпионате Бразилии. И наверняка бы его забрали к себе «Лейпциг» или хотя бы «Зальцбург».

Безусловно, это всё равно очень интересный игрок. И если бы такой трансфер совершил, например, перестроечный ЦСКА пару лет назад (только подешевле), то его можно было бы полностью поддержать.

А сейчас получается, что футболиста на вырост за 15 млн евро из-за перегретого в Бразилии рынка и статуса сборника берёт «Зенит». Клуб, который хочет выйти на новый уровень перед Лигой чемпионов.

Не уверен, что Клаудиньо в этой истории — тот, кто готов помогать сразу.

Использованы данные Wyscout и InStat

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